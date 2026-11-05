Perú

Timoteo responde tras las revelaciones de Karina Rivera y María Pía Copello: “Me quedo en silencio por el cariño de tantos años”

Ricardo Bonilla compartió una historia en Instagram luego de que sus antiguas compañeras abordaran el distanciamiento surgido tras una temporada circense, pero prefirió no responder los señalamientos que se dieron en la entrevista

Montaje con María Pía Copello y Karina Rivera abrazadas a la izquierda, Ricardo Bonilla a la derecha y una foto del muñeco Timoteo al centro
Ricardo Bonilla se pronunció en sus redes sociales tras las declaraciones de Karina Rivera y María Pía Copello en el programa 'Sin más que decir'.
Guardar

Ricardo Bonilla, conocido por interpretar al personaje de Timoteo, rompió su silencio tras las declaraciones que Karina Rivera y María Pía Copello realizaron en el programa ‘Sin más que decir’. El artista utilizó sus historias de Instagram para emitir un mensaje breve, en el que evitó referirse punto por punto a los comentarios de sus excompañeras y optó por una postura de distancia frente a la polémica.

La reacción de Bonilla se produjo luego de que Rivera revelara, durante su conversación con Copello, que no mantiene comunicación con el popular Timoteo desde hace aproximadamente un año, tras una serie de desencuentros vinculados a la organización de una temporada de circo. El encuentro entre ambas animadoras infantiles generó amplia repercusión en la farándula peruana, al exponer detalles inéditos sobre las tensiones que existieron fuera de cámaras.

PUBLICIDAD

El mensaje de Bonilla evita el enfrentamiento directo

El artista decidió no profundizar en los señalamientos de sus excompañeras y centró su respuesta en el vínculo construido durante los años de trabajo compartido. A través de una publicación en sus historias de Instagram, Bonilla fue conciso en su descargo.

“Me quedo en silencio por el cariño y amor que hubo durante tantos años trabajando y compartiendo juntos”, escribió el conductor en el mensaje difundido en su cuenta oficial.

Texto en negro sobre fondo blanco que dice: Me quedo en silencio por el cariño y amor que hubo durante tantos años trabajando y compartiendo juntos
Ricardo Bonilla se pronunció en sus redes sociales tras las declaraciones de Karina Rivera y María Pía Copello en el programa 'Sin más que decir'.

La publicación no incluyó referencias directas a los comentarios de Rivera sobre la falta de comunicación entre ambos, ni tampoco un pronunciamiento sobre la versión sostenida por la animadora en torno a la propuesta de trasladar una temporada de circo a la ciudad de Arequipa, episodio que ella señaló como el origen del distanciamiento.

PUBLICIDAD

El mensaje fue interpretado por los seguidores del artista como un gesto de respeto hacia la etapa profesional que compartió tanto con Rivera como con Copello, dos de las figuras más reconocidas de la televisión infantil peruana durante las últimas décadas. Bonilla optó por no abrir una confrontación pública y priorizó, según el tono de su mensaje, el reconocimiento de los años de trabajo conjunto por encima de cualquier respuesta a los cuestionamientos planteados.

El origen de la controversia entre las dos animadoras

La publicación de Bonilla llega luego de que Rivera confirmara, en diálogo con Copello, que desconoce el paradero profesional actual de su excompañero. Durante esa conversación, la animadora relató que el quiebre se produjo tras una extensa temporada de circo realizada el año pasado, en la que ambos compartieron escenario en distintas ciudades del país.

Rivera explicó en esa oportunidad que decidió retirarse del proyecto conjunto después de que Bonilla le planteara trasladar la siguiente temporada a Arequipa, una propuesta que consideró inviable debido a sus responsabilidades familiares.

El actor Ricardo Bonilla, intérprete del personaje infantil Timoteo, compartió un mensaje en sus redes sociales tras las declaraciones de Karina Rivera y María Pía Copello en una transmisión conjunta. A través de una historia de Instagram, Bonilla expresó que opta por el silencio debido al cariño y a los años de trabajo compartidos con ambas animadoras. Un creador de contenido expone el pronunciamiento en formato de video para redes sociales. Video: TikTok @josepastord

La animadora contó, además, que se enteró después de que Bonilla finalmente no viajó a esa ciudad, sino que realizó su siguiente temporada en Lima, sin que mediara ninguna comunicación directa entre ambos tras ese cambio de planes.

Hasta el momento, Bonilla no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre el tema ni ha confirmado o desmentido los detalles expuestos por Rivera durante la entrevista. El mensaje publicado en sus redes sociales constituye, por ahora, su único pronunciamiento público frente a la controversia generada tras el encuentro entre las dos animadoras.

Temas Relacionados

Ricardo BonillaMaría Pía CopelloKarina Riveraperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Betssy Chávez reaparece desde su asilo en México: “Estamos en una época en la que se debe resistir”

La expremier, condenada a más de 11 años de cárcel por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, envió un mensaje a Puno desde su asilo en México y aludió al Gobierno de Keiko Fujimori

Betssy Chávez reaparece desde su asilo en México: “Estamos en una época en la que se debe resistir”

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ reciben a la ‘misilera’ en el estadio Monumental en un duelo que podría definir su liderato en este certamen. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¿Lluvia, sol o viento durante la visita del papa León XIV? SENAMHI presenta herramienta para consultar el pronóstico del tiempo

La plataforma reúne previsiones, alertas y recomendaciones actualizadas para Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades incluidas en la agenda del pontífice durante su visita al Perú

¿Lluvia, sol o viento durante la visita del papa León XIV? SENAMHI presenta herramienta para consultar el pronóstico del tiempo

Gonzalo Aguirre pidió perdón a los hinchas de Cienciano tras arrojar la camiseta al banco después de ser reemplazado ante Alianza Lima

La derrota ante los victorianos dejó una escena de tensión en el conjunto imperial: el jugador terminó llorando en el banco después de ser sustituido y protagonizó un altercado que llamó la atención durante el encuentro

Gonzalo Aguirre pidió perdón a los hinchas de Cienciano tras arrojar la camiseta al banco después de ser reemplazado ante Alianza Lima

Hernán Barcos confirma conversaciones con Sporting Cristal de cara a la temporada 2027: “Seguramente seguiré jugando un poco más”

El delantero argentino de 42 años adelantó que pronto se sentará con la directiva celeste para definir su continuidad. También tuvo palabras de elogio al crecimiento de Maxloren Castro

Hernán Barcos confirma conversaciones con Sporting Cristal de cara a la temporada 2027: “Seguramente seguiré jugando un poco más”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez reaparece desde su asilo en México: “Estamos en una época en la que se debe resistir”

Betssy Chávez reaparece desde su asilo en México: “Estamos en una época en la que se debe resistir”

Renzo Reggiardo sobre 100 días de Keiko Fujimori: “No puedo ser crítico porque está dando señales y los mayores esfuerzos”

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

JEE Ica evita reelección encubierta del alcalde de San Juan Bautista y proclama como nueva autoridad a la segunda regidora

La JNJ buscará imponer una tercera destitución a Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Tefi Valenzuela confirma su boda en Cusco para 2027 y deja su vestido en manos de su suegra

Tefi Valenzuela confirma su boda en Cusco para 2027 y deja su vestido en manos de su suegra

María Becerra reveló su paso secreto por Cusco antes del show en Costa 21: horarios y precios del concierto

Karina Rivera revela que no habla con Ricardo Bonilla desde hace un año: ¿por qué se dio el distanciamiento con el popular Timoteo?

Donnie Yaipén se prepara para cantarle cumbia al papa León XIV: “Vamos a hacer un repertorio que represente nuestras culturas”

María Pía y Karina Rivera se reencuentran después de 26 años: se emocionaron hasta las lágrimas y bailaron Cazamiento en el zoológico

DEPORTES

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Gonzalo Aguirre pidió perdón a los hinchas de Cienciano tras arrojar la camiseta al banco después de ser reemplazado ante Alianza Lima

Hernán Barcos confirma conversaciones con Sporting Cristal de cara a la temporada 2027: “Seguramente seguiré jugando un poco más”

Horacio Melgarejo pierde confianza en Cienciano: Ray Sandoval asegura que no lo apoya tras exponer a Gonzalo Aguirre en derrota ante Alianza Lima

La leyenda del tenis Boris Becker se maravilla con la proyección de Ignacio Buse: “Es un talento increíble”