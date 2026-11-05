Timoteo responde tras las revelaciones de Karina Rivera y María Pía Copello: “Me quedo en silencio por el cariño de tantos años”

Ricardo Bonilla se pronunció en sus redes sociales tras las declaraciones de Karina Rivera y María Pía Copello en el programa 'Sin más que decir'.

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Ricardo Bonilla, conocido por interpretar al personaje de Timoteo, rompió su silencio tras las declaraciones que Karina Rivera y María Pía Copello realizaron en el programa ‘Sin más que decir’. El artista utilizó sus historias de Instagram para emitir un mensaje breve, en el que evitó referirse punto por punto a los comentarios de sus excompañeras y optó por una postura de distancia frente a la polémica.

La reacción de Bonilla se produjo luego de que Rivera revelara, durante su conversación con Copello, que no mantiene comunicación con el popular Timoteo desde hace aproximadamente un año, tras una serie de desencuentros vinculados a la organización de una temporada de circo. El encuentro entre ambas animadoras infantiles generó amplia repercusión en la farándula peruana, al exponer detalles inéditos sobre las tensiones que existieron fuera de cámaras.

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El mensaje de Bonilla evita el enfrentamiento directo

El artista decidió no profundizar en los señalamientos de sus excompañeras y centró su respuesta en el vínculo construido durante los años de trabajo compartido. A través de una publicación en sus historias de Instagram, Bonilla fue conciso en su descargo.

“Me quedo en silencio por el cariño y amor que hubo durante tantos años trabajando y compartiendo juntos”, escribió el conductor en el mensaje difundido en su cuenta oficial.

Ricardo Bonilla se pronunció en sus redes sociales tras las declaraciones de Karina Rivera y María Pía Copello en el programa 'Sin más que decir'.

La publicación no incluyó referencias directas a los comentarios de Rivera sobre la falta de comunicación entre ambos, ni tampoco un pronunciamiento sobre la versión sostenida por la animadora en torno a la propuesta de trasladar una temporada de circo a la ciudad de Arequipa, episodio que ella señaló como el origen del distanciamiento.

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El mensaje fue interpretado por los seguidores del artista como un gesto de respeto hacia la etapa profesional que compartió tanto con Rivera como con Copello, dos de las figuras más reconocidas de la televisión infantil peruana durante las últimas décadas. Bonilla optó por no abrir una confrontación pública y priorizó, según el tono de su mensaje, el reconocimiento de los años de trabajo conjunto por encima de cualquier respuesta a los cuestionamientos planteados.

El origen de la controversia entre las dos animadoras

La publicación de Bonilla llega luego de que Rivera confirmara, en diálogo con Copello, que desconoce el paradero profesional actual de su excompañero. Durante esa conversación, la animadora relató que el quiebre se produjo tras una extensa temporada de circo realizada el año pasado, en la que ambos compartieron escenario en distintas ciudades del país.

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Rivera explicó en esa oportunidad que decidió retirarse del proyecto conjunto después de que Bonilla le planteara trasladar la siguiente temporada a Arequipa, una propuesta que consideró inviable debido a sus responsabilidades familiares.

El actor Ricardo Bonilla, intérprete del personaje infantil Timoteo, compartió un mensaje en sus redes sociales tras las declaraciones de Karina Rivera y María Pía Copello en una transmisión conjunta. A través de una historia de Instagram, Bonilla expresó que opta por el silencio debido al cariño y a los años de trabajo compartidos con ambas animadoras. Un creador de contenido expone el pronunciamiento en formato de video para redes sociales. Video: TikTok @josepastord

La animadora contó, además, que se enteró después de que Bonilla finalmente no viajó a esa ciudad, sino que realizó su siguiente temporada en Lima, sin que mediara ninguna comunicación directa entre ambos tras ese cambio de planes.

Hasta el momento, Bonilla no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre el tema ni ha confirmado o desmentido los detalles expuestos por Rivera durante la entrevista. El mensaje publicado en sus redes sociales constituye, por ahora, su único pronunciamiento público frente a la controversia generada tras el encuentro entre las dos animadoras.

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