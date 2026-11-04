¿Teleticket o Ticketmaster? Las ticketeras para los eventos del papa León XIV en Perú

Visita del papa León XIV: la organización reporta avances de hasta 95%| Foto: AFP/Canva

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La visita del papa León XIV a Perú, programada entre el 11 y el 16 de noviembre, moviliza a dos plataformas digitales distintas para la entrega de entradas gratuitas, Ticketmaster y Teleticket, según el evento al que cada fiel quiera asistir. La organización eclesiástica dividió el proceso de inscripción en función de la actividad y del perfil de los asistentes, con plazos y requisitos diferenciados para cada caso.

El pontífice llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre y permanecerá en el país hasta el lunes 16, con un recorrido que incluye además Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. En la capital se concentran los dos eventos masivos que requieren registro previo, la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional y la misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

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El papa León XIV observa mientras dirige la oración del Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico, en el Vaticano, el 1 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Ticketmaster gestiona la misa en Las Palmas

La Comisión Central de la visita del Papa a Lima designó a Ticketmaster como la plataforma encargada de distribuir las entradas para la Santa Misa que León XIV celebrará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. El obispo auxiliar de Lima, monseñor Guillermo Elías, informó que las entradas digitales estuvieron disponibles para el público en general entre el 5 y el 8 de noviembre.

Para este evento, cada usuario debe crear una cuenta en Ticketmaster, ubicar el evento oficial “Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas” y seleccionar la categoría Público General. El sistema permite solicitar hasta ocho entradas por persona, la propia y hasta siete acompañantes, todas asignadas automáticamente al mismo bloque de ubicación con su respectiva puerta de acceso y horario de ingreso.

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Los organizadores estiman una concurrencia de hasta 1,2 millones de personas en este acto, el de mayor convocatoria de la agenda papal en el país. Las autoridades remarcaron que los boletos son nominativos e intransferibles, con el nombre, apellido y número de documento de identidad de cada asistente, y advirtieron que está prohibida su venta, comercialización o transferencia a terceros. Para el ingreso será obligatorio presentar el código QR, impreso o digital, junto con el documento físico registrado.

Teleticket distribuye los pases para la vigilia juvenil

Aprende cómo obtener tu entrada para la Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV. Sigue estos 4 pasos sencillos para registrarte en Teleticket y asegurar tu lugar en este evento especial. Te explicamos todo lo que necesitas saber sobre los requisitos y el proceso.

La vigilia de oración con jóvenes y universitarios, prevista para el jueves 12 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional de Lima, utiliza un canal distinto. Las entradas para este encuentro, dirigido a personas de entre 16 y 35 años, se tramitan a través de Teleticket desde el lunes 9 de noviembre.

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A diferencia del esquema de Las Palmas, en este caso cada persona puede obtener un solo pase, también gratuito, personal e intransferible. El procedimiento exige ingresar a la plataforma, buscar el evento “Vigilia de los jóvenes” y registrar nombre, apellidos y número de documento de identidad, sea DNI, carné de extranjería o pasaporte. El recinto, con un aforo aproximado de 52.000 personas, abrirá sus puertas desde las 11:00 horas del mismo día.

Los menores de 16 y 17 años también pueden participar, aunque bajo un mecanismo adicional, deben ser registrados por un adulto responsable, quien tiene que descargar y firmar una declaración jurada de autorización. Ese mismo adulto recibe una entrada para acompañar al adolescente y debe ser la persona que finalmente ingrese junto a él al estadio.

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El papa León XIV reza frente al Estadio Nacional del Perú en el marco de una vigilia con jóvenes en la ciudad de Lima.

Un esquema pensado para evitar la reventa

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) sostuvo que todas las actividades religiosas de la visita papal son gratuitas, sin excepción, y que la elección de dos plataformas distintas responde a la logística particular de cada evento. El coordinador nacional de la visita, monseñor Guillermo Inca, explicó que las jurisdicciones eclesiásticas locales informan a los fieles sobre el canal y el procedimiento correspondiente en cada caso.

El carácter nominal de los boletos, tanto en Ticketmaster como en Teleticket, busca impedir que terceros cobren por el acceso a los actos religiosos. Las autoridades reiteraron que los datos ingresados durante el registro deben coincidir exactamente con el documento de identidad que cada asistente presente al momento del ingreso a los recintos.

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Teleticket habilita el registro gratuito para participar en la vigilia juvenil con el papa León XIV, programada para el 12 de noviembre en el Estadio Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todas las entradas son gratuitas, bajo requisitos estrictos

Tanto la Iglesia peruana como las autoridades de la organización insistieron en un punto, ningún boleto para los eventos del papa León XIV tiene costo. El secretario general de la CEP, monseñor Guillermo Inca, remarcó que esta condición aplica a la totalidad de las actividades de la agenda papal, incluidas las misas en Las Palmas, Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba, y el encuentro juvenil en el Estadio Nacional.

Para obtener una entrada, los requisitos se repiten en ambas plataformas, un documento de identidad válido, sea DNI para ciudadanos peruanos o pasaporte y carné de extranjería para visitantes extranjeros, y el registro de datos personales que luego deben coincidir con el boleto digital. En el caso de Las Palmas, cada cuenta admite hasta ocho entradas; en el Estadio Nacional, solo una por persona, salvo la excepción prevista para adultos que acompañan a menores de edad.

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Las autoridades también detallaron las medidas para evitar fraudes y reventa. Los boletos son nominativos e intransferibles, por lo que el nombre registrado debe corresponder exactamente a quien se presente en el ingreso con su documento físico. El acceso a los recintos exige, además del documento de identidad, el código QR correspondiente, impreso o desde un dispositivo móvil, sin el cual no se permite el ingreso.

Monseñor Guillermo Elías recalcó que está terminantemente prohibida la venta, comercialización o cesión de las entradas, y que cualquier intento de cobro por el acceso a los eventos constituye una irregularidad ajena a la organización oficial. Por ese motivo, la recomendación de la Iglesia peruana es registrarse únicamente a través de los canales oficiales de Ticketmaster y Teleticket, y desconfiar de cualquier oferta de venta de boletos en redes sociales o sitios no autorizados.

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La agenda del papa en Lima continuará el 13 de noviembre con su viaje a Chiclayo, donde celebrará una misa en las Pampas de Pimentel, y luego con escalas en Cajamarca, Cusco y Pucallpa antes de regresar a la capital para la ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao, el lunes 16 de noviembre por la tarde.