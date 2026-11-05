Betssy Chávez reaparece desde su asilo en México: “Estamos en una época en la que se debe resistir”

La expremier, condenada a más de 11 años de cárcel por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, envió un mensaje a Puno desde su asilo en México y aludió al Gobierno de Keiko Fujimori

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La exjefa de Gabinete Betssy Chávez, condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado protagonizado por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), reapareció este miércoles con un mensaje dirigido a Puno, la región altiplánica que celebra 358 años de fundación española y que saludó desde su asilo en México.

A través de un video difundido en Facebook, la exprimera ministra expresó su nostalgia por no poder participar de las celebraciones y envió un saludo especial a Ilave, localidad de origen de su familia.

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Chávez señaló que todavía no puede comunicarse “como quisiera”, aunque afirmó que deseaba dirigirse a sus paisanos en una fecha que considera importante por sus raíces familiares.

“No saben la nostalgia que me genera no poder estar allá. Pero el tiempo pasa y estamos en una época en la que se debe de resistir”, manifestó, en alusión a la administración de la presidenta Keiko Fujimori.

La expremier difundió un video en Facebook para saludar a Puno por sus 358 años de fundación española y expresó nostalgia por no participar de los actos

La exfuncionaria recordó sus vínculos con Puno y mencionó, en especial, a la provincia de El Collao, cuya capital es Ilave, donde residen sus familiares. También extendió su saludo a los habitantes de Juliaca, donde se registró la jornada más sangrienta de las protestas antigubernamentales tras la caída de Castillo.

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Describió a Puno como una región que encarna valores y principios que, según sostuvo, deben preservarse. “Puno representa los valores y los principios que debemos de llevar en todo momento. Una tierra combativa, contestataria, fuerte”, afirmó.

De igual modo, pidió a los residentes aprovechar la fecha para reunirse con familiares y amigos, compartir con sus comunidades y celebrar al ritmo de la música tradicional. “Una pausa para poder estar en familia, para poder estar con amigos, para poder estar con nuestros paisanos, para poder escuchar nuestra música a ritmo de quenas, de acordeones, de guitarras, de charango”, continuó.

Se trata de uno de sus primeros mensajes grabados desde que Perú y México acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, luego de que Fujimori aceptara otorgar el salvoconducto para que pudiera concretar su asilo.

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La exfuncionaria afirmó que se vive una etapa en la que “se debe resistir”, en una referencia a la administración de la presidenta Keiko Fujimori

Desde noviembre de 2025, Chávez permanecía en la residencia de la Embajada de México en Lima, a la espera de una respuesta del Gobierno peruano. Los presidentes interinos José Jerí (2025-2025) y José María Balcázar (2025-2026) evitaron pronunciarse sobre el pedido.

La administración de Jerí decidió romper las relaciones diplomáticas con México después de conocerse que ese país había otorgado asilo a Chávez.

Para entonces, el vínculo entre ambos países ya se gestionaba a nivel de encargados de negocios. Lima había expulsado al embajador mexicano y retirado al suyo de Ciudad de México en diciembre de 2022, luego de que el gobierno del entonces gobernante Andrés Manuel López Obrador condenara el encarcelamiento de Castillo y no reconociera la legitimidad de la vicepresidenta Dina Boluarte como su sucesora.

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No obstante, la Cancillería peruana fue enfática al señalar en un comunicado que la entrega del salvoconducto no implica que Perú la considere una perseguida política, como sostiene la administración de Claudia Sheinbaum.