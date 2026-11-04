A pocos días del depósito de la CTS, trabajadores reportan demoras y falta de información en sus empresas

La cercanía del depósito de la CTS vuelve a poner en evidencia las dificultades de los trabajadores para obtener información clara y oportuna sobre sus beneficios. Foto: Andina

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A pocos días de que venza el plazo para el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de noviembre, un estudio de Talana advierte que los problemas administrativos continúan afectando la experiencia de los trabajadores en sus empresas. Aunque el pago de remuneraciones figura entre los procesos mejor evaluados, las dificultades para obtener respuestas, acceder a información y completar determinados procedimientos siguen presentes en el entorno laboral.

Los resultados muestran una diferencia entre la eficiencia de los procesos de pago y la atención que reciben los empleados cuando necesitan resolver dudas sobre sus beneficios o trámites. Esta situación cobra relevancia durante el periodo de depósito de la CTS, cuando los trabajadores buscan conocer los montos que les corresponden y verificar que sus empleadores cumplan con sus obligaciones dentro del plazo establecido.

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Demoras y falta de información entre los principales problemas

El estudio de Talana revela que el 73% de los profesionales consultados considera eficiente o muy eficiente el proceso de pago de remuneraciones. Sin embargo, esta percepción positiva no se extiende a toda la gestión administrativa: tres de cada cuatro participantes señalaron que experimentaron al menos un inconveniente de esta naturaleza durante el año.

Entre las dificultades más frecuentes aparecen las demoras en la atención, mencionadas por el 25,9% de los encuestados. Le siguen la falta de información, con 24,1%; los procedimientos poco claros, que alcanzaron el 23,6%, y el exceso de trámites, identificado por el 22% de los participantes.

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El pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se dará este mes de noviembre. Mediante ejemplos y la explicación de una presentadora, se abordan conductas comunes como el gasto sin planificación, el desconocimiento del beneficio laboral y la prevención financiera. Además, se recuerda la posibilidad de elegir la entidad depositaria y consultar la información de tasas en el sitio web de la SBS.

Otro resultado que llama la atención corresponde a la atención de consultas, que obtuvo una calificación favorable de apenas 50,6%, la más baja entre los procesos administrativos evaluados. La diferencia frente al pago de remuneraciones evidencia que cumplir con procedimientos estandarizados no necesariamente garantiza que los trabajadores reciban orientación cuando la necesitan.

Daniel Abusabal, Country Manager de Talana en Perú, considera que las empresas deben prestar atención a esta brecha entre la ejecución de sus procesos y el servicio que ofrecen a sus colaboradores.

“Los procesos vinculados a remuneraciones han avanzado en estandarización, pero la atención de consultas todavía presenta dificultades. No basta con ejecutar correctamente un procedimiento; también es necesario que cada trabajador tenga acceso a información precisa y reciba orientación cuando la necesita”, explica.

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Recursos Humanos enfrenta dificultades para atender a los trabajadores

Las consultas relacionadas con una boleta de pago, un permiso o un beneficio pueden terminar en intercambios de mensajes por WhatsApp, correos electrónicos o visitas presenciales al área de Recursos Humanos. Cuando una compañía no cuenta con canales de atención definidos o mantiene sus datos dispersos, los empleados deben recurrir a distintas vías para encontrar a la persona que pueda resolver sus inquietudes.

Según Talana, el 73% de los trabajadores valora positivamente el pago de remuneraciones, aunque tres de cada cuatro reportaron algún problema administrativo durante el año. Foto: Ladersam

Esta dinámica también representa una dificultad para los propios equipos administrativos. Según Abusabal, la ausencia de mecanismos organizados obliga a los responsables de Recursos Humanos a invertir buena parte de su jornada en responder preguntas recurrentes, en lugar de concentrarse en otras tareas de gestión.

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“Cuando la información está dispersa o no existen canales definidos de atención, los equipos de Recursos Humanos terminan destinando una parte importante de su jornada a resolver consultas recurrentes. Esto reduce el tiempo disponible para otras funciones de gestión y genera una experiencia poco consistente para los trabajadores. Contar con información centralizada y procesos claros permite atender estas solicitudes con mayor orden y oportunidad”, señala.

¿Cuándo vence el plazo para depositar la CTS de noviembre?

En este contexto, los trabajadores del sector privado tienen hasta el lunes 16 de noviembre de 2026 para recibir el segundo depósito de la CTS del año. El plazo comenzó el lunes 2 de noviembre y corresponde al periodo comprendido entre mayo y octubre. El monto se calcula tomando como referencia la remuneración vigente en octubre y considerando los meses completos trabajados durante el semestre, además de las fracciones proporcionales que correspondan.

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La situación es diferente para los empleados del sector público, quienes reciben este beneficio cuando finalizan su vínculo laboral con el Estado. En el caso de los trabajadores contratados bajo el régimen CAS, la Ley 32563 estableció una incorporación progresiva de la CTS: durante 2026, el cálculo equivale al 10% de la remuneración mensual; en 2027 aumentará al 20%, en 2028 al 30%, en 2029 al 50% y llegará al 100% en 2030.

Los trabajadores del sector privado tienen hasta el 16 de noviembre para recibir la CTS correspondiente al semestre mayo-octubre, calculada sobre la remuneración vigente en octubre y el tiempo laborado. Foto: difusión

Inteligencia artificial se incorpora a la gestión administrativa

Frente a estas dificultades, la tecnología comienza a ganar espacio en los procesos de administración de personal. Talana cuenta con Tal-IA, una herramienta de inteligencia artificial que permite consultar indicadores de gestión, elaborar reportes y detectar posibles anomalías en los cálculos de remuneraciones.

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Estas funciones buscan facilitar la revisión de información y ayudar a identificar inconsistencias antes de que se conviertan en problemas administrativos. De esta manera, los equipos de Recursos Humanos pueden disponer de herramientas para organizar sus procesos y reducir las dificultades que enfrentan los trabajadores al solicitar información sobre sus pagos y beneficios.