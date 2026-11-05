¿Pensando iniciar 2027 con el pie derecho? Cinco formas de usar la CTS para emprender sin descuidar las finanzas personales

La amortización anticipada de préstamos pendientes disminuye los intereses y mejora la rentabilidad comercial.

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Los trabajadores del sector privado tienen hasta el 16 de noviembre para recibir el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente al período mayo-octubre de 2026. La norma permite retirar hasta el 100% de los fondos acumulados, incluidos los intereses, hasta el 31 de diciembre de este año.

Para quienes mantienen un emprendimiento en paralelo a su empleo, la disponibilidad de esos recursos puede abrir una alternativa de financiamiento sin recurrir de inmediato a créditos bancarios. El uso del dinero, sin embargo, requiere una evaluación previa: la CTS cumple una función de protección frente a una eventual pérdida del trabajo.

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El especialista en finanzas personales Cristian Arens sostuvo que disponer de capital no garantiza que un negocio pueda crecer de forma sostenible. “Algunos emprendedores suelen reinvertir todo lo que tienen sin calcular cuánto les está costando crecer”, advirtió.

1. Comprar más solo funciona si existe una demanda comprobada

Una primera alternativa es destinar parte de la CTS a compras al por mayor. La estrategia puede reducir el costo unitario de mercadería y mejorar el margen bruto, siempre que el negocio tenga ventas frecuentes y capacidad para almacenar los productos.

Si un emprendedor adquiere un artículo a S/ 40 y logra negociar un precio de S/ 35 por unidad, tendrá un mayor margen por cada venta. Antes de tomar esa decisión, debe calcular el tiempo que la mercadería permanecerá inmovilizada, el costo de almacenamiento y el riesgo de que el producto se deteriore o pierda demanda.

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La compra anticipada no resulta conveniente para bienes perecibles, artículos con alta rotación de tendencias o negocios que todavía no tienen una clientela constante. Así que no compres por comprar.

Los trabajadores tienen la posibilidad de retirar hasta el 100% de la CTS para financiar proyectos comerciales hasta finales de diciembre.

2. La automatización puede reducir el costo de captar clientes

Otra opción, de acuerdo con el especialista, consiste en mejorar la estrategia comercial. Conseguir nuevos compradores suele demandar inversión en publicidad, promociones y tiempo de atención.

Por eso, herramientas de seguimiento de ventas, programas de fidelización y mensajes automatizados pueden ayudar a mantener el contacto con clientes que ya compraron.

Un pequeño negocio puede empezar con sistemas básicos para registrar pedidos, enviar recordatorios, ordenar una base de datos o identificar qué productos compran con mayor frecuencia sus clientes. La inversión debe tener un objetivo concreto: elevar ventas recurrentes, reducir tareas manuales o mejorar la atención.

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3. Los canales digitales permiten probar una expansión con menor costo

Abrir un nuevo local no es la única vía para ampliar un negocio. Una tienda física puede comenzar a vender por redes sociales, comercio electrónico o plataformas digitales sin asumir desde el inicio el gasto de alquiler, personal y equipamiento de otro establecimiento.

La recomendación es iniciar con un catálogo limitado y medir la respuesta. Si el canal digital atrae pedidos y mantiene márgenes adecuados, el emprendedor podrá ampliar su oferta de manera gradual. Si no funciona, la pérdida será menor que la que implicaría una expansión física apresurada.

El uso de comercio electrónico y redes sociales permite evaluar la demanda con un catálogo limitado en lugar de alquilar un local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Amortizar deudas puede mejorar la rentabilidad

La CTS también puede utilizarse para reducir obligaciones financieras pendientes. Un pago anticipado de un préstamo puede disminuir los intereses futuros, siempre que el contrato no contemple penalidades que eliminen ese beneficio.

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Esta opción cobra relevancia si la deuda tiene una tasa elevada o consume una parte importante del flujo de caja mensual. Reducir cuotas puede liberar recursos para comprar inventario, pagar proveedores o afrontar meses de menor venta.

5. Un plan escalonado permite corregir errores a tiempo

Para inversiones que aún no tienen resultados comprobados, Arens recomienda avanzar por etapas. Un primer desembolso pequeño permite evaluar si una campaña, un producto o un canal de venta genera el resultado esperado antes de comprometer más dinero.

El emprendedor debe seguir indicadores como margen de ganancia, flujo de caja, recuperación de la inversión y aumento de clientes. Además, conviene mantener un fondo de emergencia personal separado del dinero destinado al negocio.

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La posibilidad de retirar la CTS no obliga a usarla por completo. Antes de financiar una expansión, el trabajador debe comparar el retorno potencial de la inversión con la función de respaldo que cumple ese ahorro ante una situación de desempleo.