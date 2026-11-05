Lluvias en Lima activan la primera quebrada en Cajamarquilla y el agua desciende hasta las viviendas en Lurigancho-Chosica

Un fenómeno sin precedentes: así se activó la quebrada en Lurigáncho, Chosica, como consecuencia directa de las lluvias torrenciales y el fenómeno El Niño | Canal N

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Las precipitaciones registradas en Lima durante la mañana del miércoles 4 de noviembre provocaron la activación de una quebrada en Cajamarquilla, distrito de Lurigancho-Chosica. El episodio afectó las vías de acceso y generó preocupación entre las familias que viven cerca de las laderas.

El desplazamiento del agua alcanzó las zonas habitadas de Unión Progreso, donde las corrientes descendieron desde las partes altas del cerro hacia las escaleras y calles del sector. El caudal también ingresó a algunas casas y continuó su recorrido por una vía asfaltada.

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La emergencia ocurre en medio de las advertencias sobre los posibles efectos del Fenómeno El Niño Extraordinario en el país. Las lluvias intensas representan un riesgo para las localidades próximas a quebradas, debido a la posibilidad de que el agua y los sedimentos lleguen hasta las áreas pobladas.

La situación también expuso las dificultades de acceso a los sectores elevados de Cajamarquilla. La humedad acumulada en las superficies y la persistencia de las precipitaciones impidieron el tránsito seguro hacia la parte superior de la quebrada.

Agua descendió desde la parte alta de Unión Progreso

Las precipitaciones del miércoles 4 de noviembre provocaron el descenso de agua desde las zonas altas del cerro, en Lurigancho-Chosica. Composición: Infobae

La activación ocurrió aproximadamente dos horas antes del registro de las imágenes difundidas desde Cajamarquilla. Según la información recogida en el lugar, las lluvias de la mañana provocaron que el agua bajara desde la zona alta del cerro y recorriera los accesos del asentamiento.

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El descenso afectó las escaleras utilizadas por los vecinos para desplazarse hacia sus viviendas. La corriente también llegó a las calles y alcanzó algunos inmuebles, antes de continuar por la vía asfaltada de la zona.

Las imágenes difundidas muestran el recorrido del agua por las superficies de tránsito y las zonas próximas a las viviendas. La presencia de humedad en las escaleras también dificultó el desplazamiento por el sector.

El episodio de Unión Progreso fue identificado como la primera activación de una quebrada registrada tras las advertencias sobre el Fenómeno El Niño Extraordinario. La emergencia ocurrió en una localidad de Lurigancho-Chosica expuesta a los efectos de las precipitaciones intensas.

De acuerdo con el reporte difundido desde la zona, desde mediados de año existían advertencias sobre los sectores que podían presentar activaciones de quebradas y desbordes de ríos durante la temporada de lluvias.

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El caso de Cajamarquilla se suma a las afectaciones reportadas en Lima por las precipitaciones atípicas del 4 de noviembre. Infobae, en una publicación de esa fecha titulada Lima amanece con inundaciones tras una atípica lluvia por el fenómeno de El Niño, informó sobre las consecuencias de las lluvias en distintos puntos de la capital.

Lluvias persistieron y dificultaron el acceso a la quebrada

En una entrevista de televisión en el canal Willax, un especialista y una conductora dialogan sobre el impacto de las precipitaciones en Lima. El video muestra declaraciones sobre el riesgo de desestabilización del suelo y deslizamientos en laderas pobladas tras periodos de lluvia continua, mientras en pantalla se observan tomas de asentamientos en cerros e infraestructura urbana.

Las precipitaciones no cesaron por completo después de la activación. En Unión Progreso continuaron los episodios de llovizna, lo que mantuvo húmedas las superficies de las escaleras y las rutas de acceso hacia la parte superior del cerro.

Esta condición impidió que el equipo presente en el lugar pudiera subir hasta el punto más alto de la quebrada. La humedad representaba un riesgo para el desplazamiento por esa zona.

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Mientras tanto, el agua que descendió desde la ladera siguió su recorrido por el área poblada. Algunas viviendas quedaron expuestas al ingreso de la corriente, en un sector donde las precipitaciones de la mañana provocaron la activación de la quebrada.