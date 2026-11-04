¿Qué bancos cobran menos de tasa de interés para préstamos a microempresas?

BBVA ofrece la tasa más baja para préstamos a microempresas. - Crédito Andina/Carla Patiño

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¿Eres emprendedor o tienes una microempresa? El Gobierno ya ha reconocido que el fenómeno El Niño que ya se siente, será uno extraordinario y impactará fuertemente a la economía peruana este año. Y tú no serías la excepción.

Si bien algunas empresas han logrado tener un fondo de emergencia para cubrirse durante los próximos meses que podría durar el fenómeno El Niño, no todos han previsto la situación.

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Así, si uno no tiene fondos para mantenerlo en caso de un gran impacto por el FEN, otra opción es pedir préstamos al banco. ¿Sabías que estos ofrecen créditos y préstamos diferenciados a las microempresas? Y una variable importante al momento de considerar un préstamos es cuándo tendrás que pagar. Es decir, la tasa de interés. Y bancos como el BBVA y cajas como Caja Cusco y Tacna cobrarían el menor porcentaje de entre todas.

Créditos

Préstamos para microempresas

Según un reporte de Andina sobre los valores vigentes en la primera mitad del año, hasta julio para algunas entidades y setiembre para otras, de las tasas de interés del sistema financiero, se revelaron qué bancos y qué cajas dan préstamos con las menores tasas.

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Como se sabe, esto es un promedio, dado que la variable de la tasa de interés depende de mayores factores. Y se debe acotar que la información sacada de la SBS está vigente al 8 de setiembre del 2026 en el caso de los bancos y financieras, y a julio para las cajas municipales y rurales.

Así reportó Andina estos valores a julio de este año:

Banco BBVA ofrece una tasa de interés anual de 24,65% para préstamos a microempresas, en la modalidad cuota fija para plazos de 181 a 360 días (de 6 a un año)

Caja Cusco ofrece una tasa de interés anual de 37,48%

Caja Tacna ofrece una tasa de interés anual de 39,18%

Banco Efectiva ofrece una tasa de interés anual de 43,27%

Caja del Santa ofrece una tasa de interés anual de 44,88%

Caja Arequipa ofrece una tasa de interés anual de 47,23%

Caja Maynas ofrece una tasa de interés anual de 51,24%

Caja Prymera ofrece una tasa de interés anual de 52,24%

Caja Piura ofrece una tasa de interés anual de 53,46%

Caja Paita ofrece una tasa de interés anual de 53,72%

Caja Trujillo ofrece una tasa de interés anual de 54,73%

Banco Compartamos ofrece una tasa de interés anual de 56,01%

Caja Ica ofrece una tasa de interés anual de 57,06%

Mibanco ofrece una tasa de interés anual de 58,78%

Caja Lima ofrece una tasa de interés anual de 61,96%

Caja Los Andes ofrece una tasa de interés anual de 63,28%

Financiera Proempresa ofrece una tasa de interés anual de 63,60%

Banco de Crédito del Perú (BCP) ofrece una tasa de interés anual de 69,68%

Financiera Confianza ofrece una tasa de interés anual de 70,64%

Financiera Qapaq ofrece una tasa de interés anual de 86,44%

Financiera Surgir ofrece una tasa de interés anual de 95,67%.

El Préstamo Multired del Banco de la Nación también ofrece una tasa baja, pero está limitado a solo los clientes del banco. - Crédito ATV Noticias

En el sistema financiero los préstamos a cuota fija se han convertido en una las alternativas cada vez más demandada por las microempresas y emprendedores que buscan acceder a financiamiento con condiciones claras y previsibles.

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¿Qué ofrecen los préstamos?

Los préstamos para microempresas permiten a los emprendedores planificar mejor sus pagos mensuales, al mantener una cuota constante durante toda la vigencia del préstamo, lo que reduce la incertidumbre y facilita el manejo de sus finanzas.

Un vistazo entre bastidores al proceso de solicitud de crédito, revelando los criterios decisivos que te abrirán las puertas a una mayor autonomía financiera. (Foto: Peru Retail)

Asimismo, se debe añadir que los créditos con plazos intermedios (los que van de 181 a 360 días) ofrecen una solución de corto a mediano plazo que se puede adaptar al ciclo productivo de estos negocios.

También se sugiere que este tipo de préstamos es ideal para financiar compras de inventario, adquisición de insumos o mejoras menores en infraestructura, sin comprometer el flujo de caja de forma inmediata.

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