Perú

Congreso devuelve S/ 270 millones al Ministerio de Economía como refuerzo para fondo de emergencias

La entrega del dinero al MEF fue anunciada en octubre de manera conjunta por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados

Congreso - Cámara de Diputados CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ
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Un decreto supremo publicado hoy en El Peruano, hizo oficial la autorización de una transferencia de S/ 270.070.542 desde el Congreso de la República hacia la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que se utiliz para cubrir gastos que el Ejecutivo podría destinar a otras entidades públicas para garantizar la atención a la emergencia ocasionada por el Fenómeno del Niño.

La mayor parte de los fondos transferidos proviene de la partida de “personal y obligaciones sociales” del Congreso, con S/ 203 millones. El recorte también incluye S/ 31.9 millones de pensiones y otras prestaciones sociales, además de S/ 19.5 millones previstos para bienes y servicios.

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El componente de gasto de capital asciende a S/ 15.000.000, correspondientes a la adquisición de activos no financieros. La suma de las cuatro partidas conforma el monto total remitido desde el presupuesto institucional del Poder Legislativo.

En el Ministerio de Economía y Finanzas, S/ 255.070.542 serán incorporados como gasto corriente de la Reserva de Contingencia. Los restantes S/ 15.000.000 pasarán a la misma reserva dentro del gasto de capital.

El Congreso de la República del Perú anuncia el ahorro de más de 300 millones de soles de su presupuesto, fondos que serán transferidos al Poder Ejecutivo para atender urgencias como la seguridad, el fenómeno El Niño y la prevención de incendios. Se destaca el trabajo conjunto y la priorización del bienestar ciudadano.

Congreso anunció devolución de presupuesto

La devolución de presupuesto ya había sido anunciada por los presidentes de ambas cámaras del Congreso. En un pronunciamiento conjunto, Miguel Torres (Senado) y Óscar Reto (Diputados) indicaron que un plan de austeridad en el Parlamento permitió un ahorro total de 303 millones de soles durante los primeros 90 días de la nueva gestión legislativa.

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Torres explicó que las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados decidieron, desde el inicio de su gestión, ordenar las finanzas internas del Legislativo. “Hemos venido eliminando alquileres, racionalizando gastos y administrando cada sol como lo que es, un sol de los peruanos”, afirmó el presidente del Senado.

Y agregó: “El dinero público no es del Congreso, ni del Gobierno, ni de ninguna autoridad, es de quien madruga para abrir su puesto en el mercado, de quien espera su sueldo a fin de mes, de cada peruano que paga sus impuestos”.

El resultado de ese proceso, detalló el fujimorista, fue un ahorro conjunto de 303 millones de soles. “De ese monto, 33,6 millones ya fueron transferidos con anterioridad para atender la emergencia derivada del fenómeno de El Niño. La transferencia anunciada este martes, de 270 millones de soles, corresponde al remanente del ahorro acumulado por ambas cámaras”, dijo.

Elmer Cuba

Gobierno peruano anuncia un paquete fiscal para mitigar El Niño

En octubre, el Gobierno anunció un paquete de medidas prioritarias de política fiscal contracíclica destinadas a mitigar los efectos económicos del fenómeno El Niño y de los choques externos que afectan al país. El ministro de Economía, Elmer Cuba, indicó que se busca proteger a las familias más vulnerables al tiempo que se sostiene la actividad económica nacional.

Entre las principales acciones anunciadas figuran la entrega de bonos a familias vulnerables, el impulso al gasto público para culminar obras paralizadas y la continuidad de los trabajos de mantenimiento en colegios, centros de salud, comisarías y carreteras. Estas intervenciones apuntan a atender las necesidades prioritarias de la población y a contribuir con la dinamización de las economías regionales.

El Gobierno también destacó que estas medidas buscan generar oportunidades de trabajo, en particular en las zonas que requieren mayores inversiones públicas. La estrategia se presenta en un momento en que distintos sectores productivos enfrentan presiones derivadas de factores climáticos y de la coyuntura internacional.

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