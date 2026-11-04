Perú

Alejandra Baigorria mostró foto de sus inicios como empresaria y comparte emotiva reflexión: “Hasta el día de hoy sigo aprendiendo”

La empresaria se unió al trend para recordar como comenzó en esta aventura textil y lo que ha logrado a lo largo del tiempo

Composición de dos fotos: una mujer con vestido estampado en una pasarela y una joven sentada frente a una máquina de coser en un taller textil
Alejandra Baigorria compara su trabajo inicial frente a una máquina de coser con su posterior presentación en una pasarela de moda.
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Alejandra Baigorria compartió una imagen de sus primeros años como emprendedora, una etapa que contrastó con los proyectos y negocios que hoy desarrolla. La publicación formó parte de un trend viral en redes sociales, aunque terminó por convertirse en un repaso personal sobre los obstáculos y aprendizajes que atravesó durante su trayectoria.

La secuencia comenzó con fotografías actuales de la empresaria en escenarios iluminados y con vestidos de gala. Sobre las imágenes incluyó frases que simulaban indicaciones a un chat para editar las fotos: “Chat, súbele el brillo a esta foto”, “Demasiado, bájale un poco” y “No me gustó, mejor vuelve al inicio”.

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La última imagen cambió el tono de la publicación. Allí apareció Alejandra Baigorria junto a una máquina de coser, en el taller donde dio sus primeros pasos dentro del rubro textil.

Captura de pantalla de una publicación digital con una mujer sentada ante una máquina de coser en un taller y un texto descriptivo al lado
La empresaria Alejandra Baigorria comparte en redes sociales una fotografía de sus inicios frente a una máquina de coser industrial con un mensaje sobre su trayectoria.

La figura de televisión recordó el momento en el que decidió invertir en esa primera herramienta de trabajo. “A los 22 años compré mi primera máquina de coser a cuotas, sin imaginarme todo lo que vendría después”, escribió junto a la fotografía.

La publicación mostró una faceta distinta a la que suele exhibir en sus redes, donde comparte episodios de su vida personal, apariciones públicas y novedades de sus actividades profesionales. Esta vez, el foco quedó puesto en el punto de partida de una actividad que, con el paso de los años, se amplió hacia distintos negocios.

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Baigorria señaló que al revisar aquella fotografía puede dimensionar los cambios que experimentó desde entonces. “Hoy, viendo todo lo que he construido como empresaria, mis negocios y los proyectos que siguen llegando, me doy cuenta de cuánto ha cambiado mi vida desde entonces”, expresó.

Una mujer con vestido largo rojo y estampado camina sobre una pasarela iluminada, rodeada por luces y personas vestidas de blanco
Alejandra Baigorria saluda con el brazo en alto al recorrer la pasarela de un evento corporativo iluminado con reflectores.

El recuerdo de esa primera compra a cuotas permitió establecer un vínculo entre sus comienzos y su presente. La empresaria no se limitó a exhibir los resultados de ese recorrido, sino que también habló de los tropiezos que encontró en el proceso.

Alejandra Baigorria reconoció los errores y reinicios de su carrera empresarial

Lejos de presentar su experiencia como un camino lineal, la empresaria peruana admitió que tuvo que corregir decisiones y volver a empezar en más de una ocasión. Su mensaje apuntó a mostrar que el crecimiento de sus iniciativas estuvo acompañado por momentos difíciles.

Y créanme que no todo ha sido bonito. Me he equivocado mil veces, he tenido que empezar de nuevo y hasta el día de hoy sigo aprendiendo”, afirmó en la misma publicación.

Baigorria sostuvo que aún tiene metas por cumplir y asuntos por aprender dentro de su actividad empresarial. La reflexión acompañó el contraste entre la joven que adquirió una máquina de coser en cuotas y la mujer que hoy administra varios proyectos.

También dirigió un mensaje a quienes tienen una idea de negocio o una meta pendiente, pero postergan el inicio por temor a no contar con todos los recursos o condiciones necesarias. Para ella, esperar el momento perfecto puede convertirse en un freno.

Una mujer sonriente sostiene un bolso negro sobre una mesa que tiene una caja de regalo abierta
Alejandra Baigorria sostiene un bolso negro que extrajo de una caja durante la celebración de su cumpleaños.

No esperen a tenerlo todo para empezar. Muchas veces tenemos tantas ideas y sueños, pero por miedo nos quedamos ahí”, escribió.

La empresaria planteó que los comienzos modestos también pueden ser valiosos si existe una decisión concreta de avanzar. En ese sentido, alentó a sus seguidores a no descartar sus planes ante las dificultades iniciales.

La diferencia está en tomar la decisión y atreverse a hacerlo. No importa si empiezan de a poquitos, lo importante es comenzar y no quedarse con las ganas”, reflexionó.

La fotografía junto a la máquina de coser quedó como el elemento central de su mensaje: un recuerdo de su primera inversión y de una etapa previa a la expansión de los negocios que mantiene en la actualidad.

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