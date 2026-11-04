Cinesmero se pronuncia tras revelarse que se convirtió en padre: “No era la forma que me hubiese gustado”

Durante una emisión en formato podcast con cuatro participantes frente a micrófonos de estudio, el creador de contenido conocido como Cinesmero se pronuncia sobre la difusión pública de su paternidad y confirma el nacimiento de su hija.

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Hugo Lezama confirmó que se convirtió en padre después de que Jhovan Thomasevich hiciera pública la noticia en el programa Nadie se Salva. El creador de contenido, conocido como Cinesmero, explicó que su hija Amarena nació hace alrededor de cuatro meses y expresó su malestar porque la información se conoció antes de que él y su esposa, Romina Delgado, decidieran compartirla.

La revelación surgió durante una emisión del espacio que conduce Thomasevich. A partir de ello, la pareja publicó mensajes en sus redes sociales para presentar a la bebé y explicar la decisión que habían tomado durante los primeros meses de su vida.

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Lezama se refirió al tema en su programa de YouTube, Pitucos Marrones, donde sostuvo que buscaba mantener a su hija fuera de la exposición pública. Según contó, su intención era darle tiempo y privacidad antes de que su nombre comenzara a circular entre comentarios y publicaciones en redes sociales.

El comunicador Cinesmero conversa junto a otros tres participantes frente a sus micrófonos en una mesa de diálogo.

“Si esto algún día llega a pasarme, me gustaría que se maneje de otra manera”, afirmó. El youtuber explicó que, como figura pública, anticipaba que su hija podía quedar asociada a episodios de su trayectoria, incluidas sus discusiones con otros personajes de internet.

En ese sentido, indicó que quería evitar que Amarena creciera bajo referencias ajenas a su propia historia. “Tu papá, ¿no? Tu papá se peleó con Bruno Ascenzo”, ejemplificó Lezama al hablar de los comentarios que podrían llegarle en el futuro.

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Hugo Lezama pidió que las críticas no alcancen a su esposa ni a su hija

Durante su descargo, Cinesmero diferenció las críticas dirigidas hacia él de cualquier comentario sobre su familia. Señaló que tanto Romina Delgado como Amarena deben permanecer al margen de las discusiones que suelen producirse en plataformas digitales.

“Mi hija y mi esposa no son culpables de nada. Sáquenme la mierda a mí”, dijo. Luego, pidió que no se emitieran mensajes ofensivos sobre ambas y sostuvo que el foco de las críticas, si las hubiera, debía recaer exclusivamente sobre él.

Lezama también habló del momento personal que atraviesa tras el nacimiento de la niña. “Pero sí estoy, como dije, desbordado de cariño, desbordado de amor”, expresó en su programa, donde recibió mensajes de felicitación de parte de sus seguidores.

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El creador de contenido Cinesmero aborda su paternidad en una emisión en directo que incluye una ilustración alusiva y a los conductores del programa.

El creador de contenido reconoció que la noticia era verdadera, aunque insistió en que la forma de difusión no fue la que había imaginado. “No era la forma que me hubiese gustado. No era, obviamente, la sorpresa que quería que me regale este lunes”, manifestó.

Según explicó, la decisión de mantener el nacimiento en reserva respondía al deseo de proteger a su hija de “alguna mirada malvada” o del “mal de ojo”. Pese a ello, señaló que aceptaba que la información ya había trascendido.

“Y sí, lo que sale en Ric La Torre, lo que sale en la RoRo Network, lo que se dijo en el programa de Nadie se Salva es verdad. Soy papá youtuber”, confirmó Lezama. También bromeó con los cambios generacionales entre los creadores de contenido: “Los youtubers que seguías envejecen, cambian, evolucionan y ahora ya forman familias”.

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Romina Delgado explicó la razón por la que mantuvieron la llegada de su bebé en privado

La modelo y periodista explicó que la decisión de no anunciar de inmediato el nacimiento no respondió a un sentimiento de vergüenza ni a una intención de ocultar a Amarena. Según expuso, buscó resguardar a la niña de las reacciones y opiniones que suelen circular en redes sociales.

“Durante estos meses su existencia fue lo más sagrado que tuvimos. Algo tan nuestro, tan íntimo, que quisimos guardarlo un poco más. No por vergüenza ni por miedo de amarla en voz alta. Sino porque el mundo a veces es cruel y ella todavía es demasiado pequeña para saberlo”, escribió.

La modelo y periodista compartió imágenes de su embarazo y explicó por qué la pareja mantuvo en reserva la llegada de la bebé.

La comunicadora señaló que le habría gustado comunicar la noticia en el momento que considerara adecuado. Por ello, expresó que la revelación anticipada por parte de terceros afectó una decisión que la pareja había tomado de forma conjunta.

A pesar de ese malestar, la publicación estuvo centrada en la bienvenida a Amarena. “Y sin embargo, aquí estás. Ajena a todo. Tan pequeña. Tan viva. Tan absolutamente hermosa”, escribió la madre en el mismo mensaje.

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