Horacio Melgarejo no tiene límites y arremete contra periodista tras pedir disculpas a Alianza Lima por polémicos gestos: “Eres muy malo”

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Horacio Melgarejo quedó en el centro de una nueva polémica después de hacer una “U” en el estadio Alejandro Villanueva, durante el partido entre Alianza Lima y Cienciano. Además, el técnico argentino protagonizó un cruce con el futbolista Gonzalo Aguirre tras un cambio inesperado.

Lejos de guardar silencio, Melgarejo dio una entrevista exclusiva a L1 Radio. Allí no solo pidió disculpas a la hinchada de Alianza Lima, sino que también admitió que no debió realizar ese ademán hacia los fanáticos del cuadro ‘blanquiazul’.

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Aunque expresó arrepentimiento, el entrenador de Cienciano luego cuestionó a un periodista de L1 Radio durante la entrevista y sostuvo que su actitud no cambiará pese a las sanciones y los cuestionamientos de la gente de fútbol.

Ricardo Montoya, conductor del programa, abrió el intercambio con la siguiente observación: “Esto, su inteligencia para plantear partidos estratégicamente es muy buena. Su inteligencia emocional, y se lo digo con todo respeto, a veces deja que desear. Se lo digo”.

Melgarejo respondió: “Es verdad lo que dice el señor que me habla. Él también, como persona, es muy bueno, pero como periodista, muy malo”.

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Horacio Melgarejo no tiene límites y arremete contra periodista tras pedir disculpas a Alianza Lima por polémicos gestos en Matute.

Los compañeros de Montoya intervinieron y le señalaron al estratega cusqueño que le estaba faltando el respeto. El conductor de L1 Radio mantuvo la compostura y respondió con sarcasmo: “Le agradezco, le agradezco. Viniendo de usted, es un halago, maestro”.

Melgarejo no se retractó de su comentario. “Yo tengo mi opinión. No, tampoco”, afirmó.

Montoya continuó con su postura. Destacó la capacidad del argentino como técnico, aunque cuestionó su forma de conducir al plantel: “Está bien, maestro. No importa. Eso está bien, maestro. Usted piensa eso y, viniendo de usted, creo que es un halago. Pero yo pienso que usted es un excelente técnico, realmente lo pienso. Pero manejo grupal no tiene, y eso es grave, porque uno tiene que dirigir un grupo y ser ejemplo. Usted es líder de un grupo; yo, no”.

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Horacio Melgarejo rechazó esa crítica y negó tener dificultades para liderar a Cienciano: “Pero manejo de grupo es una cosa y disciplina en el campo es otra, me parece a mí. Nosotros con el grupo estamos superbien, nos llevamos recontra bien, pero que yo después la cague en el estadio no quiere decir que yo tenga mal manejo de grupo”.

El DT fue expulsado y realizó gestos polémicos a la tribuna. Además, fue increpado por dirigentes del cuadro 'blanquiazul' - Crédito: L1MAX.

¿Qué dijo Horacio Melgarejo sobre sus gestos en Matute?

Horacio Melgarejo se refirió a los gestos que realizó hacia la hinchada de Alianza Lima durante el partido ante Cienciano, disputado en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Tras ser expulsado en los minutos finales, el técnico argentino hizo una “U” frente a las tribunas de Matute y luego reconoció que su reacción fue inapropiada.

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En declaraciones a L1 Radio, el entrenador de Cienciano atribuyó su comportamiento a la tensión del encuentro y pidió disculpas a los aficionados del cuadro ‘íntimo’. También aseguró que no debió responder a los insultos, escupitajos y objetos que, según afirmó, recibió desde las gradas.

“La verdad que me ganó un poco el nerviosismo. Quiero pedir disculpas a la gente de Alianza. No tengo que reaccionar así, más allá de los insultos, los escupitajos y un montón de cosas que me tiraron”, manifestó.

El entrenador de Cienciano habla de su polémica expulsión en Matute y sus gestos a las tribunas. (Video: L1MAX)

Melgarejo reiteró su arrepentimiento por lo ocurrido en Matute: “Vuelvo a decir, pido disculpas a la gente de Alianza, porque no corresponde hacer lo que hice”.

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El técnico señaló que ahora buscará cerrar la temporada con Cienciano en la mejor posición posible. “A partir de ahí, hay que seguir peleando, tratar de dejarlo más arriba posible a Cienciano y ver qué pasa. Pero el objetivo principal es, repito, pedir disculpas al club, Alianza, a su gente y en este caso al fútbol peruano. Pero ya pasó”, agregó.