Perú

CTS 2026 se deposita desde este 2 de noviembre, pero fecha límite será luego de la quincena

También los trabajadores podrá retirar su CTS hasta fines de este 2026. Luego accederán solo al 50% del monto que llegue a sus cuentas

persona en banco dando dinero a trabajador
Se puede sacar la CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. - Crédito Andina
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¿Sabías que según la guía oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sobre el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el pago de la CTS se hace dentro la quince, los primero quince días, de los meses de mayo y noviembre? Es decir que el segundo pago de la CTS podría empezar a depositarse, dependiendo ya de la empresa, desde el lunes 2 de noviembre.

Sin embargo, la CTS de este 2026 podría llegar unos días tarde, dado que este año la fecha límite legal cae el domingo 15 de noviembre. Al ser un día no hábil, según la guía del MTPE esto permite que las empresas puedan hacer el depósito al siguiente día hábil.

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Si bien la última fecha para pagar la CTS es el 15 de noviembre, el plazo legal, la fecha límite verdadera que se da a las empresas es el lunes 16 de noviembre, lo que permitirá que estas paguen a sus empleados la CTS con unos días más de demora del plazo usual, y sin incurrir en infracciones por hacerlo.

mano con celular y cuenta CTS en banco BCP
Trabajadores podrían esperar más de lo usual para retirar su CTS. - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

Plazo de pago de la CTS

Así, todo depende de la empresa. Si el empleador decide depositar la CTS antes de la fecha límite, este llegará a los trabajadores antes. Pero la Ley permite que este depósito se haga, por este año, inclusive hasta el lunes 16 de noviembre. Oficialmente, el plazo del pago queda así:

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  • Fecha de inicio del plazo de pago: lunes 2 de noviembre
  • Fecha límite del pago: lunes 16 de noviembre.

La fecha límite solo son unos dos días luego del plazo legal oficial del 15 de noviembre, pero dado que cae domingo, el pago puede hacerse el siguiente día hábil que las empresas incurran en sanciones, según detalla el mismo Ministerio de Trabajo en su guía oficial del pago de la CTS.

Sin embargo, el recordatorio sirve como información para los trabajadores para que puedan ordenar sus cuentas, y no alarmarse si para el 15 de noviembre no han recibido su pago.

Igual, también es vital recordar a los empleados del sector privado que, una vez realizado el depósito, podrán disponer libremente de la totalidad de sus fondos. Gracias a la Ley 32322, vigente desde mayo de 2025, los trabajadores tienen la autorización de disponer libremente del 100% de su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026.

trabajador practicante en empresa
Trabajadores formales recibirán la CTS en noviembre. - Crédito Gob.pe

Multas llegan hasta S/139 mil 742

Pero las empresas que no cumplen con el depósito o no entregan la hoja de liquidación se exponen a sanciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Este incumplimiento genera dos tipos de infracciones:

  • Infracción leve: No entregar la hoja de liquidación al trabajador dentro de los cinco días hábiles posteriores al depósito. La multa puede ir desde S/481 hasta S/83,032.
  • Infracción Grave: No depositar la CTS íntegra o a tiempo. Esta es sancionada con multas de S/2,407 a S/139,742, según el tamaño de la empresa.

Además de las multas, el empleador que no deposite a tiempo queda obligado al pago automático de los intereses que hubiera generado el dinero en la entidad financiera, asumiendo una penalidad adicional.

Multas por no entregar la CTS en su plazo pueden llegar hasta los S/140 mil. - Crédito Sunafil
Multas por no entregar la CTS en su plazo pueden llegar hasta los S/140 mil. - Crédito Sunafil

¿Y cómo se calcula?

El depósito de noviembre corresponde al semestre mayo – octubre de 2025 y debe calcularse tomando como base la remuneración vigente del trabajador al mes de octubre de ese año. Según la Ley de CTS (D. Leg. 650), los empleadores deben abonar “tantos dozavos de la remuneración computable como meses completos haya laborado el trabajador en el semestre respectivo”, y de manera proporcional los días de fracción.

“Si un trabajador ingresó en julio, el depósito deberá cubrir cuatro meses completos, calculados sobre su remuneración de octubre. Es fundamental revisar estos detalles para evitar errores de liquidación”, explica David Corthorn, abogado de Editorial Economía y Finanzas (EEF).

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