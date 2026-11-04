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Pablo Guede evita hablar de la expulsión de Horacio Melgarejo en Alianza Lima vs Cienciano: “No me interesa”

El entrenador blanquiazul fue consultado por los gestos del técnico de Cienciano en Matute, pero respondió tajantemente durante la conferencia de prensa

El técnico de Alianza Lima fue consultado sobre los polémicos gestos del entrenador de Cienciano en Matute: "No me interesa", respondió. (Video: L1MAX)
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Pablo Guede prefirió mantenerse al margen de la polémica que protagonizó Horacio Melgarejo durante el partido entre Alianza Lima y Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El entrenador ‘blanquiazul’ fue consultado por la expulsión de su colega y los gestos que realizó al abandonar el campo de juego en el estadio Alejandro Villanueva, pero evitó emitir una opinión sobre lo sucedido y respondió de manera tajante en conferencia de prensa.

Cero comentarios. No me interesa”, manifestó el estratega argentino cuando le preguntaron por el incidente que marcó los minutos finales del compromiso en Matute. Con esa breve respuesta, Guede dejó en claro que no tenía intención de involucrarse en la controversia que se generó alrededor del técnico del ‘papá’.

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La reacción de Melgarejo provocó la molestia de los hinchas aliancistas. El entrenador abandonó el terreno de juego entre abucheos y realizó gestos hacia las tribunas, incluido uno con las manos en referencia a Universitario. La situación también generó el malestar de integrantes de la dirigencia ‘blanquiazul’, que intentaron acercarse al técnico, aunque fueron contenidos por el personal de seguridad.

Pablo Guede evita hablar de la expulsión de Horacio Melgarejo en Alianza Lima vs Cienciano
Pablo Guede evita hablar de la expulsión de Horacio Melgarejo en Alianza Lima vs Cienciano.

Pablo Guede habló sobre sus descargos tras el episodio con Hernán Barcos

Durante la misma conferencia de prensa, el entrenador de Alianza Lima también fue consultado por otro tema que lo involucró recientemente: los descargos que presentó luego de lo sucedido con Hernán Barcos en el estadio Alberto Gallardo, durante la fecha anterior. La pregunta relacionó aquella situación con los incidentes protagonizados por Melgarejo en Matute.

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Cabe recordar que Guede estuvo en el centro de la atención tras el episodio con el delantero argentino, por el cual tuvo que realizar las explicaciones correspondientes ante las instancias pertinentes. En ese contexto, el técnico confirmó que recibió asesoría legal para preparar su respuesta y manifestó que espera no ser sancionado.

“Estuve con los abogados, hicimos el descargo que creo que correspondía y espero que no me sancionen”, indicó el entrenador, sin profundizar en los detalles del procedimiento ni adelantar qué decisión podría tomar la autoridad correspondiente.

De esta manera, Guede abordó dos asuntos distintos durante su comparecencia ante los medios. Por un lado, descartó comentar la conducta de Melgarejo y, por otro, se refirió brevemente al proceso relacionado con lo ocurrido con Barcos, dejando en claro que ya presentó sus descargos sobre su tema personal.

Pablo Guede dándole la mano a Horacio Melgarejo tras su expulsión.
Pablo Guede dándole la mano a Horacio Melgarejo tras su expulsión. Crédito: @Maveryck_DC

Alianza Lima venció 1-0 a Cienciano en Matute

Más allá de los episodios extradeportivos, Alianza Lima consiguió un triunfo importante frente a Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva. El conjunto dirigido por Pablo Guede se impuso por 1-0 gracias a la anotación de Eryc Castillo, quien apareció a los 72 minutos para romper la igualdad y darle los tres puntos al equipo victoriano.

La jugada del gol comenzó con un remate de Kevin Quevedo que fue bloqueado por el arquero del conjunto cusqueño. Sin embargo, el rebote quedó servido para el atacante ecuatoriano, que estuvo atento para definir y desatar la celebración de los hinchas blanquiazules.

Con esta victoria, los ‘íntimos’ sumaron tres unidades y se afianzaron en el primer lugar de la tabla acumulada. Aunque tuvieron oportunidades para ampliar la diferencia, no consiguieron concretarlas y terminaron defendiendo la ventaja hasta el pitazo final. Cienciano, por su parte, buscó el empate en los últimos minutos, pero no logró encontrar el camino para rescatar un punto en su visita a Matute.

El cierre del encuentro quedó marcado por la expulsión de Melgarejo y la posterior reacción del entrenador, un episodio sobre el que Guede decidió no emitir comentarios.

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