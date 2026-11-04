Perú

Niños y adolescentes de nueve regiones presentaron al Congreso una agenda con propuestas en educación, salud y medioambiente

Representantes de organizaciones juveniles de todo el país exigieron ante diputados y senadores medidas concretas para garantizar sus derechos y abrieron el debate sobre violencia, acceso a salud e impacto climático

Personas sentadas en filas de sillas dentro de un salón amplio, con dos mujeres en la primera fila y decenas de jóvenes detrás
Varios jóvenes y autoridades asisten al Congreso durante la presentación de una agenda con propuestas en educación, salud y medioambiente.
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Niñas, niños y adolescentes de nueve regiones del Perú llevaron sus propuestas en materia de educación, salud, protección y cambio climático directamente al Congreso, en un encuentro histórico con legisladores del Poder Legislativo que marcó un hito en la participación infantil en las decisiones públicas del país.

El evento, celebrado el 2 de noviembre de 2026, fue presidido por Óscar de Jesús Reto Otero, presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Partido del Buen Gobierno. También estuvieron presentes la senadora Susana Matute Charún, la diputada Hilda Judit Fernández de la Torre —ambas del mismo partido— y los diputados Diethell Columbus Murata y Marco Antonio Pacheco Quispe, representantes de Fuerza Popular.

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“Se piensa que las leyes y la política son asunto de adultos, pero no es así. Ustedes, niñas, niños y adolescentes, están en la edad ideal para transformar el mundo. Usen esa fuerza y esa energía para cambiar las cosas y también para fiscalizar a las autoridades”, afirmó Reto Otero ante los jóvenes participantes.

Un grupo numeroso de jóvenes y adultos saluda con la mano en el hemiciclo de un parlamento bajo un cartel que dice Cámara de Diputados
Una delegación de niños y adolescentes de nueve regiones de Perú se reúne en el hemiciclo del Congreso para entregar una agenda con iniciativas de salud, educación y medioambiente.

Los representantes de organizaciones juveniles de Arequipa, Huánuco, Loreto, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Ica, Huancavelica y Lima presentaron la Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia, un documento construido y validado a través de un proceso participativo con organizaciones de distintas regiones, que recoge demandas concretas en cuatro ejes: educación, salud integral, protección frente a la violencia y la discriminación, y medio ambiente y cambio climático.

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La propuesta fue recibida con compromiso por parte de los legisladores. Columbus destacó la necesidad de visibilizar las voces de los más jóvenes: “Sus palabras sobre la necesidad de no ser invisibilizados, de promover una interculturalidad real y de proteger el medio ambiente nos recuerdan la importancia de escuchar sus propuestas”, señaló. Por su parte, Fernández de la Torre fue directa respecto a uno de los puntos más sensibles del debate: “La educación sexual debe volver a los colegios, porque es fundamental para el cuidado de niñas, niños y adolescentes”, apuntó, y subrayó la urgencia de replicar estos espacios de diálogo en regiones fuera de Lima.

Solo el 2,1% de locales educativos públicos cumple con condiciones de seguridad adecuadas

La agenda exige garantizar una educación inclusiva, segura y libre de violencia. Las propuestas en este eje apuntan a fortalecer la educación sexual integral, establecer mecanismos de prevención ante la violencia escolar, sexual y digital, y eliminar la discriminación en las instituciones educativas.

Un hombre con traje, anteojos y bigote habla frente a un micrófono en una mesa con cartel identificatorio ante un grupo de personas
Oscar Reto Otero interviene durante la presentación de la agenda de propuestas de niños y adolescentes de nueve regiones ante el Congreso de la República.

Los datos detrás de estas demandas son contundentes. “Nos preocupa mucho que nuestras instituciones educativas tengan infraestructura deficiente y no cuenten con condiciones adecuadas para protegernos frente a emergencias. Hemos observado que solamente el 2,1% de los locales educativos públicos cumplía con estas condiciones, y eso nos preocupa bastante”, señaló Keyla, vocera del eje de Educación y representante del Programa de Microfinanzas Cogestionada para los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores.

Adolescentes denuncian que las postas les piden el DNI o presencia de un adulto, incluso en emergencias

En materia de salud, la agenda plantea eliminar las barreras que impiden el acceso de niñas, niños y adolescentes a los servicios, con especial atención a situaciones de emergencia. También propone capacitar al personal sanitario para que brinde atención respetuosa y sin prejuicios, y ampliar el acceso a información clara sobre salud física, mental, y sexual y reproductiva.

Fátima, vocera del eje de Salud y representante del Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú (MNNATSOP), describió las barreras que enfrentan a diario: “Cuando acudimos a una posta, muchas veces nos piden el DNI o que vayamos acompañados de nuestros padres, e incluso en situaciones de emergencia podemos encontrar dificultades para recibir atención”, advirtió.

Jóvenes y adultos sentados en sillas dentro de una sala con paredes de madera y ventanas, varios con camisetas estampadas y bolsas de tela
Un grupo de niños y adolescentes de diversas regiones asiste a una reunión en el Congreso para presentar propuestas sobre educación, salud y medioambiente.

La violencia contra niños y adolescentes ocurre en hogares, escuelas, comunidades y espacios digitales

El eje de protección busca fortalecer los mecanismos de prevención, atención y respuesta frente a situaciones de violencia en todos los entornos donde se desarrollan niñas, niños y adolescentes. La agenda también propone combatir la discriminación y garantizar que quienes atraviesan estas situaciones accedan a servicios de protección con atención adecuada.

Noemi, vocera de protección y del colectivo Yo También Tengo Algo Que Decir (YTTAQD), lo describió con claridad: “Las niñas, niños y adolescentes vivimos con el miedo constante de ser víctimas de violencia. Esta no ocurre solamente en las calles, sino también en nuestros hogares, escuelas, comunidades y espacios digitales. A ello se suman el racismo y la discriminación”, denunció.

La senadora Matute valoró el rigor con el que los jóvenes sustentaron sus propuestas: “Es muy valioso que hayan analizado la realidad a partir de datos y que hayan formulado sus propuestas de solución sobre esa base. Estas propuestas deben ser asumidas con responsabilidad por las autoridades, porque nos corresponde atenderlas y buscar soluciones”, afirmó.

Los niños nacidos en 2020 enfrentarán hasta siete veces más olas de calor que sus abuelos

Frente a los desafíos ambientales y climáticos, la agenda propone medidas para proteger las comunidades de los efectos más inmediatos del cambio climático y reducir los riesgos ante emergencias y desastres. Las organizaciones juveniles también exigen mecanismos permanentes que les permitan participar en las decisiones públicas sobre protección ambiental.

Un hombre de traje habla frente a un micrófono en una mesa junto a dos jóvenes, con carteles de identificación y documentos
Un grupo de representantes juveniles y autoridades dialoga en el Congreso durante la presentación de una agenda con propuestas sociales y ambientales.

Santiago, vocero del eje de Cambio Climático y representante de las Organizaciones de Niñas, Niños y Adolescentes Amazónicos (ONNAAS), puso cifras al problema: “Los niños nacidos en 2020 se enfrentarán hasta siete veces más a olas de calor y al menos al doble de lluvias intensas e inundaciones a lo largo de su vida, en comparación con sus abuelos”, advirtió. “Ya vivimos los impactos del cambio climático en nuestra educación, salud y recreación, y estos serán más fuertes en los próximos años”, agregó.

El diputado Pacheco coincidió en la necesidad de dar continuidad a estos intercambios: “Es indispensable institucionalizar mesas de diálogo que permitan a niñas, niños y adolescentes contar con canales de comunicación con sus autoridades”, sostuvo.

Un grupo de jóvenes y un funcionario sentados en una mesa con micrófonos frente a un público en una sala con banderas y cuadros
Representantes de organizaciones de niños y adolescentes exponen sus demandas ante autoridades en una mesa de diálogo en el Congreso del Perú.

La iniciativa articula a 14 organizaciones y cuenta con el respaldo de Save the Children y Suecia

La presentación de la agenda ante el Congreso forma parte del Programa de Fortalecimiento de Apoyo a la Sociedad Civil para los Derechos de la Niñez 2026-2028, una iniciativa que articula a 14 organizaciones comprometidas con la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país.

El programa cuenta con el acompañamiento de Save the Children y el financiamiento del Gobierno de Suecia. Su marco temporal abarca hasta 2028, período durante el cual se prevé continuar fortaleciendo la participación organizada de niñas, niños y adolescentes en los espacios de decisión pública a nivel nacional y regional.

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