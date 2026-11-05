Gol de penal de Christian Cueva tras ‘picarla’ para el 1-0 de Sport Boys vs Universitario por Torneo Clausura 2026

Sport Boys se ha puesto adelante en el marcador ante Universitario con un tanto de Christian Cueva . ‘ Aladino ’ ensayó una sutileza para mover las redes del arquero Miguel Vargas desde los doce pasos. La acción que generó el penal se produjo por una infracción de Gianluca Lapadula contra Carlos Zambrano. El VAR llamó al árbitro Micke Palomino , pero el árbitro ratificó su decisión.

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Piccolo Clemente sueña con un éxito más en los Juegos Panamericanos: “Espero ganar esa tercera medalla en Lima 2027″ El surfista de la categoría longboard ha agarrado mucha motivación después de proclamarse campeón en el reciente Mundial ISA 2026. Su siguiente meta es colgarse un nuevo metal dorado en los Panamericanos

Fabián Bustos explicó por qué Miguel Vargas tomará el lugar de Diego Romero en el arco de Universitario: “Era una oportunidad” El entrenador argentino aseguró que ambos guardametas mantienen un nivel muy alto. “Es una forma de que todos estén motivados y después será cuestión de rendimiento”, aseguró.

Pablo Guede no se plantea que Alianza Lima haya quedado fuera de carrera del Torneo Clausura: “Me rehúso a pensar en una final” El conjunto victoriano derrotó por 1-0 a Cienciano y quedó a tres puntos de los líderes Cristal y Huancayo. Sin embargo, un potencial triunfo de Universitario sobre Boys lo dejaría a cinco unidades de la punta con solo seis en disputa