Perú

La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú vuelve a Chiclayo después de 86 años para el papa León XIV

La agrupación acompañará la misa que el pontífice presidirá en las Pampas de Pimentel, junto a un coro de más de 600 voces de distintas regiones del norte

Composición dividida con violinistas de una orquesta a la izquierda y un clérigo católico que saluda con la mano en alto a la derecha
Músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú y el papa León XIV ilustran la preparación de la misa multitudinaria programada en Chiclayo.
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La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú (OSN) regresará a Chiclayo tras 86 años de ausencia, un retorno que coincide con la visita apostólica del papa León XIV al país, programada del 11 al 16 de noviembre. La agrupación, elenco oficial del Estado peruano, participará en la misa multitudinaria que el pontífice presidirá en la explanada ubicada frente a las Pampas de Pimentel, en la región Lambayeque, el viernes 13 de noviembre.

La presentación marcará un hito dentro de la trayectoria de la orquesta, que no se presentaba en esa región del país desde hace más de ocho décadas, según informó el Ministerio de Cultura. La actividad se desarrollará en el marco de la etapa chiclayana del recorrido papal, una de las ciudades con mayor significado para León XIV, que ejerció allí su labor pastoral antes de asumir el pontificado.

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Un coro de más de 600 voces se sumará a la presentación

La misa del 13 de noviembre reunirá a los músicos de la OSN con artistas locales de Chiclayo y un coro polifónico integrado por más de 600 voces, procedentes de distintas congregaciones y agrupaciones corales de varias regiones del norte peruano. Según detalló el Ministerio de Cultura, los integrantes del coro llegarán desde Chiclayo, Piura, Trujillo, Cajamarca y Lima para participar de la celebración.

La magnitud del coro convierte a esta presentación en una de las piezas musicales más ambiciosas de toda la agenda cultural preparada para la visita papal. El repertorio litúrgico acompañará la celebración eucarística que el pontífice encabezará en la explanada de Pimentel, un espacio abierto que permitirá la concurrencia de un público numeroso.

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Una orquesta sinfónica toca en un escenario de madera y un recuadro circular muestra a un hombre con vestimentas litúrgicas rojas y doradas
La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú acompañará la celebración litúrgica que el papa León XIV presidirá en Chiclayo junto a un coro multitudinario.

La OSN es el elenco sinfónico oficial del Estado peruano y mantiene una actividad regular en Lima, donde realiza presentaciones periódicas en el Gran Teatro Nacional bajo la dirección de su titular, Fernando Valcárcel. La agrupación celebró en diciembre pasado su 86 aniversario con un concierto especial en ese mismo recinto, una cifra que coincide de manera simbólica con los años transcurridos desde su última presentación en tierras chiclayanas.

Chiclayo, el punto de mayor carga simbólica en la gira papal

La actividad del 13 de noviembre se inscribe dentro de la etapa del viaje que el propio papa ha descrito con mayor cercanía personal, debido a los años que ejerció como obispo en esa diócesis antes de ser elegido pontífice. La misa en las Pampas de Pimentel forma parte de un itinerario que incluye además una visita a la capilla San Óscar A. Romero y encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario en la región.

La presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional se suma a otras expresiones artísticas organizadas para la jornada chiclayana, en una agenda que combina música sinfónica, canto coral y manifestaciones religiosas en una de las celebraciones más numerosas de todo el recorrido del pontífice por el país.

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