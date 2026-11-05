Maido sigue entre los mejores restaurantes del mundo: el reconocimiento que recibió en 2026 tras convertirse en el número uno de The World’s 50 Best

Maido recibe una distinción especial en The World’s 50 Best Restaurants 2026 tras haber conquistado el primer puesto de la lista mundial en 2025

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La cocina peruana cuenta con dos representantes dentro de uno de los reconocimientos más exclusivos de la gastronomía internacional. Maido y Central forman parte del grupo Best of the Best de The World’s 50 Best Restaurants, una categoría que reúne a los establecimientos que ocuparon el primer puesto de la clasificación mundial en alguna de sus ediciones.

La presencia de ambos restaurantes responde a los resultados que consiguieron en años anteriores. Maido, dirigido por el chef Mitsuharu Tsumura, alcanzó el número uno en 2025, mientras que Central, bajo la dirección de Virgilio Martínez y Pía León, obtuvo esa distinción en 2023.

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Este reconocimiento permite que Maido conserve su posición dentro del grupo de los restaurantes que llegaron a la cima del ranking. Por ese motivo, su presencia en la edición 2026 no corresponde a una nueva competencia por el primer puesto, sino a su condición de integrante de una categoría reservada para antiguos ganadores.

La edición de este año tuvo como escenario Lima. El miércoles 4 de noviembre, el Teatro Municipal recibió la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2026, un encuentro que reunió a chefs, periodistas y representantes de la industria gastronómica internacional. Es la primera vez que este evento mundial se celebra en Sudamérica.

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Maido ingresó al grupo tras conseguir el primer puesto en 2025

Maido recibió una distinción dentro de la categoría Best of the Best durante la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants celebrada en Lima. Composición: Infobae

El restaurante de Mitsuharu Tsumura alcanzó el primer lugar de The World’s 50 Best Restaurants el 19 de junio de 2025. El resultado representó el reconocimiento internacional a la propuesta de Maido, cuya cocina combina ingredientes, técnicas y referencias de la gastronomía peruana y japonesa.

La distinción también permitió que el establecimiento limeño ingresara al Best of the Best. Desde entonces, su participación en las siguientes ediciones del certamen responde a una condición diferente de la que tienen los restaurantes que buscan alcanzar por primera vez el número uno.

Qué significa pertenecer al grupo Best of the Best

Central y Maido suelen ser considerados los mejores restaurantes del Perú. En este caso, Merco no las consideró como las mejores empresas del rubro gastronómico. Foto: composición Infobae/Andina/difusión

La categoría Best of the Best, conocida en español como “Lo Mejor de lo Mejor”, funciona como un salón de la fama dentro de The World’s 50 Best Restaurants. Su principal característica es que reúne a los restaurantes que consiguieron el primer lugar en alguna edición de la clasificación anual.

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Los establecimientos que ingresan a este grupo dejan de competir por un nuevo puesto dentro del ranking principal. De esta manera, la organización reconoce su trayectoria como antiguos ganadores y mantiene sus nombres dentro de una selección exclusiva de restaurantes que alcanzaron la máxima distinción.

Entre sus integrantes figuran El Bulli, de España; The French Laundry, de Estados Unidos; The Fat Duck, del Reino Unido; El Celler de Can Roca, de España; Osteria Francescana, de Italia; Eleven Madison Park, de Estados Unidos; Mirazur, de Francia, y Noma, de Dinamarca.

Perú también cuenta con dos representantes en esta categoría: Central, por su victoria en 2023, y Maido, por el primer puesto que consiguió en 2025.

Por qué Maido y Central no compiten en The World’s 50 Best Restaurants

Los restaurantes peruanos, Central y Maido fueron galardonados como mejores restaurantes del mundo .Foto: Andina / Andina

La pertenencia al Best of the Best también permite entender por qué Maido y Central no aparecen como competidores habituales. Ambos establecimientos ya consiguieron el primer puesto de la clasificación mundial y forman parte de un grupo reservado para los antiguos ganadores.

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La diferencia responde a las reglas de reconocimiento de The World’s 50 Best Restaurants. Los establecimientos que alcanzan el número uno pasan a integrar el Best of the Best, por lo que dejan de disputar posiciones en la lista principal y en las clasificaciones regionales correspondientes.

Lima recibió por primera vez la ceremonia mundial de 50 Best

The 50 Best Restaurants 2026 CRÉDITOS: PERU21

La edición 2026 trasladó la ceremonia internacional a Lima. El Teatro Municipal fue el escenario elegido para recibir a representantes de distintos países, entre ellos chefs, figuras de la industria gastronómica y periodistas especializados.

La elección de la capital peruana marcó un precedente para el certamen, debido a que fue la primera ocasión en que The World’s 50 Best Restaurants organizó su premiación mundial en Sudamérica.

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La presencia de Maido y Central dentro del Best of the Best también permitió que Perú figurara entre los países con más de un restaurante reconocido dentro de esta categoría. Ambos establecimientos ingresaron al grupo tras obtener el primer puesto en diferentes ediciones: Central en 2023 y Maido en 2025.