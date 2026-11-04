Juicio a Alfonso López Chau por presunta corrupción duraría menos de un año, según experto

Alfonso López Chau interviene frente a los micrófonos durante una comparecencia oficial acompañado por una mujer.

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El senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, enfrentará un juicio oral que, según el criterio del abogado penalista Julio Rodríguez, no debería extenderse más de un año desde su inicio hasta la sentencia. La estimación surge luego de que Infobae reveló que el Poder Judicial dispuso el pase a juicio oral por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Rodríguez explicó que la actividad probatoria resulta limitada en comparación con otros casos de corrupción de funcionarios. “Lo que se tiene que actuar básicamente es la verificación de la declaración de las partes involucradas, los informes especializados que determinen que no cumplía con los requisitos, seguramente informes de parte que digan lo contrario”, sostuvo.

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El proceso contra López Chau se remonta a diciembre de 2021, cuando, en su calidad de rector de la UNI, designó a Sonia Anapan Ulloa como secretaria general de la casa de estudios mediante la resolución rectoral 1534. Según la acusación de la fiscal provincial Norah Córdova, el entonces rector habría concertado con Anapan Ulloa para nombrarla en el cargo sin la aprobación del Consejo Universitario, instancia que, de acuerdo con el estatuto de la institución, debía avalar la propuesta a iniciativa del rector.

El Ministerio Público sostiene además que Anapan Ulloa no cumplía con los requisitos exigidos para el puesto: ser docente, acreditar experiencia específica y haber ejercido como jefa de área o departamento durante al menos cinco años. La Fiscalía cuestiona, asimismo, que la exfuncionaria mantenía un vínculo laboral vigente con el Sineace al momento de su designación y que, tres meses después, su remuneración se incrementó en un 50%.

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Julio Rodríguez, abogado penalista, estima que el juicio por presunta corrupción contra López Chau no debería extenderse más de un año. Se abordan las implicaciones de una posible condena y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Una de las razones por las que Rodríguez considera que el proceso avanzará con relativa celeridad es la ausencia de un tipo de pericia que suele dilatar este tipo de juicios. “No se necesita un informe que acredite que hay un daño patrimonial al Estado porque es un delito de colusión simple. Por lo tanto, la actividad de prueba no es tan copiosa”, precisó el especialista.

A juicio

El Vigésimo Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima dictó el auto de enjuiciamiento que remite el expediente al Juzgado Penal Unipersonal de Corrupción de Funcionarios, instancia encargada de fijar la fecha de inicio del juicio. López Chau apeló esta decisión, aunque la Corte Suprema estableció que la impugnación no impide que el tribunal convoque a las partes al juicio oral.

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La fiscal Córdova formuló cargos contra López Chau como presunto autor, y contra Anapan Ulloa como presunta cómplice, por el delito de colusión simple, con un pedido de 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación por tres años para ambos. De manera alternativa, les atribuye el delito de negociación incompatible, con una solicitud de 5 años de prisión e inhabilitación de doce años y medio.

Un extracto judicial detalla las penas solicitadas por el Ministerio Público contra Alfonso López Chau Nava y Sonia Napan Ulloa por colusión y negociación incompatible.

Rodríguez aclaró que la decisión final sobre si la eventual pena se ejecuta de manera efectiva corresponde exclusivamente al juez de la causa. “Esa pena de 5 años que está pidiendo el Ministerio Público es una pena que finalmente quien decidirá si la pena se hace efectiva es solo el juez”, señaló.

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¿López Chau dejaría de ser senador?

Entre los pedidos de la Fiscalía figura también la inhabilitación para ejercer cargo público, una sanción que, de aplicarse, afectaría de manera directa la función parlamentaria del acusado. “Inmediatamente que la sentencia tenga el grado de consentida, tendría que dejar la función, no habría otra posibilidad”, afirmó Julio Rodríguez.

El penalista subrayó además que no existe ningún tipo de prerrogativa parlamentaria que proteja a López Chau en este proceso, en la medida en que los hechos investigados son anteriores a su asunción como senador. “Son hechos anteriores a la condición de senador, por lo tanto, el procedimiento fluye”, explicó.