Perú

Betssy Chávez reaparece desde su asilo en México: “Estamos en una época en la que se debe resistir”

La expremier, condenada a más de 11 años de cárcel por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, envió un mensaje a Puno desde su asilo en México y aludió al Gobierno de Keiko Fujimori

La expremier, condenada a más de 11 años de cárcel por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, envió un mensaje a Puno desde su asilo en México y aludió al Gobierno de Keiko Fujimori

Guardar

La exjefa de Gabinete Betssy Chávez, condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado protagonizado por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), reapareció este miércoles con un mensaje dirigido a Puno, la región altiplánica que celebra 358 años de fundación española y que saludó desde su asilo en México.

A través de un video difundido en Facebook, la exprimera ministra expresó su nostalgia por no poder participar de las celebraciones y envió un saludo especial a Ilave, localidad de origen de su familia.

PUBLICIDAD

Chávez señaló que todavía no puede comunicarse “como quisiera”, aunque afirmó que deseaba dirigirse a sus paisanos en una fecha que considera importante por sus raíces familiares.

“No saben la nostalgia que me genera no poder estar allá. Pero el tiempo pasa y estamos en una época en la que se debe de resistir”, manifestó, en alusión a la administración de la presidenta Keiko Fujimori.

La expremier difundió un video en Facebook para saludar a Puno por sus 358 años de fundación española y expresó nostalgia por no participar de los actos
La expremier difundió un video en Facebook para saludar a Puno por sus 358 años de fundación española y expresó nostalgia por no participar de los actos

La exfuncionaria recordó sus vínculos con Puno y mencionó, en especial, a la provincia de El Collao, cuya capital es Ilave, donde residen sus familiares. También extendió su saludo a los habitantes de Juliaca, donde se registró la jornada más sangrienta de las protestas antigubernamentales tras la caída de Castillo.

PUBLICIDAD

Describió a Puno como una región que encarna valores y principios que, según sostuvo, deben preservarse. “Puno representa los valores y los principios que debemos de llevar en todo momento. Una tierra combativa, contestataria, fuerte”, afirmó.

De igual modo, pidió a los residentes aprovechar la fecha para reunirse con familiares y amigos, compartir con sus comunidades y celebrar al ritmo de la música tradicional. “Una pausa para poder estar en familia, para poder estar con amigos, para poder estar con nuestros paisanos, para poder escuchar nuestra música a ritmo de quenas, de acordeones, de guitarras, de charango”, continuó.

Se trata de uno de sus primeros mensajes grabados desde que Perú y México acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, luego de que Fujimori aceptara otorgar el salvoconducto para que pudiera concretar su asilo.

Betssy Chávez juramenta como nuevo premier
La exfuncionaria afirmó que se vive una etapa en la que “se debe resistir”, en una referencia a la administración de la presidenta Keiko Fujimori

Desde noviembre de 2025, Chávez permanecía en la residencia de la Embajada de México en Lima, a la espera de una respuesta del Gobierno peruano. Los presidentes interinos José Jerí (2025-2025) y José María Balcázar (2025-2026) evitaron pronunciarse sobre el pedido.

La administración de Jerí decidió romper las relaciones diplomáticas con México después de conocerse que ese país había otorgado asilo a Chávez.

Para entonces, el vínculo entre ambos países ya se gestionaba a nivel de encargados de negocios. Lima había expulsado al embajador mexicano y retirado al suyo de Ciudad de México en diciembre de 2022, luego de que el gobierno del entonces gobernante Andrés Manuel López Obrador condenara el encarcelamiento de Castillo y no reconociera la legitimidad de la vicepresidenta Dina Boluarte como su sucesora.

No obstante, la Cancillería peruana fue enfática al señalar en un comunicado que la entrega del salvoconducto no implica que Perú la considere una perseguida política, como sostiene la administración de Claudia Sheinbaum.

Temas Relacionados

Betssy ChávezMéxicoperu-politicaPuno

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ reciben a la ‘misilera’ en el estadio Monumental en un duelo que podría definir su liderato en este certamen. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Timoteo responde tras las revelaciones de Karina Rivera y María Pía Copello: “Me quedo en silencio por el cariño de tantos años”

Ricardo Bonilla compartió una historia en Instagram luego de que sus antiguas compañeras abordaran el distanciamiento surgido tras una temporada circense, pero prefirió no responder los señalamientos que se dieron en la entrevista

Timoteo responde tras las revelaciones de Karina Rivera y María Pía Copello: “Me quedo en silencio por el cariño de tantos años”

¿Lluvia, sol o viento durante la visita del papa León XIV? SENAMHI presenta herramienta para consultar el pronóstico del tiempo

La plataforma reúne previsiones, alertas y recomendaciones actualizadas para Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades incluidas en la agenda del pontífice durante su visita al Perú

¿Lluvia, sol o viento durante la visita del papa León XIV? SENAMHI presenta herramienta para consultar el pronóstico del tiempo

Gonzalo Aguirre pidió perdón a los hinchas de Cienciano tras arrojar la camiseta al banco después de ser reemplazado ante Alianza Lima

La derrota ante los victorianos dejó una escena de tensión en el conjunto imperial: el jugador terminó llorando en el banco después de ser sustituido y protagonizó un altercado que llamó la atención durante el encuentro

Gonzalo Aguirre pidió perdón a los hinchas de Cienciano tras arrojar la camiseta al banco después de ser reemplazado ante Alianza Lima

Hernán Barcos confirma conversaciones con Sporting Cristal de cara a la temporada 2027: “Seguramente seguiré jugando un poco más”

El delantero argentino de 42 años adelantó que pronto se sentará con la directiva celeste para definir su continuidad. También tuvo palabras de elogio al crecimiento de Maxloren Castro

Hernán Barcos confirma conversaciones con Sporting Cristal de cara a la temporada 2027: “Seguramente seguiré jugando un poco más”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renzo Reggiardo sobre 100 días de Keiko Fujimori: “No puedo ser crítico porque está dando señales y los mayores esfuerzos”

Renzo Reggiardo sobre 100 días de Keiko Fujimori: “No puedo ser crítico porque está dando señales y los mayores esfuerzos”

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

JEE Ica evita reelección encubierta del alcalde de San Juan Bautista y proclama como nueva autoridad a la segunda regidora

La JNJ buscará imponer una tercera destitución a Delia Espinoza

Alberto Beingolea no acepta cargos y se declara inocente ante el PJ: Fiscalía pide 8 años de prisión

ENTRETENIMIENTO

Timoteo responde tras las revelaciones de Karina Rivera y María Pía Copello: “Me quedo en silencio por el cariño de tantos años”

Timoteo responde tras las revelaciones de Karina Rivera y María Pía Copello: “Me quedo en silencio por el cariño de tantos años”

Tefi Valenzuela confirma su boda en Cusco para 2027 y deja su vestido en manos de su suegra

María Becerra reveló su paso secreto por Cusco antes del show en Costa 21: horarios y precios del concierto

Karina Rivera revela que no habla con Ricardo Bonilla desde hace un año: ¿por qué se dio el distanciamiento con el popular Timoteo?

Donnie Yaipén se prepara para cantarle cumbia al papa León XIV: “Vamos a hacer un repertorio que represente nuestras culturas”

DEPORTES

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Gonzalo Aguirre pidió perdón a los hinchas de Cienciano tras arrojar la camiseta al banco después de ser reemplazado ante Alianza Lima

Hernán Barcos confirma conversaciones con Sporting Cristal de cara a la temporada 2027: “Seguramente seguiré jugando un poco más”

Horacio Melgarejo pierde confianza en Cienciano: Ray Sandoval asegura que no lo apoya tras exponer a Gonzalo Aguirre en derrota ante Alianza Lima

La leyenda del tenis Boris Becker se maravilla con la proyección de Ignacio Buse: “Es un talento increíble”