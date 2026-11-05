Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 5 de noviembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.
Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.
El sismo de magnitud 3,5 se ubicó a 24 kilómetros de Jaén
Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0764, el movimiento telúrico se produjo el 3 de noviembre de 2026 a las 23:15:52, hora local. El epicentro fue ubicado a 24 kilómetros al noroeste de Jaén, en Cajamarca, y el evento alcanzó una magnitud de 3,5.
La profundidad fue de 15 kilómetros y la intensidad estimada llegó a II-III en Jaén. Esa referencia indica que el movimiento pudo ser percibido de forma leve por habitantes de la zona, sin que el reporte técnico incluya información sobre daños personales o materiales.
La magnitud expresa la energía liberada en el punto de origen del sismo, aunque no determina por sí sola cómo se percibe en una ciudad o localidad. La profundidad, la distancia respecto del epicentro, el tipo de suelo y las condiciones de las edificaciones también pueden influir en la sensación del movimiento.
Los reportes difundidos por el IGP deben ser consultados en sus plataformas oficiales. Las autoridades recomiendan evitar la difusión de cadenas, audios o mensajes sin confirmación técnica, sobre todo después de un sismo que haya sido percibido en zonas urbanas o rurales.
Los sismos en Perú pueden originarse frente al litoral, en la sierra o en la selva
Una parte de la actividad sísmica del país se concentra frente a la costa, donde interactúan placas tectónicas en el océano Pacífico. Sin embargo, los registros oficiales también incluyen movimientos con epicentro en la sierra, la selva y zonas próximas a fallas geológicas locales.
Los antecedentes de eventos en regiones como Ucayali, Cajamarca e Ica reflejan esa variedad geográfica. Un sismo cerca de Pucallpa puede tener origen a gran profundidad, mientras que otro frente a San Juan de Marcona puede localizarse en el mar y presentar características diferentes por su cercanía al litoral sur.
Para interpretar cada aviso, la población debe revisar la hora local, la magnitud, la profundidad, la referencia geográfica y la intensidad. El epicentro no siempre coincide con la localidad donde el movimiento se percibe con mayor fuerza, ya que las ondas sísmicas se propagan de manera distinta según el terreno y la distancia.
El IGP actualiza la información después de analizar los registros de sus estaciones. Por esa razón, un dato preliminar puede tener variaciones posteriores. Las modificaciones no implican necesariamente un cambio en el nivel de riesgo, sino un ajuste técnico basado en una mayor cantidad de señales disponibles.
Las familias deben preparar rutas de evacuación y una mochila de emergencia
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda identificar zonas seguras dentro de viviendas, oficinas, colegios y otros espacios de uso frecuente. Esos puntos deben estar alejados de ventanas, mamparas, estantes, repisas, bibliotecas y objetos que puedan caer durante un movimiento telúrico.
Cada familia debe definir rutas de evacuación y un lugar de encuentro externo. El plan debe contemplar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes necesiten medicamentos o asistencia permanente. Los simulacros permiten verificar si las puertas, pasadizos y salidas se encuentran libres de obstáculos.
Entre los artículos que pueden integrar una mochila de emergencia figuran:
- Agua potable y alimentos no perecibles.
- Linterna, pilas, radio portátil y cargador externo.
- Botiquín, medicamentos personales y recetas médicas.
- Abrigo, artículos de higiene y copias de documentos.
- Dinero en efectivo, pañales y alimentos especiales, cuando sean necesarios.
Durante un sismo, las autoridades aconsejan conservar la calma, proteger la cabeza y el cuello, y alejarse de objetos que puedan caer. No se debe correr hacia escaleras, puertas o patios mientras el suelo se encuentra en movimiento. Tampoco es recomendable utilizar ascensores.
Tras el sismo, la evacuación debe realizarse de forma ordenada y por rutas previamente identificadas. Al salir, se debe evitar la cercanía de fachadas, muros, postes, cables eléctricos o estructuras con daños visibles. También conviene revisar posibles fugas de gas, filtraciones de agua y fallas en las instalaciones eléctricas.
En caso de emergencia, los Bomberos atienden en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) responde en el 106. Las autoridades piden mantenerse informado por canales oficiales y considerar la posibilidad de réplicas después de un movimiento telúrico.