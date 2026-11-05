Perú

Tres restaurantes de Lima entre los 50 mejores del mundo: Kjolle, Mérito y Mayta brillan en el ranking gastronómico de 2026

Los restaurantes dirigidos por Pía León, Juan Luis Martínez y Jaime Pesaque llevaron ingredientes de distintas regiones del país a una selección internacional que reconoce la innovación y diversidad de la cocina peruana

Desde la biodiversidad de los Andes y la Amazonía hasta las influencias venezolanas, las propuestas de estos establecimientos reflejan distintas formas de interpretar los productos y tradiciones culinarias del Perú. Composición: Infobae
Desde la biodiversidad de los Andes y la Amazonía hasta las influencias venezolanas, las propuestas de estos establecimientos reflejan distintas formas de interpretar los productos y tradiciones culinarias del Perú. Composición: Infobae
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La gastronomía peruana volvió a destacar en la clasificación internacional de The World’s 50 Best Restaurants 2026, con tres establecimientos de Lima entre los 50 mejores del mundo. Kjolle, Mérito y Mayta representaron al país en esta edición, con propuestas que combinaron productos nacionales, investigación culinaria e influencias de distintas tradiciones gastronómicas.

El resultado más destacado correspondió a Kjolle, de la chef Pía León, que alcanzó el puesto 7 y mejoró su ubicación respecto de 2025, cuando ocupó la novena posición. Mérito, dirigido por el cocinero venezolano Juan Luis Martínez, consiguió el puesto 13, después de pasar del número 55 en 2024 al 26 en 2025. Por su parte, Mayta, del chef Jaime Pesaque, se ubicó en el puesto 45.

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Estas posiciones se sumaron a los antecedentes de Central y Maido, dos restaurantes limeños que consiguieron el primer lugar de la clasificación mundial en años recientes. Central, bajo la dirección de Virgilio Martínez y Pía León, alcanzó la cima en 2023, mientras que Maido, liderado por Mitsuharu “Micha” Tsumura, obtuvo ese reconocimiento en 2025 por su propuesta de cocina nikkei.

Kjolle alcanzó el puesto 7 con la propuesta gastronómica de Pía León

Pía León, chef al frente de Kjolle (Instagram / @kjollerest)
Pía León, chef al frente de Kjolle (Instagram / @kjollerest)

Kjolle, el restaurante de la chef peruana Pía León, ocupó el puesto 7 de The World’s 50 Best Restaurants 2026. El establecimiento limeño destacó por una propuesta centrada en la biodiversidad del Perú, con ingredientes de distintas regiones y preparaciones que conservaron las características naturales de cada producto.

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El resultado representó un avance frente a su participación anterior. En 2025, Kjolle ingresó por primera vez al top 10 mundial y consiguió el noveno puesto. Un año después, ascendió dos posiciones y se ubicó entre los siete mejores restaurantes de la clasificación.

Pía León abrió Kjolle en 2018, después de desarrollar su trayectoria como chef principal de Central, restaurante que alcanzó el primer lugar del ranking mundial en 2023. Con su propio establecimiento, la cocinera buscó desarrollar una identidad independiente y explorar otras posibilidades de la despensa peruana.

La propuesta del restaurante se caracterizó por el trabajo de investigación sobre los ingredientes y sus posibilidades culinarias. León y su equipo estudiaron distintas formas de aprovechar cada producto, reducir los residuos y conservar sus sabores. Las preparaciones incorporaron técnicas de experimentación, aunque mantuvieron reconocibles los elementos principales de cada plato.

Entre las alternativas de su menú degustación también figuraron la langosta con coco, cecina y cangrejo, además de costilla de res con maíz, tumbo y ají mochero.

La experiencia gastronómica incluyó elementos de diseño seleccionados por León junto con artistas y artesanos peruanos. La cerámica, la cristalería y los espacios del restaurante formaron parte de la presentación de sus platos.

En una declaración sobre la identidad del establecimiento, la chef señaló: “Kjolle nació para expresar una visión distinta, más abierta, pero sin dejar de lado la biodiversidad del país”.

Mérito alcanzó el puesto 13

Foto: Paula Elizalde
Foto: Paula Elizalde

El restaurante Mérito, ubicado en el distrito limeño de Barranco, alcanzó el puesto 13 de The World’s 50 Best Restaurants 2026. Bajo la dirección del chef venezolano Juan Luis Martínez, el establecimiento presentó una propuesta que reunió ingredientes peruanos con técnicas, sabores y referencias de su país de origen.

El reconocimiento representó un avance respecto de sus participaciones anteriores. En 2024, Mérito ocupó el puesto 55 del ranking mundial, mientras que en 2025 ingresó por primera vez entre los 50 mejores restaurantes, con la posición 26. En la edición de 2026 consiguió ubicarse en el puesto 13.

Martínez, originario de Caracas y con experiencia previa en Central, fundó el restaurante en 2018. El establecimiento cuenta con dos plantas y se encuentra en Barranco, uno de los distritos de Lima. Su propuesta gastronómica tomó como referencia las tradiciones culinarias de Perú y Venezuela, con productos locales y una carta que varía según la temporada.

“Mérito es una cocina que nace entre dos países”, expresó el chef al describir la identidad del restaurante.

Entre las preparaciones destacadas figuraron las vieiras con sanky y jalapeño, el tartar de pescado con tomate verde, huacatay y queso curado, además del pescado blanco con cocona. La propuesta también incluyó la roca de chocolate peruano, uno de los postres representativos del establecimiento, y chirimoya asada durante su temporada.

La experiencia gastronómica también contó con una carta de cócteles que incorporó bebidas como Cinnamon Spice, preparado con pisco macerado con canela y licor de manzana, y Coconut Anise, elaborado con ron, licor de coco y maracuyá. Su selección de vinos reunió etiquetas sudamericanas de producción artesanal y opciones del Viejo Mundo.

Durante la pandemia, Martínez creó Demo, un servicio de entrega a domicilio con algunos de los platos más solicitados de Mérito. A finales de 2020, el proyecto amplió su espacio y continuó como una cafetería informal con cafés y productos de panadería.

Mayta ocupó el puesto 45

Mayta ocupó el puesto 45 con una propuesta basada en ingredientes peruanos. Composición: Infobae
Mayta ocupó el puesto 45 con una propuesta basada en ingredientes peruanos. Composición: Infobae

Mayta alcanzó el puesto 45 de The World’s 50 Best Restaurants 2026. El establecimiento, dirigido por el chef Jaime Pesaque, presentó una propuesta de cocina peruana contemporánea que incorporó productos de diferentes zonas del país en preparaciones de autor.

Uno de los cambios importantes en la trayectoria del restaurante ocurrió en 2018, cuando cumplió diez años y se trasladó a un nuevo local. La mudanza estuvo acompañada por una renovación de sus espacios y un rediseño completo de su carta. Desde entonces, el establecimiento amplió su presencia en las clasificaciones gastronómicas internacionales.

Su primera aparición en The Latin America’s 50 Best Restaurants ocurrió en 2019. Posteriormente, en 2022, consiguió ingresar a The World’s 50 Best Restaurants, lo que marcó su incorporación al listado mundial.

La propuesta culinaria de Pesaque se caracterizó por el uso de ingredientes peruanos en platos con presentaciones cuidadas. Entre las alternativas de su menú figuró Mayta Experience, una degustación de nueve preparaciones que incluyó productos como maíz chullpi, flor de quinua, cushuro y chincho.

Entre los platos mencionados también figuraron las costillas con papas, cushuro y chincho, además de una preparación de paiche presentada en forma de rosa. La carta incluyó opciones como ceviche amazónico y una tarta de muña con helado de maracuyá y chocolate blanco.

El trabajo de Jaime Pesaque también estuvo relacionado con la investigación y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales del Perú. Uno de los productos presentes en su cocina fue el paiche, pez de la Amazonía cuya pesca controlada resulta relevante para el equilibrio de otras especies de la región.

Durante la pandemia, el chef reforzó sus investigaciones sobre biodiversidad mediante el proyecto Yachay, iniciativa vinculada con la recuperación de los ecosistemas de Ica, una región peruana caracterizada por sus zonas desérticas y áreas productivas.

Esta línea de trabajo acompañó la propuesta gastronómica de Mayta, que incorporó productos regionales y referencias de distintas tradiciones culinarias del país.

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