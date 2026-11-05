FBI de Estados Unidos y PNP capturan a 12 integrantes de ‘Alcaeda’: banda criminal que extorsionaba a transportistas

Agentes policiales custodian a Liz Vílchez Guillén tras su captura en el distrito de Ventanilla por presuntos delitos de extorsión y crimen organizado. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una investigación conjunta entre la Policía Nacional del Perú (PNP), la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), el Grupo Especial Sensitivo Contra el Crimen Organizado (SCOTT) y el FBI de Estados Unidos permitió la detención de 12 presuntos integrantes de la organización criminal “Alcaeda”, dedicada a extorsionar a empresas y transportistas que operaban entre el Callao y Lima. Entre los capturados figura una mujer identificada como objetivo de alto valor dentro de la estructura.

Las acciones se desarrollaron en el marco del Comando Unificado, instancia que articuló las capacidades de inteligencia e investigación de las distintas entidades involucradas. El primer golpe se ejecutó el 15 de octubre, con un megaoperativo simultáneo en Lima, Callao, Lambayeque, Cajamarca e Ica, según informó Andina Noticias.

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Un cartel policial presenta las fotografías de diez presuntos integrantes de la red delictiva Alcaeda vinculados a cobros extorsivos a transportistas en Lima y Callao. (Crédito: Agencia Andina)

Criminales cobraban cupos por Yape y Plin

Las investigaciones establecieron que “Alcaeda” mantenía una estructura jerárquica con un sistema organizado de extorsión contra empresas de transporte público y conductores informales que cubrían la ruta entre el paradero Marco Polo, en el Callao, y la Plaza Unión, en el Cercado de Lima. Entre las víctimas identificadas figuran las empresas Nuevo Reynoso, Néstor Gambetta y P.A.S.S.

Para seleccionar a sus víctimas, los integrantes de la organización realizaban labores de seguimiento y marcaje, con las que recopilaban información sobre unidades, paraderos, propietarios y placas de rodaje. El esquema contemplaba el cobro de diez soles diarios por vehículo desde diciembre de 2025, monto que luego se elevó a quince soles, transferidos mediante Yape, Plin y Ágora a través de una red de cuentas receptoras rotatorias que dificultaba el rastreo de los pagos.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú custodian a Liz Vílchez Guillén tras su detención en Ventanilla por presuntos delitos de extorsión y crimen organizado. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amenazas por WhatsApp y ataques armados a conductores

Una vez captados, los conductores eran obligados a incorporarse a grupos de WhatsApp desde donde la organización difundía audios amenazantes, fotografías de armas y videos de atentados previos para intimidarlos. Ante la negativa o el retraso en los pagos, la banda ordenaba represalias a través de su brazo armado, que incluían incendios de unidades con artefactos explosivos, colocación de dinamita y ataques con armas de fuego, incluso mediante sicarios.

El 27 de octubre, cerca de las 7:45 de la noche, efectivos especializados del Grecco, en coordinación con la Digimin, capturaron en Ventanilla a Liz Sabina Katherine del Carmen Vílchez Guillén, conocida como “Liz” y señalada como una de las presuntas cabecillas de la organización. Su detención preliminar se dispuso en cumplimiento de resoluciones del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao, por los presuntos delitos de organización criminal, extorsión, homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú custodian a Liz Vílchez Guillén tras su captura en Ventanilla por presuntos vínculos con la banda Alcaeda. (Crédito: Agencia Andina)

11 detenidos y decomiso de celulares

El megaoperativo del 15 de octubre resultó en la detención preliminar judicial de once presuntos integrantes: Genaro Pintado Ramos, José Puma Ortiz, Mateo Atehortua Taborda, Yorman Manrique Gutiérrez, Ángel Paredes Chinchay, Pascual Sánchez Guevara, Claudia Rojas Verona, Carolina Santiesteban Inoñán, Alfredo Salvatierra Yáñez, Kelly García Vásquez y Mia Caballero Quispe. Según la investigación, Sánchez Guevara cumplía el rol de facilitador de la recaudación, mientras que el resto habría desempeñado funciones de recaudadores.

En los allanamientos de once inmuebles y cuatro celdas penitenciarias se incautaron 25 teléfonos celulares, 29 tarjetas bancarias, dos computadoras portátiles, 15 tarjetas SIM, tres tabletas, cinco dispositivos USB, un disco duro y 2.290 soles en efectivo, además de documentos con contenido extorsivo. Las celdas allanadas correspondieron al Anexo de Mujeres de Chorrillos y a tres pabellones de Maranguita, como parte de las diligencias para identificar conexiones de la organización desde centros de reclusión.

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Comando Unificado contra el crimen organizado

Con la captura de Vílchez Guillén, las operaciones contra “Alcaeda” suman doce presuntos integrantes detenidos en dos intervenciones. El teléfono celular incautado durante su detención será sometido a peritajes para obtener información sobre sus vínculos, comunicaciones y actividades dentro de la organización.

El Comando Unificado continúa impulsando la articulación entre la Policía Nacional, los organismos de inteligencia y la cooperación internacional, con el objetivo declarado de fortalecer investigaciones, anticiparse a acciones delictivas y dirigir intervenciones contra las estructuras que extorsionan a la ciudadanía.