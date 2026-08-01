Nuevo titular de Comercio Exterior y Turismo reconoce que el país atraviesa un contexto complejo para el sector

En su primer mensaje como ministro, Valencia aseguró que dará continuidad al trabajo institucional realizado en los últimos años. Foto: Presidencia de la República

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El nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, asumió oficialmente la conducción del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) durante una ceremonia realizada en el auditorio central de la institución, en la que participaron funcionarios y trabajadores del sector, además de representantes de Promperú, Cenfotur y la Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (UICET).

En su primera intervención como titular del sector, Valencia afirmó que uno de sus principales objetivos será dar continuidad al trabajo institucional desarrollado en los últimos años. Asimismo, sostuvo que el país enfrenta un escenario desafiante para el comercio exterior y el turismo, por lo que remarcó la necesidad de mantener el compromiso con los ciudadanos y preservar las políticas públicas impulsadas desde el ministerio.

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Resalta la experiencia del equipo técnico

En su discurso, el ministro destacó el trabajo que realizan los servidores del Mincetur y puso en valor la capacidad técnica y el profesionalismo del personal que integra la entidad. Señaló que ese capital humano representa una fortaleza para continuar impulsando el desarrollo del país desde el sector.

Rogers Valencia también agradeció la confianza otorgada por la presidenta Keiko Fujimori para asumir la conducción del Mincetur y aseguró que el respaldo recibido responde al desempeño que el equipo del sector ha demostrado a lo largo de distintos periodos de gestión.

Rogers Valencia agradeció a la presidenta Keiko Fujimori por confiarle la conducción del Mincetur y atribuyó esa decisión a los resultados obtenidos por el equipo del sector en distintas etapas de gestión. Foto: REUTERS/Yershon Vilca

“Agradezco la confianza que ha depositado en mí la presidenta de la República y quiero transmitirles a ustedes que esa confianza y ese valor lo han dado por los resultados que ese equipo ha logrado en los distintos momentos en los que hemos estado dentro y fuera, porque todos somos parte de esa actividad tan importante para el Perú, y tenemos que vencer el desafío frente al que estamos hoy”, afirmó.

Continuidad institucional y puertas abiertas

El nuevo titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo también reconoció la labor desarrollada por el exministro Berthin Gómez y por los viceministros de Comercio Exterior y de Turismo. En ese sentido, consideró importante mantener y fortalecer el trabajo institucional que se ha venido realizando en los últimos años.

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Además, reiteró que su gestión buscará consolidar los avances alcanzados por el sector en un contexto que calificó como complejo para el comercio exterior y el turismo, priorizando la atención de la ciudadanía y la continuidad de las acciones emprendidas por el ministerio.

“Vamos a caminar sobre lo que se ha hecho. Por eso nuestro agradecimiento es institucional a todos los que han ocupado este cargo. Al mismo tiempo, quiero decirles que tendrán siempre la puerta abierta de mi despacho”, finalizó.

El nuevo ministro indicó que su gestión buscará consolidar los avances del sector, priorizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de las políticas del ministerio. Foto: Cenfotur

Turismo en Perú generó USD 5.351 millones el año pasado

El turismo receptivo en Perú alcanzó un desempeño récord al cierre de 2025. Los visitantes internacionales generaron USD 5.351 millones en divisas, el mayor registro de la última década, superando incluso los niveles previos a la pandemia. Este resultado refleja la consolidación de la recuperación del sector y su creciente aporte a la economía peruana.

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Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los ingresos aumentaron 10,1% respecto de 2024, cuando sumaron USD 4.860 millones. Este crecimiento estuvo impulsado por una mayor llegada de turistas extranjeros, la mejora de la conectividad aérea y el mayor atractivo de los destinos peruanos en los mercados internacionales.