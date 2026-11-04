Tefi Valenzuela confirma su boda en Cusco para 2027 y deja su vestido en manos de su suegra

Stephanie Valenzuela anunció su matrimonio con Brennan Sim para el año 2027.

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Tefi Valenzuela atraviesa una de las etapas más plenas de su vida personal y profesional. La cantante, cuyo nombre completo es Stephanie Valenzuela, confirmó que el próximo año llegará al altar junto a su prometido, Brennan Sim, y adelantó detalles sobre la organización de la ceremonia durante una entrevista concedida en el marco de su participación en los Premios Heat, realizados en Puerto Vallarta, México, donde la artista compite en la categoría Influencer del año.

La exintegrante del reality ‘Combate’ eligió la ciudad del Cusco como escenario para celebrar su matrimonio, una decisión que, según explicó, responde a un vínculo familiar directo con la región. La noticia se suma a otros anuncios recientes de la cantante, que combina los preparativos de su boda con nuevos proyectos musicales y un posible conflicto legal pendiente con su expareja, el actor mexicano Eleazar Gómez.

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El vestido de novia quedará en manos de la familia de su prometido

Valenzuela reveló que no contratará a una diseñadora externa para su vestido de novia, ya que la encargada de confeccionar la prenda será la madre de su prometido. La artista explicó esta decisión en diálogo con el diario Trome, durante su estadía en México.

“Mi suegra es diseñadora, ella me lo va a hacer”, contó la cantante, en una declaración que reflejó la cercanía que mantiene con la familia de Sim.

Durante una entrevista con medios de comunicación, la cantante Stephanie Valenzuela brindó detalles sobre sus planes de matrimonio programados para junio del próximo año en la ciudad de Cusco. Asimismo, la artista se pronunció brevemente ante las consultas de la prensa sobre la posible mención de su nombre en una producción biográfica vinculada a su expareja Eleazar Gómez. Video: Instarándula

Consultada sobre si la ceremonia incluirá elementos propios de la cultura peruana, Valenzuela optó por mantener el misterio y prometió una sorpresa a sus invitados. “Ya vas a ver, te voy a sorprender”, respondió, sin adelantar más detalles sobre el diseño ni sobre los elementos tradicionales que planea incorporar a la celebración.

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La elección de Cusco como sede de la boda tiene un fundamento familiar directo, según explicó la propia artista. “Sí, en Cusco. Tú sabes que mi familia es de Cusco y mi mamá también. Entonces va a ser muy bonito estar en un lugar increíble, porque Cusco es para el mundo. También quiero motivar a muchos de los familiares de mi novio a que vengan a conocer esta riqueza”, manifestó.

Una propuesta de matrimonio rodeada de familia y planes de ser madre

La cantante también compartió detalles sobre la pedida de mano, un momento que calificó como profundamente significativo más allá del valor material del anillo. Valenzuela remarcó que lo que más la conmovió fue la organización del momento y la presencia de sus padres durante la sorpresa.

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“Estoy feliz. Más que por la roca, por la manera en que lo hizo. La sorpresa, haberme llevado al lugar, que toda la familia estuviera ahí y que mis papás estuvieran mirando fue algo muy bonito”, expresó la artista, quien llevará aproximadamente un año de relación con Sim al momento de contraer matrimonio.

La cantante aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a otras mujeres sobre la importancia de esperar antes de formalizar una relación. “No, espérense chicas hasta que les llegue el que sí haga las cosas para ustedes. Hay que decirles a las chicas que esperen, que ya llegará el indicado”, sostuvo.

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Tefi Valenzuela se comprometió con su novio estadunidense.

Sobre la posibilidad de convertirse en madre, Valenzuela no descartó la idea, aunque remarcó que antes necesitó atravesar un proceso personal de autoconocimiento. “Es mejor esperar tranquila y construirte tú misma porque, obviamente, yo necesitaba encontrarme, construirme, quererme y amarme para poder dar amor a alguien más y a los hijos”, explicó. Consultada sobre si planea formar una familia numerosa en el corto plazo, la artista respondió con cautela. “Esperemos que... bueno, es que también se viene mucho trabajo, pero sí quiero tener mi propia familia y aún puedo tener hijos”, comentó.

Un nuevo capítulo tras superar un pasado marcado por la violencia

La boda llega en un momento en el que Valenzuela también enfrenta un posible nuevo conflicto legal relacionado con su expareja, Eleazar Gómez, con quien mantuvo una relación sentimental que terminó en el 2020 tras una denuncia por violencia que derivó en la detención del actor mexicano. Durante la misma ronda de prensa en los Premios Heat, la cantante fue consultada sobre una supuesta bioserie que Gómez estaría negociando y que, según trascendió, podría incluir referencias a su nombre.

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“Lamentablemente hay cosas que no puedes tapar con un dedo. De hecho, mi nombre está registrado, no sé, tendría que hablar con mi mamá. Vamos a tener que pensarlo ahora. Que haga de su vida lo que quiera”, declaró Valenzuela, quien se mostró sorprendida al enterarse de la situación a través de la prensa presente en el evento.

El episodio no es el primero en el que el nombre de la cantante resurge vinculado a declaraciones públicas de Gómez. Durante su paso por el reality ‘La Granja VIP México’, el actor hizo referencias a la relación que mantuvo con Valenzuela, lo que motivó en su momento un comunicado de la artista en el que advirtió sobre la exposición reiterada de su caso en televisión nacional.

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Mientras ese posible conflicto legal permanece abierto, Valenzuela continúa enfocada en los preparativos de su boda y en su carrera musical. La cantante adelantó que sigue trabajando en el género de la cumbia, aunque expresó su interés por incorporar música criolla a su repertorio, en una etapa que describió como la más plena de su vida tanto en lo profesional como en lo sentimental.