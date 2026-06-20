Préstamos personales: ¿Qué evalúa un banco antes de aprobarte créditos?

Uno de los factores clave es el historial financiero registrado en plataformas como Infocorp, junto con indicadores internos que los bancos elaboran a partir del uso de productos financieros. Foto: BBVA

El acceso a un crédito personal en el sistema financiero peruano depende de una evaluación integral del solicitante. Las entidades no se basan únicamente en el nivel de ingresos, sino en un conjunto de variables que permiten estimar el riesgo de incumplimiento y la capacidad real de pago.

En ese proceso, uno de los elementos centrales es el comportamiento financiero previo registrado en plataformas como Infocorp, además de indicadores internos que los bancos construyen a partir del uso de productos financieros. Todo ello se traduce en un análisis que busca proyectar si el solicitante podrá asumir nuevas obligaciones sin comprometer su estabilidad económica.

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El historial crediticio de Infocorp: La llave principal para acceder al sistema financiero

El historial crediticio en Infocorp concentra información sobre el comportamiento de pago de las personas frente a bancos, cajas, financieras y algunas empresas comerciales. No se trata únicamente de un registro de deudas, sino de un seguimiento continuo que refleja tanto cumplimiento como atrasos en las obligaciones financieras.

A partir de esta información, las entidades determinan el nivel de confiabilidad del solicitante. Estar registrado no implica necesariamente una evaluación negativa; lo relevante es la calidad del comportamiento financiero acumulado, que sirve como base para decidir si se otorga o no un crédito.

Análisis de la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento permitido (Regla del 30%)

Uno de los filtros más utilizados en la evaluación crediticia es la relación entre ingresos y deudas. En la práctica, se aplica como referencia que las obligaciones mensuales no superen aproximadamente el 30% del ingreso neto del solicitante, con el fin de evitar sobreendeudamiento.

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Uno de los principales filtros es la relación entre ingresos y deudas, donde se toma como referencia que las obligaciones mensuales no superen cerca del 30% del ingreso neto para evitar el sobreendeudamiento. Foto: PQS

Este porcentaje funciona como un estándar de riesgo y no como una regla legal fija. Si el nivel de endeudamiento supera ese umbral, el banco puede interpretar que existe presión financiera, lo que reduce la probabilidad de aprobación o eleva las condiciones del crédito.

La validación de ingresos mensuales estables, boletas de pago y continuidad laboral

Las entidades financieras requieren comprobar que el solicitante cuenta con ingresos constantes y verificables. Para ello se solicitan documentos como boletas de pago, recibos por honorarios o declaraciones tributarias, que permitan sustentar la capacidad de pago real.

En el caso de trabajadores dependientes, la continuidad laboral cobra especial relevancia. Una permanencia prolongada en un mismo empleo suele asociarse con estabilidad financiera, mientras que ingresos irregulares pueden ser considerados de mayor riesgo, incluso si son elevados.

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Factores adicionales: Edad del solicitante, estado civil y dependientes económicos

Además del ingreso y el historial crediticio, los bancos también consideran variables personales que ayudan a completar el perfil del solicitante. La edad es uno de estos factores, ya que puede asociarse con diferentes niveles de estabilidad laboral y horizonte de ingresos.

El estado civil y la existencia de dependientes económicos también influyen en la evaluación, aunque de manera complementaria. Estos elementos permiten estimar la carga financiera del hogar y el margen real disponible para asumir nuevas obligaciones.

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Consejos clave para mejorar tu perfil crediticio y obtener tasas de interés preferenciales

Uno de los puntos más importantes para fortalecer el perfil crediticio es mantener un historial de pagos puntuales. Los retrasos afectan de forma directa la evaluación de riesgo y pueden limitar el acceso a nuevos créditos.

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También es recomendable mantener niveles moderados de endeudamiento y evitar solicitar múltiples créditos en periodos cortos. Con el tiempo, una conducta financiera ordenada no solo mejora las probabilidades de aprobación, sino que también permite acceder a mejores condiciones, como tasas de interés más competitivas.