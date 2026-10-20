Seis de cada diez pymes frena su avance en pagos digitales por temor a ciberataques

Pagos digitales se expanden en el país, pero también vienen con desafíos. - Crédito Difusión

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El sistema de pagos digitales se sigue expandiendo. Pero hay aún preocupaciones que frenarían el avance y mayor inversión en hacer este ecosistema de conectividad en comercios.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de América Latina y el Caribe (LAC) han incorporado ampliamente el comercio digital a sus operaciones, pero las preocupaciones sobre la ciberseguridad están surgiendo como el próximo gran desafío para el crecimiento, según el Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook, el nuevo estudio regional de Mastercard sobre ciberseguridad de las pymes.

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El estudio, que encuestó a 200 propietarios y responsables de la toma de decisiones de pymes en el Perú, encontró que el 97% de las pymes ya acepta pagos digitales, lo que demuestra hasta qué punto el comercio digital forma parte de las operaciones cotidianas de estos negocios. Sin embargo, a medida que aumenta la adopción, las preocupaciones sobre el fraude, los ciberataques y la protección de datos están teniendo un peso cada vez mayor en la confianza de las empresas.

Seguridad en la tecnología digital. (foto: Cobis Blog)

60% de pymes frenan avance

Más de la mitad (60%) de las pymes señala el temor al fraude o a los ciberataques como la principal barrera para aumentar el uso de pagos digitales.

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Así, las preocupaciones sobre ciberseguridad también están influyendo en las decisiones empresariales de los peruanos: el 44% de los encuestados afirma que estas preocupaciones han frenado o detenido el uso de herramientas o pagos digitales, mientras que casi un tercio ha pospuesto la expansión del comercio electrónico o la entrada en nuevos mercados.

Estos hallazgos sugieren que, si bien el acceso a los pagos digitales ya no es el principal desafío, la capacidad de operar de forma segura y con confianza en un entorno digital se está convirtiendo en un factor determinante para el éxito futuro de las empresas.

QR - pagos digitales

Al mismo tiempo, los propietarios de negocios consideran la ciberseguridad un motor de crecimiento, y no simplemente una medida defensiva. Más de la mitad de los encuestados afirmó que una mayor protección frente al fraude y los ciberataques podría ayudar a sus negocios a lograr un crecimiento adicional del 25% o más, mientras que el 41% identificó el aumento de las ventas en línea y digitales como una de sus mayores oportunidades para los próximos dos años.

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Así, a pesar de una mayor conciencia sobre la ciberseguridad, la preparación sigue siendo desigual. Mientras que el 90% de las pymes en el Perú afirma estar familiarizado con la ciberseguridad, solo el 23% se siente muy preparado para proteger su negocio. Además, una de cada cuatro empresas declara no tener un plan de respuesta o recuperación en ciberseguridad.

“Para las pequeñas empresas de América Latina y el Caribe, la ciberseguridad ya no es solo una preocupación tecnológica, sino un imperativo empresarial”, afirmó Ana Lucía Magliano, vicepresidenta ejecutiva de Servicios en Mastercard para Latinoamérica y el Caribe.

Aprende qué es el CVV, por qué es necesario para tus compras en línea y cómo ayuda a prevenir fraudes en tus transacciones. Youtube: BBVA

Mayor inversión en tecnología

“Nuestra investigación muestra que las pymes han adoptado en gran medida los pagos digitales, pero las preocupaciones sobre el fraude y los ciberataques siguen frenando a muchas de ellas a la hora de buscar nuevas oportunidades. Cuando la seguridad se convierte en una pieza fundamental de su proceso de evolución, las empresas están mejor posicionadas para expandirse, atender a los clientes y prosperar”, considera Magliano.

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Así, dentro de esto, destaca más mejorar los sistemas cada vez más. Frente a esto, Mastercard sugiere fortalecer la confianza digital, invirtiendo en tecnologías y servicios que ayudan a identificar, prevenir y responder ante las ciberamenazas.

“A través del Mastercard Trust Center, Mastercard ofrece un centro gratuito de educación y recursos sobre ciberseguridad para pymes de América Latina y el Caribe, que brinda investigaciones, capacitaciones, evaluaciones, herramientas y orientación práctica para ayudar a las empresas a fortalecer su ciberresiliencia”, afirma la marca.