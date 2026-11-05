Lluvias en Perú EN VIVO: precipitaciones por el Fenómeno El Niño en el sur de Lima inundan calles y dejan viviendas afectadas

Coches y otros vehículos circulan por una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima (Perú), el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El Fenómeno El Niño representa uno de los desafíos climáticos más complejos para Lima, una metrópoli levantada sobre un desierto que históricamente ha crecido de espaldas a los eventos meteorológicos extremos. Cuando las aguas del Océano Pacífico registran un calentamiento anómalo, la atmósfera responde con un incremento drástico de la humedad y la activación de lluvias intensas en zonas donde las precipitaciones son poco habituales. Este escenario altera de inmediato la rutina de la capital y pone a prueba la resistencia de su infraestructura urbana.

Las consecuencias de este evento no se limitan a la caída de agua, sino que desencadenan una reacción en cadena de riesgos que afectan la seguridad, los servicios básicos y la economía de millones de limeños. Desde el incremento en los caudales de los ríos y la bajada de huaicos en las zonas altas, hasta el anegamiento de avenidas principales y los cortes en el suministro de agua potable, la ciudad enfrenta una vulnerabilidad estructural evidente. Comprender el impacto integral de este fenómeno resulta clave para anticipar emergencias, proteger a las poblaciones más expuestas y exigir una gestión de riesgos eficiente.