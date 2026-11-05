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La polémica opinión de Franco Velazco sobre los tetracampeonatos nacionales: “No hay en la historia del fútbol peruano”

El administrador provisional de Universitario de Deportes justificó con esa afirmación la destitución de Héctor Cúper y puso sobre la mesa una controversia que enfrenta a aliancistas y cremas desde 1934

El directivo de la institución merengue negó la existencia de un club con cuatro coronas al hilo, reviviendo un debate centenario frente a los reclamos documentados que defiende su clásico adversario deportivo (Universiradio)
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Franco Velazco Imparato, administrador provisional de Universitario de Deportes, lanzó una frase que no pasó inadvertida. Al explicar por qué el club decidió prescindir del técnico Héctor Cúper en plena temporada, el directivo crema dijo que la determinación respondía a la magnitud de lo que estaba en juego: “El tetracampeonato, esto no sucede toda la vida. Tenemos ciento dos años de fundación y el fútbol peruano seguramente algunos años más y no hay tetracampeones en el campeonato, en la historia del fútbol peruano”.

Con esa declaración, Velazco no solo defendió una decisión institucional. También revivió, de manera involuntaria o no, el litigio histórico más espinoso del balompié nacional.

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Lo que dijo Velazco y por qué importa

Franco Velazco – Universitario de Deportes – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 4 noviembre
La búsqueda del cuarto título consecutivo marca el rumbo de Universitario en el cierre de la temporada. Velazco considera que se trata de una conquista excepcional, aunque su declaración choca con la versión histórica que defiende Alianza Lima. (Universiradio)

La declaración del administrador crema se produjo en el programa Universiradio, en el marco de una conversación sobre el rumbo del equipo en el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El conductor del espacio había señalado que el plantel no lograba interpretar los planteos del entrenador argentino, y que el cambio de mando había transformado la cara del equipo en la parte final del certamen.

Velazco fue más allá de la justificación táctica. “Tuvimos que tomar decisiones no solamente ejecutivas, sino decisiones con determinación”, explicó. Y añadió: “Es difícil, sobre todo, tener que resolver un vínculo con el nivel que tiene el profesor Héctor Cúper. Pero ese es mi trabajo, yo lo asumo así, con esa responsabilidad. Estoy en la U, no puedo ser la excepción. Tengo que tomar las decisiones como manda la historia del club, procurando el bienestar, la mejora del club”.

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El directivo reconoció que las decisiones “felizmente funcionaron” y expresó su deseo de “cerrar con broche de oro con el tetracampeonato a fin de año”. Pero fue su afirmación sobre la inexistencia de un tetracampeón en el fútbol peruano la que encendió la discusión, porque para una parte significativa del mundo del fútbol esa conquista ya ocurrió, y le pertenece a Alianza Lima.

Qué dice la historia: el campeonato de 1934 y su laberinto

Franco Velazco – Universitario de Deportes – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 4 noviembre
Alianza Lima sostiene que ganó cuatro campeonatos consecutivos entre 1931 y 1934, pero el último título permanece en disputa. La diferencia de criterios sobre el sistema de competencia de aquella época mantiene abierto el conflicto (El Peruano)

El debate no es nuevo ni menor. Alianza Lima sostiene haber conquistado cuatro títulos nacionales consecutivos entre 1931 y 1934, con el denominado “Equipo de Oro” como protagonista. Los campeonatos de 1931, 1932 y 1933 no generan discusión. El de 1934, en cambio, lleva décadas sin resolución definitiva.

El sistema de competencia de aquella época era particular: se disputaban simultáneamente un torneo de primeros equipos y uno de reservas. El campeón absoluto se determinaba mediante una tabla general que sumaba los puntos del primer equipo más un cuarto de los obtenidos por la reserva. Bajo ese esquema, Alianza Lima llegó a la última fecha en desventaja frente a Universitario. Para revertirlo, debía ganar ambos encuentros —el de primera y el de reservas— el 18 de noviembre de 1934. Lo hizo. Con esos resultados, el club de La Victoria superó a su rival por un cuarto de punto en la clasificación general.

Días después, el boletín N° 161 de la Liga Provincial de Fútbol de Lima ratificó a Alianza Lima como campeón de Primera División y de la Liga. La proclamación fue recogida por todos los diarios de la época sin objeción. Sin embargo, Universitario protestó porque en la tabla de primeros equipos ambos clubes habían terminado empatados con 21 puntos. Esa protesta derivó en una resolución de la Liga que declaró empatado ese torneo específico —no el absoluto— y ordenó un partido de definición.

El encuentro, postergado varias veces, se jugó recién el 7 de julio de 1935. Universitario venció 2-1 a Alianza y fue reconocido como campeón del torneo de primeros equipos. Desde la vereda blanquiazul se argumenta que ese resultado no afectó el título absoluto, ya que el campeonato general ya había sido adjudicado mediante el boletín N° 161. Desde la vereda crema, en cambio, se sostiene que ese partido definitorio fue el que estableció al verdadero campeón de 1934.

Si embargo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le otorgó la estrella correspondiente a ese año a Universitario. Pero la discusión no se cerró con esa decisión. Tres publicaciones oficiales —los libros por los 50 y 75 años de la FPF, y el correspondiente a los 100 años de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional— reconocieron al club crema como campeón de 1934. Incluso una memoria oficial de Alianza Lima distribuida en 2001 omitió ese título de su palmarés, con una nota que indicaba que no se tomaban en cuenta ciertos títulos, entre ellos el de 1934, “que se obtuvo en torneo regular pero se perdió en definición con Universitario”.

No obstante, en 2013 la FPF encargó una investigación al archivista Roger Alderete, quien señaló que en la revisión de las actas aparecía Alianza Lima como campeón de Primera División sin corrección ni adenda en favor de la ‘U’. Ese informe nunca fue divulgado públicamente. Y en 2013, Alianza Lima presentó una solicitud formal de rectificación ante el organismo rector, que hasta hoy no emitió un pronunciamiento definitivo.

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