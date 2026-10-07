Souvenirs peruanos ganan espacio entre compradores locales, que ya representan hasta el 35% de los pagos

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La recuperación del consumo interno abre oportunidades para las micro y pequeñas empresas dedicadas a la venta de souvenirs, regalos y productos de diseño inspirados en la identidad peruana. Aunque el turismo extranjero mantiene un papel relevante para el sector, algunos negocios buscan captar al comprador local con artículos de uso cotidiano, accesorios y prendas.

La incorporación de herramientas digitales para conocer al cliente, gestionar ventas y difundir productos, junto con la diversificación de la oferta, también ha contribuido a este crecimiento, según el análisis de César Salvatierra, fundador y gerente general de La Llamitienda.

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El consumo local gana espacio sin desplazar al turismo extranjero

La llegada de visitantes internacionales continúa como una fuente de demanda para los negocios vinculados a recuerdos, regalos y productos asociados a destinos turísticos. Entre enero y julio de 2026, Perú recibió 1.956.084 turistas internacionales, según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El volumen fue 0,1% menor que en el mismo período de 2025, pero mantiene una base relevante para las tiendas que operan en circuitos turísticos. Chile fue el principal país de procedencia, con más de 414 mil visitantes, seguido por Estados Unidos, con 381 mil llegadas.

A este movimiento se suma el peso de las micro y pequeñas empresas (mype) en la actividad comercial. Las ventas de las mype formales alcanzaron S/358.947 millones en 2025, un incremento de 3,9% frente al año previo, de acuerdo con el Ministerio de la Producción (Produce). El comercio concentró el 44,1% de esos ingresos y los servicios, el 41,4%.

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En su caso, Salvatierra señaló que el negocio registra una facturación mensual cercana a S/500 mil y proyecta un crecimiento de al menos 10% este año, impulsado por la mayor demanda de productos de diseño, moda y referencias culturales peruanas. Pero esto es algo que irradia a todos los jugadores por igual.

Los clientes peruanos ya explican entre 30% y 35% de los pagos

En los primeros años del negocio, entre 90% y 95% de los compradores eran turistas extranjeros. Actualmente, entre 30% y 35% de los pagos en el segmento se realiza con tarjetas peruanas, según Salvatierra.

“Hoy vemos cada vez más peruanos que compran productos no necesariamente como recuerdo, sino porque conectan con el diseño, el humor o la identidad que hay detrás”, afirmó.

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El cambio modifica la función tradicional del souvenir. Los llaveros, imanes y polos asociados a un viaje conviven con carteras, bolsas de tela, prendas de alpaca, accesorios y objetos que pueden utilizarse de manera diaria o regalarse en fechas especiales.

La mayor presencia de compradores locales permite ampliar las oportunidades de venta fuera de las temporadas de mayor afluencia de visitantes. Para ello, los negocios deben combinar referencias reconocibles para el público extranjero con productos funcionales y diseños que interesen a quienes viven en el país.

"Pasamos de tarjetas a transferencias, después aparecieron los QR, hay pagos en cripto y pagos en tiempo real", comenta Gastón en relación a la evolución de las modalidades de pago (Foto: Shutterstock)

Las reseñas digitales pesan antes de entrar a una tienda

Las calificaciones, fotografías y comentarios publicados en Google, Tripadvisor y otras plataformas se han convertido en un factor de decisión, sobre todo para los visitantes que recorren zonas turísticas y comparan establecimientos antes de realizar una compra.

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Salvatierra indicó que las opiniones de los clientes operan como una recomendación y también permiten identificar aspectos que requieren ajustes en la atención y la experiencia de compra.

“Una reseña positiva tiene valor porque proviene de alguien que ya vivió la experiencia. En muchos casos, esa recomendación pesa más que lo que la propia marca pueda decir de sí misma”, sostuvo.

La reputación digital tiene un peso creciente para negocios que atienden a clientes que no conocen previamente la tienda, pero también para compradores locales que revisan precios, diseños y comentarios antes de elegir.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sigue fortaleciendo su oferta de destinos y operaciones aéreas. Foto: Google Maps

Los locales buscan mostrar la historia detrás de cada producto

El cambio en el perfil de los compradores también alcanza a las tiendas físicas. Salvatierra señaló que los puntos de venta buscan dejar de ser únicamente espacios de transacción para mostrar los productos y explicar las referencias culturales o el proceso detrás de cada diseño.

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El turismo extranjero sigue como uno de los motores del mercado de souvenirs, pero el caso de este negocio muestra que la demanda local gana terreno. El diseño, la identidad cultural y la posibilidad de usar o regalar los productos abren un mercado que trasciende el recuerdo de viaje.