Perú

Precio del dólar baja en Perú tras resultados electorales en EEUU: Así abrió el tipo de cambio hoy 4 de noviembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

mano con dolares en Perú
¿Cuál es la tendencia del precio del dólar en Perú? - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez
Guardar

Reporte del precio del dólar de hoy martes 3 de noviembre en Perú. El tipo de cambio ha abierto con baja a S/3,4520, según Bloomberg, justo tras las elecciones primarias en Estados Unidos. Como se recuerda, la moneda estadounidense había cerrado manteniéndose a S/3,4620, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú.

“La caída responde a las conversaciones entre funcionarios iraníes y cataríes durante el fin de semana, que aumentaron las expectativas de un posible acuerdo de paz. Una reducción sostenida de los precios energéticos podría aliviar las presiones inflacionarias y disminuir las expectativas de nuevas subidas de tasas por parte de la Fed, favoreciendo especialmente a las compañías tecnológicas. No obstante, el mercado mantiene una perspectiva de endurecimiento monetario: las probabilidades de una subida de tasas por parte de la Fed en su próxima reunión de diciembre se sitúan en 74,6%, lo que refleja que las preocupaciones inflacionarias siguen vigentes”, resaltó Jesús Flores Ríos, Gerente Comercial de Intermediación de Divisas en Renta4 SAB, sobre el cierre anterior.

PUBLICIDAD

Se debe recordar que el pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales no se puede predecir ‘a ciencia cierta’ su valor para el 2026.

Captura de Bloomberg con el precio del dólar del 4 de noviembre en Perú
Así abrió el dólar, tras el resultado de las primarias en Estados Unidos. - Crédito Captura de Bloomberg

Dólar: Compra y venta

Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

  • Compra: S/3,445
  • Venta: S/3,470.

Según el portal A cuánto está el dólar su precio digital está en:

  • Compra: S/3,411
  • Venta: S/3,491.

Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

PUBLICIDAD

Captura del BCRP con el precio del dólar del 3 de noviembre en Perú
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

  • Compra: S/3,459
  • Venta: S/3,466.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias: 4 de noviembre

  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Depósitos BCRP S/ 707,3 millones y (b) Depósitos del Tesoro Público S/ 400 millones.

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer
En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

Precio del dólar en PerúTipo de cambioÚltimas actualizacionesDólar en PerúBCRPperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El rastro de la tifoidea, el Atari y los caseríos: los años poco conocidos de León XIV en Chulucanas, su “primer amor pastoral”

El periodista Lucas Jiménez reconstruye el paso de Robert Prevost por la prelatura piurana, donde llegó en los ochentas, acompañó a comunidades rurales y dejó una huella que sus habitantes aún esperan volver a ver

El rastro de la tifoidea, el Atari y los caseríos: los años poco conocidos de León XIV en Chulucanas, su “primer amor pastoral”

¿Cuándo se podrá retirar la CTS este 2026? Lo que debes saber sobre la libre disponibilidad

La Ley 32322, aún vigente, permite retirar el 100% de tu CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. ¿Qué pasará luego?

¿Cuándo se podrá retirar la CTS este 2026? Lo que debes saber sobre la libre disponibilidad

Becas para estudiar inglés gratis: conoce los requisitos para participar de la convocatoria

Las clases se desarrollarán en modalidad 100 %, lo que permitirá a los beneficiarios estudiar inglés desde cualquier región del país

Becas para estudiar inglés gratis: conoce los requisitos para participar de la convocatoria

Cinesmero se pronuncia tras revelarse que se convirtió en padre: “No era la forma que me hubiese gustado”

Hugo Lezama habló luego de que Jhovan Tomasevich revelara que se había convertido en padre hace algunos meses

Cinesmero se pronuncia tras revelarse que se convirtió en padre: “No era la forma que me hubiese gustado”

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ reciben a la ‘misilera’ en el estadio Monumental en un duelo que podría definir su liderato en este certamen. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú construirá sus propias megacárceles al “estilo Bukele”: dos penales en Huacho albergarán a 24 mil internos

Perú construirá sus propias megacárceles al “estilo Bukele”: dos penales en Huacho albergarán a 24 mil internos

Juicio a Alfonso López Chau por presunta corrupción duraría menos de un año, según experto

Minería ilegal: ¿Qué propone la nueva ley MAPE para reemplazar al REINFO después del 31 de diciembre?

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

ENTRETENIMIENTO

Cinesmero se pronuncia tras revelarse que se convirtió en padre: “No era la forma que me hubiese gustado”

Cinesmero se pronuncia tras revelarse que se convirtió en padre: “No era la forma que me hubiese gustado”

Luren Márquez, su preparación para Miss Universo 2026 y el respaldo a Jessica Newton tras dejar Miss Grand Perú: “Sabe lo que hace”

Ethel Pozo revela que salía con Bruno Pinasco cuando eran adolescentes: “Yo estaba ilusionada”

Alejandra Baigorria mostró foto de sus inicios como empresaria y comparte emotiva reflexión: “Hasta el día de hoy sigo aprendiendo”

Magaly Medina cuestiona el rápido cambio físico de Deyvis Orosco tras comparar fotos: “Esto es hace un mes”

DEPORTES

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Cienciano podría quedarse sin DT: Horacio Melgarejo recibiría castigo y se analiza suspender su medida cautelar tras gestos contra Alianza Lima

Horacio Melgarejo no tiene límites y arremete contra periodista tras pedir disculpas a Alianza Lima por polémicos gestos: “Eres muy malo”

Mano Menezes se convence en nominar a un nuevo legionario: Francesco Andrealli, en la prelista de Perú para amistoso contra Bolivia

Asistente de Cienciano rechazó gestos de Horacio Melgarejo ante hinchada de Alianza Lima: “Ya es grande, tiene que responder por sus actos”