La UNMSM reunirá a 31 especialistas en un coloquio sobre el color peruano en noviembre

Habitantes de Comas observan desde balcones y una ladera frente a viviendas de colores en la fotografía Balconazos de Eleazar Cuadros.

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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos reunirá el 9 y 10 de noviembre de 2026 a 31 investigadores y artistas de Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo y México en el coloquio interdisciplinario Del barrio al mundo: historias peruanas del color, un encuentro que abordará el color como fenómeno cultural, histórico, político y territorial, con entrada gratuita y transmisión en vivo.

El evento, organizado por el Grupo de Investigación LitArtMo (Literatura & Arte, siglos XIX-XXI) de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM, propone ir más allá de la dimensión estética del color para interrogar su rol en la construcción de identidades, territorios y memorias colectivas. Las sesiones se desarrollarán entre las 10:00 y las 18:30 horas en la Ciudad Universitaria de Lima, con modalidad híbrida a través de Letras TV.

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La propuesta central del coloquio parte de preguntas concretas: cómo se nombran los colores en distintas lenguas y tradiciones culturales del Perú, qué relaciones de poder encierran, cómo operan en la configuración de los espacios urbanos y qué papel cumplen en la memoria social. La iniciativa convoca a especialistas de disciplinas tan diversas como la historia del arte, la arquitectura, la lingüística, la antropología y los estudios visuales para ensayar respuestas desde múltiples enfoques.

Donde la tecnología y la naturaleza se unen en un espectáculo sin igual: Vive la magia del Circuito Mágico del Agua y su fusión de colores, luces y sonidos en el corazón de Lima. Foto: Composición Infobae Perú | Travel Tours

Con 40 fotografías inéditas en gran formato, el evento también incluirá una exposición del fotógrafo Eleazar Cuadros dedicada a los paisajes urbanos de Lima y el Cusco. La muestra, con curaduría de las investigadoras Patricia Ciriani y Raúl Rivera, se inaugurará el 9 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 11 de diciembre en el hall de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Para su realización, Cuadros realizó un viaje específico al Cusco con el fin de registrar las expresiones cromáticas de esa ciudad.

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Además de las conferencias y la exposición, el coloquio contempla intervenciones artísticas de música y poesía, así como espacios abiertos de diálogo con el público asistente. La inscripción es gratuita y está disponible hasta el 4 de noviembre a través de un formulario en línea.

Seis mesas temáticas articulan el debate sobre el color en el Perú

El coloquio se organiza en seis mesas temáticas que estructuran la discusión en torno a distintas dimensiones del fenómeno cromático: Decir el color, Sentir el color, Representar en color, Proyectar el color, Imaginar el paisaje y Habitar el color. Cada bloque reúne ponencias de especialistas con formaciones y perspectivas distintas, lo que garantiza un diálogo genuinamente interdisciplinario.

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Traditional coustumes in festivities of Peru, Provincia Cusco.

Los ejes temáticos abarcan desde el simbolismo cromático en las culturas andinas hasta el muralismo comunitario, pasando por la autoconstrucción urbana y las disputas simbólicas y políticas en torno al paisaje. El formato de mesas busca generar debates transversales entre disciplinas que raramente comparten un mismo espacio académico.

El rojo en el español peruano y el color de la memoria del conflicto armado

Entre las conferencias más aguardadas figura la de la lingüista Nora Solís, quien junto a Frank Domínguez y Jeancarlo García analizará los significados del rojo en el español peruano: sus variantes léxicas, sus connotaciones culturales y las formas en que esa tonalidad se inscribe en el habla cotidiana de distintas regiones del país.

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También tendrá lugar la presentación del artista y antropólogo ayacuchano Edilberto Jiménez, cuya obra ha explorado durante décadas la memoria del conflicto armado interno a través de los retablos andinos. En su ponencia, Jiménez examinará el rol del color en esas representaciones como lenguaje visual del duelo, la resistencia y la reconstrucción identitaria de las comunidades afectadas.

Una multitud de personas, en su mayoría adultos mayores, camina por una plaza urbana flanqueada por edificios coloniales de color amarillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima gris contra Lima colorida: la tensión cromática en la ciudad

La historiadora del arte Patricia Ciriani centrará su conferencia en las tensiones entre la Lima que construye el mercado inmobiliario —marcada por una paleta gris y uniforme— y las prácticas cromáticas de sus habitantes, que intervienen muros, fachadas y espacios públicos con colores propios. Esa disputa, según el enfoque de Ciriani, no es solo estética sino también política: refleja quién tiene el derecho de definir el aspecto de la ciudad.

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El análisis de Lima como espacio en disputa cromática es uno de los núcleos del coloquio, ya que la capital concentra fenómenos de autoconstrucción, muralismo comunitario y tensiones entre la planificación formal y la apropiación popular del espacio urbano. Estas dinámicas se abordarán desde la arquitectura, los estudios urbanos y la historia del arte.

Los colores del Cusco que inspiraron a Walt Disney

El historiador del arte Raúl Rivera presentará una investigación sobre la influencia del Cusco en la paleta visual utilizada por Walt Disney, una conexión poco conocida que sitúa el cromatismo andino en el centro de la historia de la animación occidental. La ponencia reconstruirá los vínculos entre los viajes de artistas y dibujantes norteamericanos a la región cusqueña y las decisiones cromáticas de producciones cinematográficas de mediados del siglo XX.

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El Circuito Mágico del Agua en Lima exhibe un espectáculo nocturno con proyecciones de drones de símbolos patrios y fuentes de agua iluminadas en colores rojo, azul y morado. (SERPAR)

El caso del Cusco ilustra, además, cómo los colores de una ciudad pueden convertirse en materia de exportación cultural y disputa patrimonial. Rivera pondrá en diálogo esa dimensión histórica con los debates actuales sobre la identidad visual del Cusco y su instrumentalización turística y política.

Una exposición fotográfica inédita cerrará el recorrido del coloquio

La exposición de Eleazar Cuadros representa la dimensión artística del proyecto de investigación que da marco al coloquio. Las 40 fotografías en gran formato documentan las expresiones cromáticas de los espacios urbanos de Lima y el Cusco: desde los mercados y las fachadas de los barrios populares hasta los paisajes de la arquitectura colonial y los murales contemporáneos.

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La muestra estará disponible de forma gratuita en el hall de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM entre el 9 de noviembre y el 11 de diciembre de 2026, lo que permite que un público más amplio, más allá del académico, acceda a los resultados visuales de la investigación.

Un conjunto de edificios de departamentos con fachadas de colores y áreas verdes ilustra la necesidad de aumentar la oferta de viviendas en Perú, donde el déficit habitacional es considerable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Información práctica para asistir al coloquio

El coloquio Del barrio al mundo: historias peruanas del color se celebrará los días lunes 9 y martes 10 de noviembre de 2026, de 10:00 a 18:30 horas, en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM, en la Ciudad Universitaria de Lima. La actividad es de ingreso gratuito con inscripción previa hasta el 4 de noviembre mediante el formulario disponible en https://forms.gle/CR8GF5sxmHeefjfL6.

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La transmisión en vivo se realizará por Letras TV en modalidad híbrida. El evento es organizado por el Grupo de Investigación LitArtMo – UNMSM, con el apoyo de la Escuela Profesional de Arte, el Departamento Académico de Arte, la Maestría en Arte Peruano y Latinoamericano y la Unidad de Vinculación y Seguimiento al Egresado (UVISEG). Consultas al correo unmsmlitartmo@gmail.com o a través de la página de Facebook: https://www.facebook.com/unmsmlitartmo/