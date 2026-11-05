Mark Vito sorprende con romántica propuesta de matrimonio a Leslie Echevarría: “¿Me permitirías pasar toda mi vida contigo?”

Mark Vito pide matrimonio de rodillas a Leslie Echevarría con un anillo de compromiso frente al paisaje montañoso de Pozuzo.

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Mark Vito sorprendió a su pareja, la empresaria huancaína Leslie Echevarría, con una propuesta de matrimonio durante un viaje de vacaciones a Pozuzo, distrito ubicado en la provincia de Oxapampa. El influencer estadounidense, conocido públicamente por su relación previa con la expresidenta Keiko Fujimori, se arrodilló frente a la empresaria en el mirador de Trama y le entregó un anillo de compromiso, en una escena que ambos compartieron posteriormente en sus redes sociales.

La pareja mantiene una relación desde abril del año pasado, periodo en el que acumularon popularidad en plataformas digitales a través de videos conjuntos. El anuncio del compromiso se produjo luego de más de un año y medio de relación, en medio de la proyección que ambos construyeron como creadores de contenido en el entorno digital peruano.

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Una sorpresa disfrazada de videoclip para redes sociales

Vito utilizó como pretexto la grabación de un videoclip viral para captar la atención de Echevarría sin despertar sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Ambos comenzaron a ejecutar una coreografía en el mirador cuando el creador de contenido se arrodilló de manera inesperada y extrajo una cajita con el anillo de compromiso.

La empresaria no pudo disimular su sorpresa ante la escena y reaccionó con una sonrisa nerviosa, al tiempo que se cubría el rostro con las manos. Acto seguido, Vito formuló la pregunta que selló el compromiso frente a las cámaras.

“Leslie, ¿me darías el honor de convertirte en mi esposa? ¿Me permitirías pasar toda mi vida amándote, cuidándote y consiguiéndote una vida contigo? Leslie Rosa Echevarría Tello, ¿te casarías conmigo?”, expresó el influencer durante la propuesta, registrada en video y difundida posteriormente en redes sociales.

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El creador de contenido Mark Vito le propuso matrimonio a su pareja Leslie Echevarría durante un viaje a Pozuzo. Mientras grababan contenido en un mirador frente a un paisaje montañoso, Vito se arrodilló, extrajo un anillo de compromiso y formuló la propuesta. Tras la respuesta afirmativa de la empresaria, ambos celebraron el momento y mostraron la sortija ante la cámara. Video: Instagram Mark Vito

Echevarría respondió de manera afirmativa entre lágrimas de emoción, antes de que la pareja sellara el compromiso con un abrazo y un beso. La empresaria mostró después el anillo recibido, en una secuencia que generó una ola inmediata de reacciones entre los seguidores de ambos creadores de contenido.

El mensaje de Echevarría tras confirmar el compromiso

La empresaria compartió el video de la propuesta en su cuenta de Instagram, acompañado de una extensa dedicatoria hacia su futuro esposo. En su publicación, confirmó la noticia del matrimonio y describió el significado que tiene la relación en su vida actual.

“Nos vamos a casar, y el mirador de Trama en Pozuzo fue testigo. Te amo con todo mi corazón y, si pudiera volver a vivir mi vida, le pediría al destino encontrarte una y mil veces, porque entre tantas cosas inciertas, tú eres esa certeza que me llena el alma”, escribió Echevarría en la publicación.

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La empresaria continuó su mensaje con una reflexión sobre el tiempo que espera compartir junto a Vito en los próximos años, en un tono que reforzó la emotividad del anuncio.

“No sé cuántos años nos regale la vida, pero deseo que en cada uno de ellos estés tú. Qué privilegio tan grande será envejecer a tu lado. Te amo con todo mi corazón, mi futuro esposo”, concluyó.

Mark Vito propone matrimonio de rodillas a la empresaria Leslie Echevarría frente al paisaje montañoso del mirador en Pozuzo.

El deseo de formar una familia, adelantado meses atrás

El compromiso no llega como una sorpresa total para quienes siguen la trayectoria mediática de Vito, ya que el creador de contenido había adelantado meses atrás su intención de casarse y formar una familia junto a Echevarría. Durante su participación en el programa de competencia ‘La Granja VIP Perú’, el influencer protagonizó un momento que después cobró relevancia tras el anuncio del compromiso.

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En esa ocasión, luego de salvarse de una eliminación dentro del reality, Vito dedicó unas palabras a su pareja sin saber que ella lo observaba desde el set a través de un monitor, y reveló una promesa realizada a la madre de Echevarría.

“Yo prometí a mi suegra que, si me salvaba, le voy a dar un nieto”, expresó el creador de contenido ante las cámaras del programa.

Tras su paso por el reality, Vito reiteró en distintas entrevistas su deseo de convertirse en padre, además de referirse abiertamente a sus planes de matrimonio con Echevarría. La propuesta realizada este viernes 4 de noviembre en Pozuzo representa, de esta manera, la concreción de un proyecto que el influencer había mencionado públicamente en ocasiones anteriores. Hasta el momento, la pareja no ha revelado una fecha tentativa para la ceremonia ni detalles adicionales sobre la organización del matrimonio.

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