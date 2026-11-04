El papa León XIV llega en una semana y ‘bendeciría’ a la economía peruana con millonario impacto

El papa visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. - Crédito Andina/AFP

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En una semana llega a Lima el papa León XIV, el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, y ya se calcula desde el Gobierno cuál es el monto que generaría su visita en la economía peruana,

Sobre esto, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló que la visita del papa León XIV al Perú —que se llevará a cabo del 11 al 16 de noviembre del 2026—, generará un movimiento económico de unos S/300 millones.

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Asimismo, se estima que sean más de 3 millones de personas que participarán de las actividades del Santo Padre, que a pesar de que involucran la asistencia gratuita a los eventos que organizarán en las regiones, sí implica un flujo elevado de compras y contratación de servicios.

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El impacto económico del papa León XIV

“Se calcula unos S/300 millones de movimiento económico por la visita del papa León XIV”, manifestó el ministro en TV Perú.

Asimismo, su cartera estima que habrán unos “850 mil turistas, tanto nacionales como extranjeros, que se trasladarán a las cuatro ciudades”. Pero también apunta que “seremos más de 3 millones de personas que participaremos en las actividades del Santo Padre”.

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De igual manera, Rogers Valencia indicó que está todo listo en las cuatro ciudades donde llegará de visita pastoral el papa León XIV: Lima, Pucallpa, Cusco y Chiclayo.

Para eso, se ha tenido “más de 1.000 personas en distintas capacitaciones, especialmente en los destinos de Pucallpa y Chiclayo, donde se ha trabajado en conjunto con las direcciones regionales de turismo para dar atención al público”, explicó.

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Recomendaciones para la visita del papa

De igual manera, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó una cartilla práctica con recomendaciones y canales oficiales de información y asistencia para que los miles de viajeros disfruten de la experiencia de la visita del papa León XIV con tranquilidad y seguridad.

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“Esta guía considera tres momentos. La primera parte corresponde a antes del viaje considerando si el turista viene del extranjero o de las distintas partes del país para las cuatro ciudades: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa”, indicó.

También añadió que “luego viene el momento durante el viaje tomando en cuenta las actividades que se realizarán y las recomendaciones para el alojamiento, el transporte y la alimentación, además se considera los contactos ante cualquier emergencia que pudiera suceder”.

En el caso de los turistas internacionales, entre las principales recomendaciones figura verificar la vigencia del pasaporte, los requisitos migratorios y las condiciones de ingreso al Perú. También se aconseja confirmar las reservas de alojamiento y transporte, identificar a los proveedores turísticos y solicitar información clara sobre precios, servicios incluidos y condiciones de cancelación.

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El Mincetur también advierte sobre posibles estafas. Por ello, recomienda no realizar pagos a intermediarios por las entradas a las celebraciones: el ingreso a la misa en Las Palmas, Lima, es gratuito. Asimismo, recuerda que los visitantes deben consultar los horarios, accesos y requisitos de cada actividad únicamente a través de canales autorizados.

La cartilla incluye información de utilidad para consultar el estado de las carreteras y las condiciones climáticas mediante SUTRAN y SENAMHI, verificar prestadores turísticos registrados en el directorio del Mincetur y presentar reclamos ante Indecopi.

Además, los visitantes podrán recibir orientación turística a través de iPerú, mediante el WhatsApp +51 944 492 314, así como consultar los puntos y horarios de atención habilitados durante la visita. En caso de emergencia, se encuentran disponibles los números 105 (Policía Nacional), 116 (Bomberos) y 106 (SAMU, en las localidades donde opera).

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“A través de esta iniciativa, el Mincetur fortalece la orientación al visitante y contribuye a que la visita del Santo Padre se desarrolle con seguridad, información confiable y una atención turística de calidad”, destacó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roges Valencia.