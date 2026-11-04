Papa León XIV en Perú: ¿Qué revisar antes de viajar por las actividades del sumo pontífice?

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha lanzado una cartilla de orientación para los turistas que visitarán Perú durante la próxima visita del Papa Francisco. Conoce las recomendaciones para un viaje seguro y una experiencia inolvidable.

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Ante los desplazamientos previstos por las actividades del Santo Padre León XIV en el Perú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó una cartilla de orientación para visitantes nacionales y extranjeros con recomendaciones para planificar el viaje, contratar servicios turísticos y solicitar asistencia.

El material está dirigido a las personas que asistirán a las actividades programadas entre el 11 y el 16 de noviembre. La guía ordena sus sugerencias en tres etapas: antes de salir, durante el viaje y después de la visita.

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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia, señaló que el objetivo es ayudar a los viajeros a tomar decisiones informadas sobre sus traslados, hospedajes y participación en las celebraciones.

Según las estimaciones expuestas por el funcionario, más de 3,3 millones de personas se desplazarían en el país durante los días de la visita. De ese total, unas 850 mil pasarían al menos una noche fuera de sus hogares.

Mincetur lanza una guía para viajar durante la visita del papa León XIV|Foto: Vatican News Andina

Lima concentraría la mayor afluencia por su tamaño y capacidad hotelera. Le seguirían Cusco, Pucallpa y Chiclayo, ciudades incluidas entre los destinos que recibirían visitantes por las actividades papales.

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Documentos, reservas y pagos antes de iniciar el viaje

La cartilla recomienda revisar la vigencia del documento de identidad o de viaje y conservar copias de los pasajes, reservas y datos del alojamiento. Para quienes ingresen desde el extranjero, también sugiere verificar con anticipación los requisitos de visa, tránsito y declaración de bienes.

El documento insta a contratar servicios formales y a solicitar por escrito el precio final, los servicios incluidos y las condiciones de modificación, devolución o cancelación. También aconseja confirmar los traslados y el hospedaje antes de realizar pagos.

Mincetur advierte que no se deben compartir contraseñas ni códigos de verificación, especialmente frente a cambios inesperados en los datos para efectuar depósitos.

El papa visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. - Crédito Andina/AFP

Los viajeros deberán revisar el estado de las vías, el clima, los horarios y los puntos de embarque. La entidad recomienda prever tiempo adicional para conexiones, así como consultar el programa oficial de la visita, los accesos habilitados y los objetos permitidos en cada actividad.

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¿Qué puedo hacer si presento algún problema?

Ante inconvenientes con hospedajes, transportes u otros servicios turísticos, los visitantes pueden pedir una solución al proveedor y conservar comprobantes y comunicaciones. Si el problema persiste, pueden recurrir al Libro de Reclamaciones y a los canales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Los canales de orientación de iPerú, que brinda información sobre destinos, rutas y servicios turísticos. Su número de WhatsApp es +51 944 492 314. También reúne enlaces de consulta sobre prestadores turísticos registrados, el estado de las vías nacionales y la información meteorológica.

En caso de emergencia, los teléfonos disponibles son el 105 de la Policía Nacional del Perú, el 116 de los Bomberos y el 106 del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), en las localidades donde opera. Al comunicarse, se debe informar qué ocurrió, la ubicación o una referencia y la cantidad de personas que requieren ayuda.

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