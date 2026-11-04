Inundaciones por el fenómeno El Niño: conoce las 85 localidades vulnerables a desbordes de ríos y activación de quebradas

Las familias que viven cerca de ríos, quebradas, laderas y terrenos inundables deben identificar las rutas de escape y las zonas seguras - Créditos: Andina.

Guardar

El incremento del caudal de los ríos registrado durante los últimos días en Tumbes podría extenderse a otras seis regiones del país, donde se han identificado 85 distritos históricamente afectados por inundaciones durante el fenómeno El Niño.

Las zonas de mayor exposición comprenden localidades de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ica, cuyos habitantes deben adoptar medidas preventivas ante el riesgo de activación de quebradas y posibles desbordes.

PUBLICIDAD

María Mercedes Medina, ecóloga y asesora de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), advirtió que el comportamiento de los ríos podría ocasionar emergencias similares a las registradas durante eventos anteriores.

“Ya se esperaba que el río Zarumilla se desborde. Sucedió en el 2017 cuando se registró un fenómeno El Niño de intensidad normal. Hoy, que se proyecta un Niño más devastador, sabemos que podría ocurrir lo mismo en 19 cuencas y las poblaciones que viven en el área de influencia deben tener un plan de evacuación hacia una zona segura”, afirmó.

Ante este escenario, Medina recomendó que las familias identifiquen si sus viviendas, terrenos agrícolas, centros laborales o rutas habituales se encuentran cerca de ríos, quebradas, áreas inundables o laderas expuestas a deslizamientos. Asimismo, pidió prestar atención a las señales que anticipan una posible emergencia y mantenerse informados mediante los organismos oficiales. Estos son los 85 distritos que históricamente han registrado afectaciones:

PUBLICIDAD

Tumbes

Cuenca del río Tumbes: Tumbes, Corrales, San Jacinto, San Juan de la Virgen y Pampas de Hospital.

Cuenca del río Zarumilla: Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal y Matapalo.

Piura

Cuenca del río Piura: Catacaos, Tambogrande, La Arena, Castilla, Cura Mori, Piura, Veintiséis de Octubre y Chulucanas.

Lambayeque

Cuenca del río Olmos: Olmos, principalmente sus sectores rurales y agrícolas.

Cuenca del río Motupe: Motupe, Salas y Jayanca, especialmente los sectores agrícolas y ribereños.

Cuenca del río La Leche: Íllimo, Pacora, Jayanca, Túcume, Mochumí y Pítipo.

Cuenca del río Chancay-Lambayeque: Chiclayo, José Leonardo Ortiz, Pomalca, Tumán, Pátapo, Chongoyape y Reque.

Cuenca del río Zaña: Zaña, Cayaltí, Nueva Arica, Oyotún y Lagunas.

La Libertad

Cuenca del río Chicama: Chicama, Chocope, Ascope, Casa Grande, Paiján y Santiago de Cao.

Cuenca del río Virú: Virú, Chao y Guadalupito.

Áncash

Cuenca del río Lacramarca: Chimbote y Nuevo Chimbote.

Cuenca del río Casma: Casma, Yaután y Buenavista Alta.

Cuenca del río Huarmey: Huarmey, Huayán y Malvas.

Lima

Cuenca del río Huaura: Huaura, Santa María, Sayán y Leoncio Prado.

Cuenca del río Rímac: Lurigancho-Chosica, Chaclacayo, Ricardo Palma, Santa Eulalia y San Juan de Lurigancho, incluidas las quebradas tributarias como Huaycoloro.

Cuenca del río Mala: Mala, San Antonio y Calango.

Cuenca del río Cañete: Lunahuaná, Pacarán, Zúñiga, Nuevo Imperial, Imperial y San Vicente de Cañete.

Ica

Cuenca del río San Juan (Chico-Matagente): El Carmen, Chincha Baja, Alto Larán y Grocio Prado.

Cuenca del río Ica: Ica, Parcona, La Tinguiña, San José de los Molinos, Los Aquijes, Ocucaje y Yauca del Rosario.

Senamhi, Enfen, Indeci y el Geoservidor del Ministerio del Ambiente ofrecen información que permite identificar peligros y mantenerse alerta ante posibles inundaciones - Créditos: Andina.

¿Qué medidas deben adoptar las familias ante posibles inundaciones?

La ecóloga explicó que reconocer oportunamente las señales de peligro puede ayudar a reducir los riesgos. Entre los principales indicadores mencionó el aumento acelerado del caudal de ríos y quebradas, las precipitaciones persistentes, la erosión de las riberas y la aparición de grietas en el terreno.

También aconsejó consultar los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), los reportes del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) y las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Otra herramienta disponible es el Geoservidor del Ministerio del Ambiente, plataforma que permite revisar las quebradas identificadas con niveles elevados de peligro.

PUBLICIDAD

El fenómeno El Niño pone en riesgo a 85 distritos de siete regiones del país por posibles inundaciones y desbordes de ríos - Créditos: Andina.

Entre las recomendaciones para reducir la exposición ante una emergencia, Medina destacó la preparación de un plan familiar que incluya rutas de evacuación, zonas seguras ubicadas en terrenos elevados, puntos de encuentro y mecanismos de comunicación entre los integrantes del hogar.

Además, sugirió organizar una mochila de emergencia con agua, alimentos, repelente para insectos y medicamentos indispensables. Estos artículos deben permanecer disponibles para facilitar una salida rápida si las autoridades disponen el desplazamiento de los habitantes.

“Frente a una alerta de evacuación, desplazarse oportunamente a una zona segura. No permanecer en una vivienda amenazada para proteger bienes materiales y no regresar hasta recibir autorización de las autoridades competentes. Tampoco intentar cruzar ríos o puentes comprometidos, ni vías cubiertas por agua o lodo”, advirtió la especialista de la UCSS.

PUBLICIDAD