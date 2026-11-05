La advertencia de Hairo Camacho, arquero de Los Chankas, para el duelo contra Alianza Lima: “Solo nos sirve ganar o ganar”

El conjunto andahuaylino llega al compromiso a dos puntos de la zona de clasificación internacional y con una sola fecha en casa por delante antes del cierre del Torneo Clausura 2026. (Los Chankas)

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El guardameta Hairo Camacho salió al frente esta semana para fijar la postura del plantel de Los Chankas antes de recibir a Alianza Lima el domingo 8 de noviembre, desde las 13:00 horas, en el estadio de Andahuaylas.

El arquero de 32 años habló en el programa La Hora de Lalo de Radio Ovación y trazó con claridad el escenario que enfrenta su equipo: una victoria obligatoria en la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 para no quedar fuera de la pelea por un boleto a la Copa Sudamericana.

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El club, por su parte, ya tomó una decisión de peso en materia de seguridad: el estadio solo abrirá sus puertas a la parcialidad local, sin acceso para los hinchas blanquiazules.

Las palabras de Camacho antes del duelo decisivo

Hairo Camacho reconoció que Los Chankas afronta una final anticipada ante Alianza Lima. El arquero remarcó que su equipo necesita los tres puntos para seguir en carrera por un cupo internacional. (Los Chankas)

El portero nacional no escondió la presión que pesa sobre el grupo. En diálogo con Radio Ovación, fue directo al describir la situación del equipo en la tabla: Los Chankas se ubica a dos puntos de la zona de clasificación internacional, lo que convierte el duelo ante los íntimos en una final anticipada. “Es la última bala que nos queda. Solo nos sirve ganar o ganar, el empate no nos sirve para nada. Los ánimos están muy bien, la gente se está entrenando a tope, así que esperamos con ansias el día del partido”, afirmó el guardameta.

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Sobre el rival, Camacho mostró respeto pero también identificó los flancos por donde su equipo puede hacer daño. Reconoció que Alianza Lima cuenta con futbolistas capaces de desequilibrar en cualquier momento, aunque apuntó que los visitantes han mostrado fisuras atrás en las últimas presentaciones. “Sabemos que tienen jugadores muy desequilibrantes. El domingo el aspecto más importante será el orden defensivo y cerrar bien las marcas, eso será fundamental. En los últimos partidos ellos no han mostrado una solidez defensiva”, analizó. Y agregó su pronóstico: “Considero que el domingo será un partido peleado y el que menos se equivoque será el que se lleve los tres puntos”.

El llamado a la tribuna fue el cierre de su mensaje. Con el partido definido como la última presentación como local en el Clausura, Camacho apeló directamente a los seguidores de Andahuaylas: “A toda la hincha de Andahuaylas les pido que vayan a apoyarnos, que su aliento es muy importante para nosotros. Es el último partido de local y juntos podemos sacarlo adelante”.

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Solo hinchada local: la decisión del club para el domingo

Los Chankas confirmó que el encuentro ante Alianza Lima se disputará exclusivamente con público local. La institución justificó la medida por razones de seguridad y pidió a sus seguidores respetar las condiciones de ingreso. (Los Chankas)

La institución andahuaylina formalizó mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales que el estadio Los Chankas no tendrá presencia de aficionados visitantes el domingo. La medida apunta a garantizar la seguridad de todos los asistentes en un encuentro de alta tensión deportiva, y el club instruyó tanto a su propia parcialidad como a los seguidores blanquiazules para que tomaran nota con anticipación.

El texto del pronunciamiento fue explícito desde el primer párrafo: “El Club Los Chankas CYC informa a la opinión pública, a la hinchada en general y a los medios de comunicación que el encuentro frente a Alianza Lima, programado para el domingo 8 de noviembre, a las 13:00, en el Estadio Los Chankas, se disputará únicamente con hinchada local, con el objetivo de preservar la seguridad de todos los asistentes”.

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La entidad no se limitó a vedar el ingreso de los visitantes, sino que también fijó condiciones para su propia parcialidad. Les solicitó presentarse al estadio con la indumentaria oficial del club y mantener una conducta ordenada durante todo el encuentro. “Los exhortamos a acudir al estadio con la camiseta oficial del club y a alentar a Los Chankas con orden y respeto. Solicitamos no ingresar con camisetas, banderolas ni instrumentos alusivos al equipo visitante, a fin de evitar restricciones al momento del ingreso”, precisó el comunicado. El cierre incluyó un llamado a la colaboración colectiva: “Agradecemos su comprensión y colaboración para vivir una jornada deportiva con orden, respeto y seguridad. ¡Vamos, Chankas!”

La decisión tiene un antecedente directo. Durante el Torneo Apertura, cuando Los Chankas visitó el estadio Alejandro Villanueva —conocido como Matute—, Alianza Lima aplicó el mismo criterio y dejó sin acceso a la afición andahuaylina. Aquella medida generó malestar entre los seguidores del conjunto serrano. Este domingo, el club local aplica la misma lógica en su propio feudo.

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Lo que está en juego en Andahuaylas

La fecha 16 presenta un choque de necesidades distintas: Los Chankas pelea por un lugar en la clasificación internacional, mientras Alianza Lima intenta cerrar el Clausura con resultados que fortalezcan su posición antes de las definiciones nacionales. (Los Chankas)

El partido del domingo concentra las aspiraciones de ambos planteles en la recta final de la temporada. Los Chankas llega al encuentro con 47 unidades en la tabla acumulada y con la necesidad de sumar tres puntos para mantenerse con vida en la pelea por uno de los ocho cupos que otorgan clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Si el domingo no gana, sus chances de llegar con opciones a la última fecha —ante UTC en Cajamarca— se reducirían de manera significativa. El club además evalúa un reclamo por una presunta irregularidad en la inscripción de un jugador de CD Moquegua en el duelo anterior, que terminó 0-0.

Del otro lado, Alianza Lima llega a Andahuaylas con sus propias motivaciones. El conjunto dirigido por Pablo Guede ocupa la quinta posición del Clausura con 28 unidades y se ubica a tres del líder. Viene de superar 1-0 a Cienciano en Matute gracias al tanto de Eryc Castillo en el complemento, resultado que le permitió reponerse de la caída por 3-2 ante Sporting Cristal en la fecha previa. Ya consagrado campeón del Torneo Apertura, el equipo blanquiazul busca cerrar el Clausura con solidez antes de las definiciones nacionales, y una derrota en la altura de Andahuaylas complicaría su posicionamiento en la tabla.

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El duelo podrá seguirse por L1 MAX, disponible a través de DirecTV, Claro TV, Movistar TV, Win, MiFibra y Cable Visión Perú, y también mediante la aplicación Liga 1 Play en dispositivos móviles y computadoras. En Colombia y Ecuador el pitazo inicial es a las 13:00 horas; en Venezuela y Bolivia, a las 14:00; en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a las 15:00; y en España, a las 19:00.