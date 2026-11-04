Perú

Jefa de cabina que acompañará al papa León XIV en Chiclayo y Cusco revela la emoción de su designación: “Espero contener las lágrimas”

Mariela Farías, con 14 años de experiencia como tripulante de cabina, estará a cargo de los trayectos Lima-Chiclayo y Chiclayo-Cusco. En entrevista con Infobae Perú, contó cómo recibió la noticia, qué cambios tendrá el servicio y los pedidos personales que espera transmitir al pontífice

Mariela Farías fue seleccionada por LATAM para estar a cargo de dos vuelos nacionales del pontífice: Lima-Chiclayo, el 13 de noviembre, y Chiclayo-Cusco, el 15. Composición: Infobae
Mariela Farías fue seleccionada por LATAM para estar a cargo de dos vuelos nacionales del pontífice: Lima-Chiclayo, el 13 de noviembre, y Chiclayo-Cusco, el 15. Composición: Infobae
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El viaje del papa León XIV por el Perú también involucra a trabajadores de distintos sectores que tendrán a su cargo tareas especiales durante su visita. Entre ellos figura Mariela Farías, jefa de cabina de LATAM, quien fue seleccionada para integrar la tripulación que trasladará al pontífice en dos de sus recorridos dentro del país.

La trabajadora estará a cargo del vuelo Lima-Chiclayo del 13 de noviembre y del trayecto Chiclayo-Cusco del 15 de noviembre, así dio a conocer en una entrevista con Infobae Perú. Ambos desplazamientos forman parte de la agenda del sumo pontífice, quien regresará a una ciudad donde desarrolló una etapa importante de su labor religiosa antes de su elección como Papa.

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La responsabilidad implica una preparación adicional para el personal de cabina. LATAM programó capacitaciones específicas sobre atención, servicio y protocolos de seguridad, con el propósito de establecer las pautas que regirán durante los vuelos del líder de la Iglesia católica y su comitiva.

En una entrevista con Infobae Perú, Farías contó cómo recibió la noticia de su elección, qué cambios tendrá el servicio a bordo y cuáles serán los detalles previstos para recibir al pontífice. También explicó el significado personal y profesional de participar en estos desplazamientos.

Mariela Farías estará a cargo de dos vuelos del papa León XIV

Las modificaciones estarán relacionadas con la seguridad, la alimentación y la atención a bordo, aunque se mantendrán los criterios habituales de servicio a los pasajeros. Compartido con Infobae Perú
Las modificaciones estarán relacionadas con la seguridad, la alimentación y la atención a bordo, aunque se mantendrán los criterios habituales de servicio a los pasajeros. Compartido con Infobae Perú

La jefa de cabina confirmó que tendrá la responsabilidad de acompañar al papa León XIV en dos trayectos nacionales. El primero partirá de Lima con destino a Chiclayo el 13 de noviembre, mientras que el segundo conectará Chiclayo con Cusco el día 15.

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De acuerdo con Farías, el recorrido entre Lima y Chiclayo tendrá una duración aproximada de una hora y diez minutos o una hora y quince minutos. En el caso del trayecto hacia Cusco, el tiempo estimado será de una hora y media.

La designación tomó por sorpresa a la trabajadora, quien relató que recibió la noticia después de regresar de un vuelo procedente de Trujillo. Su jefa la llamó para conversar y, poco después, sus compañeros la felicitaron por la responsabilidad que asumiría.

La noticia coincidió con el Día del Tripulante. Mariela recordó que sus compañeros la abrazaron cuando conocieron la decisión de la empresa y le expresaron su reconocimiento por el trabajo realizado.

Se programó capacitaciones especiales para los tripulantes

La preparación del personal incluye una jornada específica el viernes 6 de noviembre, en la que participarán los 23 tripulantes de cabina. Durante esa actividad, el equipo recibirá indicaciones sobre el protocolo de atención y las condiciones particulares del servicio para los vuelos del pontífice.

Mariela explicó que los trabajadores de cabina reciben cada año una actualización profesional denominada revalidación de licencias de vuelo. Este proceso comprende conocimientos de seguridad y procedimientos vinculados con el tipo de aeronave en la que prestan servicios.

Sin embargo, la visita del Papa requiere instrucciones adicionales. La jefa de cabina adelantó que algunos integrantes del equipo también tendrán otra capacitación el 9 de noviembre.

Sobre las diferencias respecto de un vuelo habitual, la jefa de cabina sostuvo que la prioridad continuará en la seguridad de todos los pasajeros, con especial atención al pontífice y a sus acompañantes.

“Lo que cambiaría serían los protocolos, tanto los de seguridad como los relacionados con la comida y el servicio, es decir, todo lo que tiene que ver con aspectos más protocolares”, explicó a Infobae Perú.

La trabajadora precisó que el trato y la atención que el personal ofrece a los pasajeros se mantendrán bajo los mismos criterios de servicio. No obstante, reconoció que la ocasión tendrá una carga emocional distinta para los integrantes de la tripulación.

La experiencia representa un desafío personal y profesional para la jefa de cabina

Mariela Farías, jefa de cabina que acompañará al papa León XIV en dos vuelos durante su visita al Perú, es quien aparece con una blusa roja en el centro de la fotografía. Compartido con Infobae Perú
Mariela Farías, jefa de cabina que acompañará al papa León XIV en dos vuelos durante su visita al Perú, es quien aparece con una blusa roja en el centro de la fotografía. Compartido con Infobae Perú

Mariela cuenta con 14 años de experiencia como tripulante de cabina y tres años en el cargo de jefa. Durante ese periodo, explicó que su trabajo no solo exige conocimientos técnicos, sino también capacidad para responder ante situaciones de distinta naturaleza durante los vuelos.

La trabajadora destacó la importancia de transmitir seguridad al equipo y ofrecer buena atención a los pasajeros según las circunstancias de cada viaje. En ese sentido, considera que el liderazgo requiere mantener la calma y dar el ejemplo ante sus compañeros.

“El líder con el ejemplo y sobre todo con ese temple”, expresó al explicar cómo busca orientar a la tripulación.

La designación también tiene un significado vinculado con sus creencias religiosas. Farías contó que pertenece a una familia católica, integrada por su madre, su hermana y sus hijas, por lo que espera vivir el encuentro con el pontífice desde una dimensión personal, sin descuidar sus responsabilidades profesionales.

“Espero contener las lágrimas y demostrar mi profesionalismo”, manifestó al describir cómo espera afrontar el momento.

Asimismo, señaló que la oportunidad representa una experiencia que puede marcar un cambio en su carrera dentro de LATAM, tanto por el reconocimiento a su trayectoria como por el aprendizaje humano que espera obtener.

Compañeros y familiares le entregaron pedidos para el Papa

03/06/2026 León XIV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD À PUNT
03/06/2026 León XIV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD À PUNT

Desde que se conoció su designación, Farías recibió muestras de afecto de compañeros de trabajo y familiares. Algunos colegas incluso le entregaron pequeños papeles con pedidos personales para que los recuerde durante su encuentro con León XIV.

La jefa de cabina relató que un primer oficial le entregó una nota después de un vuelo procedente de Los Ángeles. En ella le pidió que intercediera por su familia. Otras compañeras también le transmitieron solicitudes relacionadas con situaciones difíciles, especialmente problemas de salud.

La trabajadora manifestó su intención de llevar esos pedidos ante el pontífice y recordar a las personas que depositaron su confianza en ella.

“Para mí en verdad soy como una paloma mensajera”, expresó al describir el papel que espera cumplir durante el viaje.

Su familia también recibió la noticia con emoción. Farías contó que su madre y una de sus hijas bromearon con la posibilidad de viajar dentro de su equipaje para estar cerca del Papa.

La jefa de cabina les respondió que, aunque no podrían acompañarla físicamente, los tendría presentes durante el encuentro y elevaría sus oraciones por ellos.

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