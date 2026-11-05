Lluvias en Perú EN VIVO: precipitaciones por el Fenómeno El Niño en el sur de Lima inundan calles y dejan viviendas afectadas

El Fenómeno El Niño representa uno de los desafíos climáticos más complejos para Lima, una metrópoli levantada sobre un desierto que históricamente ha crecido de espaldas a los eventos meteorológicos extremos. Cuando las aguas del Océano Pacífico registran un calentamiento anómalo, la atmósfera responde con un incremento drástico de la humedad y la activación de lluvias intensas en zonas donde las precipitaciones son poco habituales. Este escenario altera de inmediato la rutina de la capital y pone a prueba la resistencia de su infraestructura urbana.
Las consecuencias de este evento no se limitan a la caída de agua, sino que desencadenan una reacción en cadena de riesgos que afectan la seguridad, los servicios básicos y la economía de millones de limeños. Desde el incremento en los caudales de los ríos y la bajada de huaicos en las zonas altas, hasta el anegamiento de avenidas principales y los cortes en el suministro de agua potable, la ciudad enfrenta una vulnerabilidad estructural evidente. Comprender el impacto integral de este fenómeno resulta clave para anticipar emergencias, proteger a las poblaciones más expuestas y exigir una gestión de riesgos eficiente.
Inundación severa frente al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador
Las lluvias intensas en Lima registradas durante la madrugada provocaron severos anegamientos y el colapso de desagües en diversos distritos del sur de la capital. Uno de los puntos más afectados se ubica en los exteriores del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde las precipitaciones se prolongaron de forma continua por espacio de doce horas, acumulando un volumen de agua acumulada que alcanza la altura de las rodillas en plena vía pública.
La acumulación de efluentes complica el acceso peatonal y vehicular a este centro de salud estratégico, dificultando el traslado de pacientes. De acuerdo con los pronósticos oficiales del Senamhi, el periodo de precipitaciones en la capital se extenderá progresivamente en los próximos días, manteniendo en alerta a las autoridades ante el riesgo de nuevos anegamientos en la zona sur.
Inundación y riesgo sanitario en Villa El Salvador
En el Sector 1, Grupo 1 de Villa El Salvador, los vecinos enfrentan una crítica situación tras el anegamiento de aguas servidas que permanece retenido en sus calles. El estancamiento mantiene aisladas a las familias ubicadas al fondo de la vía, donde la profundidad del agua supera la altura de la rodilla. La emergencia se complica por la avería de la única máquina hidrojet destinada al lugar, la cual quedó totalmente inoperativa para succionar los efluentes.
Frente al colapso del sistema, los residentes advierten sobre el riesgo inminente para la salud pública y la formación de un foco infeccioso ante el eventual aumento de la temperatura ambiental. Sin el apoyo de maquinaria pesada, los propios pobladores han comenzado a realizar la limpieza de viviendas de forma manual para evitar que el vertimiento siga ingresando al interior de sus predios.
Las dificultades para movilizarse por las recientes precipitaciones registradas en Lima llevaron al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a establecer una medida excepcional para quienes afronten inconvenientes durante su recorrido. La disposición contempla hasta dos horas de tolerancia en el ingreso correspondiente a este jueves 5 de noviembre para quienes se dirijan desde o hacia Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos.
Calentamiento anómalo del Océano Pacífico
El Fenómeno El Niño se desencadena por el aumento inusual de las temperaturas superficiales del mar frente a la costa peruana. Este cambio altera de forma directa las corrientes marinas e incrementa la evaporación de las masas de agua costeras.
Toda esta acumulación genera una masa de aire cálido y húmedo que se desplaza hacia el litoral. Así se sientan las bases atmosféricas para la presencia de lluvias atípicas e intensas en zonas habitualmente áridas como la ciudad de Lima.
Piura tendrá una máxima de 32℃ este jueves 5 de noviembre, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia ligera durante la tarde, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Lima registrará este jueves 5 de noviembre cielo nublado a cubierto y probabilidad de llovizna ligera, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Las condiciones variarán entre los sectores este y oeste de la capital.
La Comisión Multisectorial del Fenómeno El Niño confirmó que el Niño costero conservará una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. La previsión abarca el verano austral, período en el que el calentamiento anómalo del mar puede intensificar las lluvias, elevar la temperatura en la costa y aumentar la presión sobre las zonas expuestas a desbordes e inundaciones.
Activación de cuencas en Lima
El incremento continuo de las precipitaciones en la sierra central reactiva quebradas que suelen permanecer secas durante la mayor parte del año. Asimismo, eleva al límite los caudales de los tres ríos principales de la capital: Rímac, Lurín y Chillón.
El volumen hídrico sostenido altera el comportamiento natural de estas cuencas y aumenta la presión sobre las defensas ribereñas. Esta situación eleva considerablemente la probabilidad de desbordes de ríos, afectando a los distritos asentados en sus márgenes.
Riesgo recurrente por huaicos
Las lluvias intensas en las zonas medias y altas de las cuencas provocan el desprendimiento de masa rocosa y tierra. Esto origina la bajada violenta de huaicos y deslizamientos de lodo hacia las zonas pobladas.
Localidades de Lima Este, como Chosica, Chaclacayo y Lurigancho-San Juan de Lurigancho, se encuentran en primera línea de vulnerabilidad. Históricamente representan los puntos más críticos ante la llegada de estos flujos de detritos.
Saturación del drenaje pluvial
La infraestructura urbana de Lima carece de una red de drenaje pluvial diseñada para soportar lluvias continuas o de gran volumen. La mayor parte de las vías carece de pendientes o canales adecuados para encauzar el agua de lluvia.
Como consecuencia, la acumulación en la vía pública genera el anegamiento rápido de avenidas principales y el colapso del sistema de alcantarillado. Esto deriva en severas interrupciones para el tránsito vehicular y la movilidad de los peatones.