¿Buscando un préstamo? Esta es la lista de tasas de interés a microempresas de bancos, cajas y financieras

Las tasas de los créditos a cuota fija de 181 a 360 días varían entre las distintas entidades financieras. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

Las microempresas que necesitan financiamiento pueden acceder a préstamos con cuotas fijas, una modalidad que permite conocer con anticipación el monto que deberán pagar periódicamente durante el plazo acordado. Esto facilita la organización de los ingresos y egresos del negocio.

Dentro de esta alternativa existen créditos con diferentes periodos de pago. Entre ellos se encuentran los préstamos de 181 a 360 días, que pueden ser utilizados por los emprendedores para cubrir necesidades vinculadas con el funcionamiento y crecimiento de sus negocios.

PUBLICIDAD

¿Qué tasas cobran las entidades financieras?

Los créditos a cuota fija con plazos de 181 a 360 días presentan tasas de interés diferentes según la entidad financiera. De acuerdo con información de la SBS, la tasa anual más baja de la lista corresponde al BBVA, mientras que la más alta es la de Financiera Surgir.

La información correspondiente a bancos y financieras tiene como fecha de corte el 8 de setiembre de 2026. En el caso de las cajas municipales y rurales, los datos consignados corresponden a julio de este año.

Según la información de la SBS, el BBVA registra la tasa anual más baja, mientras que Financiera Surgir presenta la más alta. Foto: Funds Society

BBVA: 24,65%

Caja Cusco: 37,48%

Caja Tacna: 39,18%

Banco Efectiva: 43,27%

Caja del Santa: 44,88%

Caja Arequipa: 47,23%

Caja Maynas: 51,24%

Caja Prymera: 52,24%

Caja Piura: 53,46%

Caja Paita: 53,72%

Caja Trujillo: 54,73%

Banco Compartamos: 56,01%

Caja Ica: 57,06%

Mibanco: 58,78%

Caja Lima: 61,96%

Caja Los Andes: 63,28%

Financiera Proempresa: 63,60%

Banco de Crédito del Perú (BCP): 69,68%

Financiera Confianza: 70,64%

Financiera Qapaq: 86,44%

Financiera Surgir: 95,67%

Los datos de las cajas municipales y rurales corresponden a julio de 2026. Fuente: SBS.

¿Para qué pueden utilizarse estos préstamos?

Los préstamos a cuota fija pueden servir para atender necesidades de financiamiento que una microempresa debe cubrir durante un periodo de corto a mediano plazo. Al establecer pagos periódicos, el emprendedor puede incorporarlos dentro de la planificación financiera del negocio.

PUBLICIDAD

Entre los posibles usos se encuentran la compra de inventario, la adquisición de insumos o la realización de pequeñas mejoras en la infraestructura. El plazo de entre 181 y 360 días permite distribuir el pago del crédito durante varios meses, en lugar de asumir el desembolso de todo el monto de manera inmediata.

Los préstamos a cuota fija permiten a las microempresas financiar necesidades que deben cubrirse en el corto o mediano plazo. Foto: Chapa Cash

¿Qué importancia tiene acceder al crédito formal?

Recurrir al sistema financiero formal también puede contribuir a que los microempresarios construyan un historial crediticio. Este antecedente puede ser considerado posteriormente para acceder a otros productos o a montos de financiamiento diferentes, de acuerdo con las condiciones de cada entidad.

Antes de solicitar un préstamo, resulta necesario revisar las tasas de interés, los requisitos y las condiciones establecidas por cada institución. Comparar las alternativas disponibles permite conocer las diferencias entre los productos financieros y evaluar cuál se ajusta a las necesidades y capacidad de pago del negocio.

PUBLICIDAD