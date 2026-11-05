Penal errado de Alex Valera en Universitario vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026: Diego Melián adivinó remate del goleador ‘crema’

Diego Melián adivinó el remate del delantero 'crema' en el Estadio Monumental - Crédito: L1MAX

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Alex Valera ha desaprovechado una oportunidad ideal para equiparar el tanteador del Universitario vs Sport Boys, válido por partido pendiente de la fecha 14° del Torneo Clausura 2026. El delantero peruano ha malogrado un penal, frustrando la posibilidad de los suyos de irse al descanso con una igualada parcial.

Abajado en el tanteador, de una manera inesperada por una anotación de Christian Cueva, la ‘U’ pisó el acelerador para construir mayores intencionalidades en ataque. En esas, un centro hacia Gianluca Lapadula, ubicado en el área, originó que Hansell Riojas apareciera con una fuerza desproporcionada derribando al ‘18’.

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De manera inmediata, el árbitro Micke Palomino se llevó el silbato a los labios y sancionó la pena máxima. Los futbolistas del Sport Boys lo cercaron para exhortarle a que acudiera al monitor del VAR para revisar la acción, pero hizo caso omiso e instó a que Universitario cobrara su lanzamiento desde los doce pasos.

Alex Valera no lo dudó y tomó la pelota para acomodarla en la zona de castigo. Diego Melián, entretanto, se plantó muy bien en centro de su marco, aunque aceptó una sugerencia de Christian Cueva, quien aparentemente fue clave en lo que vino después.

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A los 41′ minutos, el ‘Cholo’ cruzó la pelota hacia el costado izquierdo de la base del arco del guardameta uruguayo, quien con mucha serenidad y elasticidad conjuro el tiro al recostarse sobre su mismo lado. La atajada ocasionó la frustración del lanzador al tiempo que desató la emoción de los visitantes, sobre todo de Hansell Riojas.

Para Melián no es ninguna novedad desactivar penales en lo que va de la temporada, dado que lleva tres salvadas a través de esa vía, reafirmando así su importancia en un Sport Boys que no baja los brazos a pocas fechas de la conclusión de la Liga 1 2026.

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