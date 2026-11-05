Perú

Lluvias en Perú EN VIVO: precipitaciones por el Fenómeno El Niño en el sur de Lima inundan calles y dejan viviendas afectadas

El incremento de las lluvias intensas activa quebradas en la zona sur de la capital. Vecinos y autoridades locales despliegan trabajos de emergencia ante el colapso del tránsito y el riesgo en viviendas vulnerables.

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Coches y otros vehículos circulan por una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima (Perú), el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce
Coches y otros vehículos circulan por una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima (Perú), el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El Fenómeno El Niño representa uno de los desafíos climáticos más complejos para Lima, una metrópoli levantada sobre un desierto que históricamente ha crecido de espaldas a los eventos meteorológicos extremos. Cuando las aguas del Océano Pacífico registran un calentamiento anómalo, la atmósfera responde con un incremento drástico de la humedad y la activación de lluvias intensas en zonas donde las precipitaciones son poco habituales. Este escenario altera de inmediato la rutina de la capital y pone a prueba la resistencia de su infraestructura urbana.

Las consecuencias de este evento no se limitan a la caída de agua, sino que desencadenan una reacción en cadena de riesgos que afectan la seguridad, los servicios básicos y la economía de millones de limeños. Desde el incremento en los caudales de los ríos y la bajada de huaicos en las zonas altas, hasta el anegamiento de avenidas principales y los cortes en el suministro de agua potable, la ciudad enfrenta una vulnerabilidad estructural evidente. Comprender el impacto integral de este fenómeno resulta clave para anticipar emergencias, proteger a las poblaciones más expuestas y exigir una gestión de riesgos eficiente.

11:50 hsHoy

Inundación severa frente al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador

Cobertura en vivo de América Noticias sobre las inundaciones causadas por precipitaciones continuas en el distrito de Villa El Salvador. El reporte muestra la acumulación de agua en la vía pública frente al Hospital de Emergencias, donde el aniego alcanza la altura de las rodillas del reportero, afectando la circulación peatonal y vehicular en varios sectores de Lima Sur.

Las lluvias intensas en Lima registradas durante la madrugada provocaron severos anegamientos y el colapso de desagües en diversos distritos del sur de la capital. Uno de los puntos más afectados se ubica en los exteriores del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde las precipitaciones se prolongaron de forma continua por espacio de doce horas, acumulando un volumen de agua acumulada que alcanza la altura de las rodillas en plena vía pública.

La acumulación de efluentes complica el acceso peatonal y vehicular a este centro de salud estratégico, dificultando el traslado de pacientes. De acuerdo con los pronósticos oficiales del Senamhi, el periodo de precipitaciones en la capital se extenderá progresivamente en los próximos días, manteniendo en alerta a las autoridades ante el riesgo de nuevos anegamientos en la zona sur.

11:48 hsHoy

Inundación y riesgo sanitario en Villa El Salvador

Reportaje televisivo en directo desde Villa El Salvador, Lima, que muestra calles anegadas por agua acumulada tras las lloviznas. Una periodista reporta desde la zona afectada, donde se aprecian viviendas rodeadas por el agua, un camión hidrojet estacionado y residentes retirando el agua de los accesos a sus hogares con escobas.

En el Sector 1, Grupo 1 de Villa El Salvador, los vecinos enfrentan una crítica situación tras el anegamiento de aguas servidas que permanece retenido en sus calles. El estancamiento mantiene aisladas a las familias ubicadas al fondo de la vía, donde la profundidad del agua supera la altura de la rodilla. La emergencia se complica por la avería de la única máquina hidrojet destinada al lugar, la cual quedó totalmente inoperativa para succionar los efluentes.

Frente al colapso del sistema, los residentes advierten sobre el riesgo inminente para la salud pública y la formación de un foco infeccioso ante el eventual aumento de la temperatura ambiental. Sin el apoyo de maquinaria pesada, los propios pobladores han comenzado a realizar la limpieza de viviendas de forma manual para evitar que el vertimiento siga ingresando al interior de sus predios.

11:44 hsHoy

Ministerio de Trabajo dispone hasta dos horas de tolerancia laboral por lluvias este jueves 5 de noviembre

La tolerancia laboral alcanza a los trabajadores de entidades públicas y empresas privadas que enfrenten demoras durante sus recorridos

Los empleadores deberán implementar medidas flexibles para atender los retrasos ocasionados por las dificultades de desplazamiento - Créditos: Andina/Daniel Bracamonte.
Los empleadores deberán implementar medidas flexibles para atender los retrasos ocasionados por las dificultades de desplazamiento - Créditos: Andina/Daniel Bracamonte.

Las dificultades para movilizarse por las recientes precipitaciones registradas en Lima llevaron al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a establecer una medida excepcional para quienes afronten inconvenientes durante su recorrido. La disposición contempla hasta dos horas de tolerancia en el ingreso correspondiente a este jueves 5 de noviembre para quienes se dirijan desde o hacia Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos.

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11:40 hsHoy

Calentamiento anómalo del Océano Pacífico

El Fenómeno El Niño se desencadena por el aumento inusual de las temperaturas superficiales del mar frente a la costa peruana. Este cambio altera de forma directa las corrientes marinas e incrementa la evaporación de las masas de agua costeras.

Toda esta acumulación genera una masa de aire cálido y húmedo que se desplaza hacia el litoral. Así se sientan las bases atmosféricas para la presencia de lluvias atípicas e intensas en zonas habitualmente áridas como la ciudad de Lima.

12:41 hsHoy

Piura tendrá hasta 32 °C y probables precipitaciones: conoce el pronóstico para hoy, 5 de noviembre

La proyección meteorológica anticipa cielo parcialmente nublado, periodos de brillo solar y una temperatura máxima de 32 °C durante la jornada, de acuerdo al Senamhi

Las condiciones meteorológicas cambiantes exigen atención continua a los pronósticos locales, especialmente en ciudades como Piura donde el calor y las ráfagas de viento son elementos clave. (Infobae)
Las condiciones meteorológicas cambiantes exigen atención continua a los pronósticos locales, especialmente en ciudades como Piura donde el calor y las ráfagas de viento son elementos clave. (Infobae)

Piura tendrá una máxima de 32℃ este jueves 5 de noviembre, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia ligera durante la tarde, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

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12:26 hsHoy

Lima volverá a tener cielo cubierto y lloviznas ligeras este jueves 5 de noviembre, según el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú anticipó temperaturas de hasta 25 ℃, con mayor nubosidad y lloviznas ligeras hacia la noche

Para Lima Oeste y el Callao, se espera una máxima de 25 ℃ y una mínima de 23 ℃. (Andina)
Para Lima Oeste y el Callao, se espera una máxima de 25 ℃ y una mínima de 23 ℃. (Andina)

Lima registrará este jueves 5 de noviembre cielo nublado a cubierto y probabilidad de llovizna ligera, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Las condiciones variarán entre los sectores este y oeste de la capital.

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11:55 hsHoy

Alerta climática en Perú: ¿Hasta cuándo será la intensidad extraordinaria del Fenómeno El Niño?

El calentamiento del mar elevará las temperaturas en el litoral y mantendrá alto el nivel oceánico, con riesgo de inundaciones en sectores expuestos

Durante la emisión de Radio Nacional, la conductora Mariella Ludeña presenta un comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). En el gráfico expuesto se detalla la extensión de la alerta por El Niño Costero hasta fines de otoño de 2027, precisando que el evento mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de dicho año frente a la costa del Perú.

La Comisión Multisectorial del Fenómeno El Niño confirmó que el Niño costero conservará una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. La previsión abarca el verano austral, período en el que el calentamiento anómalo del mar puede intensificar las lluvias, elevar la temperatura en la costa y aumentar la presión sobre las zonas expuestas a desbordes e inundaciones.

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11:34 hsHoy

Activación de cuencas en Lima

El incremento continuo de las precipitaciones en la sierra central reactiva quebradas que suelen permanecer secas durante la mayor parte del año. Asimismo, eleva al límite los caudales de los tres ríos principales de la capital: Rímac, Lurín y Chillón.

El volumen hídrico sostenido altera el comportamiento natural de estas cuencas y aumenta la presión sobre las defensas ribereñas. Esta situación eleva considerablemente la probabilidad de desbordes de ríos, afectando a los distritos asentados en sus márgenes.

11:34 hsHoy

Riesgo recurrente por huaicos

Las lluvias intensas en las zonas medias y altas de las cuencas provocan el desprendimiento de masa rocosa y tierra. Esto origina la bajada violenta de huaicos y deslizamientos de lodo hacia las zonas pobladas.

Localidades de Lima Este, como Chosica, Chaclacayo y Lurigancho-San Juan de Lurigancho, se encuentran en primera línea de vulnerabilidad. Históricamente representan los puntos más críticos ante la llegada de estos flujos de detritos.

11:34 hsHoy

Saturación del drenaje pluvial

La infraestructura urbana de Lima carece de una red de drenaje pluvial diseñada para soportar lluvias continuas o de gran volumen. La mayor parte de las vías carece de pendientes o canales adecuados para encauzar el agua de lluvia.

Como consecuencia, la acumulación en la vía pública genera el anegamiento rápido de avenidas principales y el colapso del sistema de alcantarillado. Esto deriva en severas interrupciones para el tránsito vehicular y la movilidad de los peatones.

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