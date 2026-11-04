Perú

María Becerra reveló su paso secreto por Cusco antes del show en Costa 21: horarios y precios del concierto

La cantante argentina mantuvo en secreto su estadía en la ciudad imperial y contó el viaje pocas horas antes de subir al escenario de Costa 21 con su gira internacional

Dos fotografías de una mujer con tatuajes: sentada junto a una mesa en un local y en el interior de un avión con gafas de sol sobre la cabeza
La cantante María Becerra confirmó su estadía en Cusco antes de su presentación en Lima como parte de su gira Quimera Tour.
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María Becerra se presenta hoy en Lima en el marco de su gira internacional, luego de confirmar a través de sus redes sociales que estuvo de vacaciones en Cusco durante los últimos días, sin que sus seguidores lo supieran hasta el anuncio. La cantante, conocida como la ‘Nena de Argentina’, reveló el dato horas antes del inicio de su concierto, programado para esta noche en el recinto Costa 21, en el distrito de San Miguel.

El show forma parte del Quimera Tour, la gira con la que la artista promociona su tercer álbum de estudio, publicado en noviembre de 2025 y que incluye colaboraciones con Tini, Paulo Londra, Karina, El Alfa, Rei y Taichu. La presentación de esta noche representa su única fecha confirmada en el país durante esta etapa de la gira.

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Becerra confirma su paso por Cusco antes de llegar a la capital

La cantante sorprendió a su comunidad digital al revelar, apenas horas antes del concierto, que había permanecido cuatro días en la región del Cusco sin compartir registros de ese viaje. El anuncio generó reacciones inmediatas entre sus seguidores en redes sociales, que no esperaban conocer la noticia tan próxima a su presentación en Lima.

“Después de cuatro días hermosos vacacionando en Cusco, ya estamos yendo a Lima. Hoy nos vemos, Perú”, escribió Becerra en el mensaje que compartió a través de sus plataformas digitales, según recogió el tiktoker José Pastor.

La cantante argentina María Becerra compartió en redes sociales su viaje en avión hacia Lima tras permanecer cuatro días en Cusco. La artista confirmó su traslado a la capital peruana para ofrecer su concierto correspondiente a la gira Quimera Tour en el recinto Costa 21. El video recopila tomas de la aeronave en pista, el afiche promocional de la presentación y una grabación de la intérprete desde el interior de la cabina. Video: Master Live Perú / María Becerra

La revelación llamó la atención principalmente porque la artista mantuvo total hermetismo sobre su estadía en la región sureña, sin publicar fotografías ni videos durante los días que permaneció en la zona. El tiktoker Ric La Torre también se hizo eco de la noticia y cuestionó la ausencia de registros visuales del viaje, en particular de un posible recorrido por Machu Picchu.

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No es la primera vez que la cantante visita el país fuera de sus compromisos profesionales. Meses atrás, durante otro periodo vacacional, Becerra ya había compartido una experiencia personal en territorio peruano, cuando se convirtió en bombera por un día como parte de una actividad recreativa, en un viaje que calificó entonces como una oportunidad para disfrutar de la cultura y la comida del país.

Los horarios y la distribución del concierto en Costa 21

La apertura de puertas en Costa 21 está programada para las cinco de la tarde, mientras que el inicio del show de Becerra se fijó para las ocho de la noche. El recinto, ubicado en el circuito de playas de la Costa Verde, contará con un escenario central rodeado por las distintas zonas destinadas al público.

De acuerdo con la información difundida por Teleticket, la organización del evento, el concierto tendrá una duración aproximada de dos horas. El ingreso de los asistentes requiere la presentación del ticket físico o electrónico, y la descarga de los E-Tickets estuvo disponible desde el 1 de noviembre a través de la plataforma oficial.

Autorretrato de María Becerra en el asiento de un avión, con gafas de sol en la cabeza y un mensaje de texto sobreimpreso en la parte inferior
La cantante argentina María Becerra comparte un mensaje desde su avión en el que confirma su viaje a Lima tras cuatro días en Cusco antes de su concierto.

La distribución del recinto contempla cinco sectores diferenciados, cada uno con su propio rango de precios. La zona Campo, ubicada frente al escenario, tuvo un costo de S/280 durante la preventa y alcanzó los S/317 en la venta regular. Las tribunas numeradas, tanto derecha como izquierda, se vendieron a S/190 en preventa y S/220 en venta general, mientras que las zonas de Tribuna General 1 y 2 tuvieron un valor de S/120 en preventa y S/141 en la etapa regular.

La preventa exclusiva para clientes de Interbank se desarrolló los días 4 y 5 de septiembre, con un descuento de hasta 15% sobre el valor de las entradas. El límite de compra establecido por la organización fue de seis boletos por persona, y la venta general continuó disponible hasta agotar el stock o hasta el mismo día del evento.

Un repertorio que combina el nuevo álbum con sus mayores éxitos

El show de esta noche combinará canciones del álbum Quimera con los temas que marcaron las distintas etapas de la carrera de la artista. Entre las canciones que la cantante interpretará se encuentran “Corazón vacío”, “Adiós”, “Miénteme”, “Ojalá” y “Qué más pues?”, de acuerdo con el repertorio habitual que la artista ha presentado en otras fechas de la gira.

El Quimera Tour contempla una puesta en escena de 360 grados, diseñada para acercar el espectáculo al público desde distintos ángulos del recinto. La gira ha registrado una demanda considerable en otros países de la región, como Argentina, donde la artista agotó ocho funciones programadas en el Movistar Arena de Buenos Aires y debió sumar una novena fecha para febrero de 2027 ante la respuesta del público.

La presentación de Costa 21 marca el regreso de Becerra a los escenarios limeños luego de su visita realizada en febrero de este año, cuando llegó al país para iniciar la promoción de un trabajo musical anterior y fue recibida por decenas de seguidores en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Hasta el momento, la organización del evento no ha confirmado si la artista ofrecerá una fecha adicional en el país durante los próximos meses.

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