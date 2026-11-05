Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 5 de noviembre de 2026

El Centro Sismológico Nacional ubicó el epicentro a 24 kilómetros al noroeste de la provincia de Cajamarca, con una profundidad de 15 kilómetros

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.

Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.

Fotografía satelital de Perú con líneas blancas de demarcación, un punto rojo y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú.
Un mapa satelital de Perú presenta la división departamental con un punto rojo sobre la región de Cajamarca junto al logotipo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:41 hsHoy

El sismo de magnitud 3,5 se ubicó a 24 kilómetros de Jaén

Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0764, el movimiento telúrico se produjo el 3 de noviembre de 2026 a las 23:15:52, hora local. El epicentro fue ubicado a 24 kilómetros al noroeste de Jaén, en Cajamarca, y el evento alcanzó una magnitud de 3,5.

La profundidad fue de 15 kilómetros y la intensidad estimada llegó a II-III en Jaén. Esa referencia indica que el movimiento pudo ser percibido de forma leve por habitantes de la zona, sin que el reporte técnico incluya información sobre daños personales o materiales.

Maqueta en relieve de Cajamarca con un marcador rojo cerca de Jaén, documentos institucionales, una regla y una brújula sobre una mesa.
Una maqueta topográfica del norte de Perú sitúa el epicentro de un sismo al noroeste de Jaén, en Cajamarca, a quince kilómetros de profundidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud expresa la energía liberada en el punto de origen del sismo, aunque no determina por sí sola cómo se percibe en una ciudad o localidad. La profundidad, la distancia respecto del epicentro, el tipo de suelo y las condiciones de las edificaciones también pueden influir en la sensación del movimiento.

Los reportes difundidos por el IGP deben ser consultados en sus plataformas oficiales. Las autoridades recomiendan evitar la difusión de cadenas, audios o mensajes sin confirmación técnica, sobre todo después de un sismo que haya sido percibido en zonas urbanas o rurales.

Pantallas con gráficos de ondas sísmicas, un mapa de Jaén con un marcador de distancia y una placa del Centro Sismológico Nacional.
Las pantallas del Centro Sismológico Nacional registran la actividad sísmica y localizan el epicentro a 24 kilómetros al noroeste de Jaén, en Cajamarca. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:53 hsHoy

Los sismos en Perú pueden originarse frente al litoral, en la sierra o en la selva

Una parte de la actividad sísmica del país se concentra frente a la costa, donde interactúan placas tectónicas en el océano Pacífico. Sin embargo, los registros oficiales también incluyen movimientos con epicentro en la sierra, la selva y zonas próximas a fallas geológicas locales.

Los antecedentes de eventos en regiones como Ucayali, Cajamarca e Ica reflejan esa variedad geográfica. Un sismo cerca de Pucallpa puede tener origen a gran profundidad, mientras que otro frente a San Juan de Marcona puede localizarse en el mar y presentar características diferentes por su cercanía al litoral sur.

Fotografía satelital del territorio de Perú con divisiones políticas blancas y un punto rojo en la zona sur.
Un mapa satelital de Perú señala con un punto rojo la ubicación de Ayacucho tras el sismo de magnitud 7,2 registrado en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para interpretar cada aviso, la población debe revisar la hora local, la magnitud, la profundidad, la referencia geográfica y la intensidad. El epicentro no siempre coincide con la localidad donde el movimiento se percibe con mayor fuerza, ya que las ondas sísmicas se propagan de manera distinta según el terreno y la distancia.

El IGP actualiza la información después de analizar los registros de sus estaciones. Por esa razón, un dato preliminar puede tener variaciones posteriores. Las modificaciones no implican necesariamente un cambio en el nivel de riesgo, sino un ajuste técnico basado en una mayor cantidad de señales disponibles.

Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
06:43 hsHoy

Las familias deben preparar rutas de evacuación y una mochila de emergencia

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda identificar zonas seguras dentro de viviendas, oficinas, colegios y otros espacios de uso frecuente. Esos puntos deben estar alejados de ventanas, mamparas, estantes, repisas, bibliotecas y objetos que puedan caer durante un movimiento telúrico.

Cada familia debe definir rutas de evacuación y un lugar de encuentro externo. El plan debe contemplar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes necesiten medicamentos o asistencia permanente. Los simulacros permiten verificar si las puertas, pasadizos y salidas se encuentran libres de obstáculos.

Un grupo de personas camina por un pasillo con carteles verdes de ruta de evacuación y salida de emergencia hacia una puerta gris.
Varias personas recorren el pasillo de un edificio público en Perú según la señalética de ruta de evacuación que las guía hacia la salida de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los artículos que pueden integrar una mochila de emergencia figuran:

  • Agua potable y alimentos no perecibles.
  • Linterna, pilas, radio portátil y cargador externo.
  • Botiquín, medicamentos personales y recetas médicas.
  • Abrigo, artículos de higiene y copias de documentos.
  • Dinero en efectivo, pañales y alimentos especiales, cuando sean necesarios.

Durante un sismo, las autoridades aconsejan conservar la calma, proteger la cabeza y el cuello, y alejarse de objetos que puedan caer. No se debe correr hacia escaleras, puertas o patios mientras el suelo se encuentra en movimiento. Tampoco es recomendable utilizar ascensores.

Mochila verde abierta con botellas de agua, latas, radio, linterna, botiquín y documentos en el suelo cerca de un pasillo con señales de sismo.
Una mochila de emergencia equipada con provisiones básicas y documentos se ubica junto a una ruta de evacuación señalizada en una vivienda de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el sismo, la evacuación debe realizarse de forma ordenada y por rutas previamente identificadas. Al salir, se debe evitar la cercanía de fachadas, muros, postes, cables eléctricos o estructuras con daños visibles. También conviene revisar posibles fugas de gas, filtraciones de agua y fallas en las instalaciones eléctricas.

En caso de emergencia, los Bomberos atienden en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) responde en el 106. Las autoridades piden mantenerse informado por canales oficiales y considerar la posibilidad de réplicas después de un movimiento telúrico.

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