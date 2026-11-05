Luis Galarreta encabezará comisión de alto nivel con participación del fiscal de la Nación para enfrentar el crimen organizado

Luis Galarreta y Tomás Aladino Gálvez dialogan durante una reunión de trabajo para coordinar medidas de seguridad y justicia frente al crimen organizado. (PCM)

Guardar

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, encabezará este jueves 5 de noviembre una nueva sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, en la que participará el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. La reunión se realizará en el Cuartel General del Ejército, ubicado en San Borja, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las intervenciones policiales y militares y las investigaciones del Ministerio Público.

La comisión fue creada el 14 de octubre mediante el Decreto Supremo N.° 141-2026-PCM, como parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar la extorsión, el sicariato y el crimen organizado. El grupo, presidido por Galarreta, tiene entre sus funciones supervisar las medidas de seguridad, identificar dificultades en su ejecución y promover el intercambio de información entre instituciones públicas y privadas, sin intervenir directamente en la conducción de los operativos.

PUBLICIDAD

La participación del fiscal de la Nación busca establecer mecanismos de coordinación para que las intervenciones contra organizaciones criminales cuenten con los elementos necesarios para sustentar las investigaciones y eventuales procesos judiciales.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, participa en una sesión de trabajo sobre medidas de seguridad pública en Lima. (PCM)

El papel de la Fiscalía en los operativos contra el crimen organizado

La convocatoria se produce después de que Galarreta destacara públicamente la importancia de incorporar al Ministerio Público en las acciones del Comando Unificado Pataz, integrado por efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El pasado 1 de noviembre, un operativo realizado en la provincia de Pataz, región La Libertad, permitió la detención de 20 personas, entre ellas Juver Jair Carbajal Cruz, alias ‘Goku’, identificado por las autoridades como presunto lugarteniente de la organización criminal La Gran Alianza.

PUBLICIDAD

Efectivos del Comando Unificado Pataz custodian a un grupo de personas detenidas junto con fusiles y explosivos incautados durante el operativo Marco Marín en la región de La Libertad. (Ministerio del Interior)

Durante la intervención también se incautaron armas de fuego, municiones, explosivos y equipos de comunicación. Las diligencias fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad para determinar las responsabilidades correspondientes.

En declaraciones realizadas días después, Galarreta sostuvo que enfrentar la delincuencia requiere la participación de las instituciones encargadas de investigar y procesar los delitos, además del despliegue de las fuerzas del orden.

“El Poder Judicial y la Fiscalía tienen un rol preponderante en la lucha contra el crimen organizado. Todos debemos sumar esfuerzos para que cada intervención se traduzca en una sanción conforme a ley”, manifestó el jefe del Gabinete.

PUBLICIDAD

Agentes de la Policía Nacional del Perú reciben indicaciones antes de una intervención contra una presunta red de trata de personas en Arequipa. (Foto: Dilo Fuerte Arequipa)

La coordinación entre ambas instancias resulta relevante para el desarrollo de las investigaciones, aunque las decisiones sobre medidas restrictivas de derechos y eventuales sanciones corresponden a las autoridades competentes, de acuerdo con sus atribuciones legales.

Gobierno busca incorporar a otras instituciones en la estrategia de seguridad

La reunión de este jueves contará también con la participación de los ministros César Astudillo, del Interior; Rafael Belaunde, de Defensa; Ernesto Álvarez, de Justicia y Derechos Humanos; y Carlos Espá, de Relaciones Exteriores.

Según adelantó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en próximas sesiones se convocará a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, así como a representantes del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y empresas de telefonía.

PUBLICIDAD

La intención es incorporar información y capacidades técnicas que puedan contribuir a las investigaciones relacionadas con las distintas modalidades de operación de las organizaciones criminales.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, encabeza una sesión sobre orden público y seguridad ciudadana en la sede del Ejército peruano. (PCM)

Entre las funciones de la comisión también se encuentran identificar obstáculos administrativos o normativos que dificulten las acciones contra la delincuencia, formular propuestas al Consejo de Ministros y realizar seguimiento a los acuerdos adoptados.

La instancia fue instalada oficialmente el 18 de octubre y sus sesiones tienen carácter reservado, según establece la norma de creación.

Galarreta también se reunirá con el alcalde de Lima

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, se reunirá con el premier Luis Galarreta para coordinar acciones de seguridad ciudadana en la capital.

Antes de participar en la comisión multisectorial, el premier tiene prevista una reunión con el alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, para coordinar acciones vinculadas con la seguridad ciudadana y abordar otros asuntos prioritarios para la capital.

PUBLICIDAD

El encuentro se desarrollará en el marco de las coordinaciones que el Ejecutivo busca mantener con los gobiernos locales, especialmente frente a los delitos que afectan a los ciudadanos y las actividades económicas.

Por ahora, la PCM no ha adelantado propuestas específicas que serán sometidas a evaluación durante la sesión con el fiscal de la Nación. Los eventuales acuerdos permitirán conocer qué medidas concretas se adoptarán para mejorar la coordinación entre las intervenciones contra el crimen y las investigaciones judiciales.