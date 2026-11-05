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Gol de penal de Christian Cueva tras ‘picarla’ para el 1-0 de Sport Boys vs Universitario por Torneo Clausura 2026

‘Aladino’ se hizo cargo de ejecutar la pena máxima luego de que el colegiado sancione falta en el área por una infracción de Gianluca Lapadula sobre Carlos Zambrano

El volante picó la pelota en penal y logró el primero en el Monumental - Crédito: L1MAX.
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Sport Boys se ha puesto adelante en el marcador ante Universitario con un tanto de Christian Cueva. ‘Aladino’ ensayó una sutileza para mover las redes del arquero Miguel Vargas desde los doce pasos. La acción que generó el penal se produjo por una infracción de Gianluca Lapadula contra Carlos Zambrano. El VAR llamó al árbitro Micke Palomino, pero el árbitro ratificó su decisión.

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