Gobierno garantiza créditos y reprogramaciones para micro y pequeñas empresas con fondo de S/2.000 millones

Las mypes podrán solicitar créditos más fácilmente para afrontar a El Niño. También habrán otros beneficios. - Crédito Andina

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El Gobierno ha aprobado un Decreto de Urgencia que tiene por objeto establecer medidas extraordinarias en materia económica y financiera para promover el acceso al financiamiento de las micro y pequeñas empresas (MYPE) y también facilitar la reprogramación de sus créditos.

Esto, con el fin de mitigar los efectos negativos derivados del Fenómeno El Niño 2026 – 2027 (FEN) sobre sus actividades económicas en los departamentos declarados en Estado de Emergencia por el FEN.

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Así, estos se darán mediante coberturas del Fondo CRECER, creado por el Decreto Legislativo Nº 1399, Decreto Legislativo que impulsa el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa y crea el Fondo CRECER. Para esto el gobierno destinará garantías de hasta S/2.000 millones.

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) alerta que el fenómeno de El Niño costero se extendería hasta fines del otoño de 2027, con magnitud extraordinaria hasta febrero y un descenso gradual hasta junio. En el cintillo informativo inferior se muestran diversos titulares de coyuntura nacional e internacional. Fuente: Canal N

Créditos para MYPES contra El Niño

Como parte de las medidas del Gobierno para mitigar los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027, se autorizó el uso de hasta 2,000 millones de soles del Fondo Crecer para otorgar garantías a créditos y reprogramaciones de préstamos de las micro y pequeñas empresas (mypes).

También se facilitará la reprogramación de los créditos garantizados en el marco de la Ley Nº 31658, Ley que crea el Programa Impulso Empresarial MYPE (IMPULSO MYPERU) y el otorgamiento de líneas de crédito del Banco de la Nación a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), como banca de segundo piso.

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“Se autoriza a COFIDE, hasta el 30 de abril de 2027, en su calidad de fiduciario del Fondo CRECER, a destinar recursos disponibles del patrimonio fideicometido para el otorgamiento de garantías hasta por S/2.000 millones destinadas a cubrir créditos y reprogramaciones de créditos vigentes otorgados en moneda nacional a la MYPE, por parte de las Empresas del Sistema Financiero (ESF) o Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público (COOPAC) que se encuentren en el Registro Nacional a cargo de la SBS,

La disposición fue establecida mediante el Decreto de Urgencia N.° 015-2026, publicado hoy en el diario oficial El Peruano. La norma contempla medidas extraordinarias para facilitar el acceso al financiamiento y proteger la capacidad de pago de las empresas ubicadas en departamentos declarados en estado de emergencia por eventos climatológicos asociados a este fenómeno.

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De la población evaluada, 5.2 millones de personas accedieron a por lo menos un producto crediticio dentro del sistema financiero regulado en el último año. Foto: Andina

Las coberturas

La norma autoriza a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), en su calidad de fiduciario del Fondo Crecer, a destinar los recursos disponibles para garantizar créditos en moneda nacional otorgados por empresas del sistema financiero y cooperativas de ahorro y crédito elegibles. Esta autorización rige hasta el 30 de abril de 2027.

Las coberturas dependerán del monto del crédito. Para préstamos de hasta 30,000 soles, la garantía alcanzará el 90% de la cartera por deudor; para montos de 30,001 a 90,000, será del 80%; y para créditos de 90,001 a 300,000, llegará al 70%.

En el caso de las mypes de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola, las coberturas serán mayores: 95%, 90% y 80%, respectivamente, para los mismos tramos de crédito. Los beneficiarios deberán desarrollar actividades en departamentos declarados en emergencia por afectaciones o peligro inminente asociados al Fenómeno El Niño.

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El análisis revisó los patrones financieros de 6.77 millones de personas naturales relacionadas con negocios mype. Foto: Sunat

Reprogramarán créditos

El decreto también permite reprogramar los créditos garantizados por el programa Impulso Empresarial Mype (Impulso Myperú). Las entidades financieras y cooperativas autorizadas evaluarán las solicitudes de sus clientes, bajo las condiciones operativas que apruebe el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para estos préstamos se podrá establecer un plazo adicional de pago de hasta nueve meses. En el caso de créditos destinados a actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas, la ampliación podrá llegar a 12 meses, previa evaluación de la entidad financiera. En ambos casos, se contempla un período de gracia parcial de hasta tres meses, durante el cual se pagan únicamente intereses y comisiones.

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El plazo total de los créditos reprogramados no podrá superar los 81 meses en el régimen general ni los 84 meses para los sectores agropecuario, pesquero y acuícola, contados desde el otorgamiento del préstamo original. Asimismo, la tasa de interés no podrá ser superior a la aplicada antes de la reprogramación.

El plazo máximo para acogerse a estas reprogramaciones será el 30 de abril de 2027. Además, el decreto autoriza al Banco de la Nación a otorgar líneas de crédito a Cofide, con una garantía del Fondo Crecer de hasta el 100%, para financiar a las empresas del sistema financiero y cooperativas que canalicen recursos hacia las mypes.

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