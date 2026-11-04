Perú Deportes

Horacio Melgarejo no tiene límites y arremete contra periodista tras pedir disculpas a Alianza Lima por polémicos gestos: “Eres muy malo”

El técnico de Cienciano cuestionó a Ricardo Montoya durante una entrevista en L1 Radio. Los panelistas consideraron que el argentino le faltó el respeto al conductor

Guardar

Horacio Melgarejo quedó en el centro de una nueva polémica después de hacer una “U” en el estadio Alejandro Villanueva, durante el partido entre Alianza Lima y Cienciano. Además, el técnico argentino protagonizó un cruce con el futbolista Gonzalo Aguirre tras un cambio inesperado.

Lejos de guardar silencio, Melgarejo dio una entrevista exclusiva a L1 Radio. Allí no solo pidió disculpas a la hinchada de Alianza Lima, sino que también admitió que no debió realizar ese ademán hacia los fanáticos del cuadro ‘blanquiazul’.

PUBLICIDAD

Aunque expresó arrepentimiento, el entrenador de Cienciano luego cuestionó a un periodista de L1 Radio durante la entrevista y sostuvo que su actitud no cambiará pese a las sanciones y los cuestionamientos de la gente de fútbol.

Ricardo Montoya, conductor del programa, abrió el intercambio con la siguiente observación: “Esto, su inteligencia para plantear partidos estratégicamente es muy buena. Su inteligencia emocional, y se lo digo con todo respeto, a veces deja que desear. Se lo digo”.

Melgarejo respondió: “Es verdad lo que dice el señor que me habla. Él también, como persona, es muy bueno, pero como periodista, muy malo”.

PUBLICIDAD

Horacio Melgarejo no tiene límites y arremete contra periodista tras pedir disculpas a Alianza Lima por polémicos gestos en Matute.
Horacio Melgarejo no tiene límites y arremete contra periodista tras pedir disculpas a Alianza Lima por polémicos gestos en Matute.

Los compañeros de Montoya intervinieron y le señalaron al estratega cusqueño que le estaba faltando el respeto. El conductor de L1 Radio mantuvo la compostura y respondió con sarcasmo: “Le agradezco, le agradezco. Viniendo de usted, es un halago, maestro”.

Melgarejo no se retractó de su comentario. “Yo tengo mi opinión. No, tampoco”, afirmó.

Montoya continuó con su postura. Destacó la capacidad del argentino como técnico, aunque cuestionó su forma de conducir al plantel: “Está bien, maestro. No importa. Eso está bien, maestro. Usted piensa eso y, viniendo de usted, creo que es un halago. Pero yo pienso que usted es un excelente técnico, realmente lo pienso. Pero manejo grupal no tiene, y eso es grave, porque uno tiene que dirigir un grupo y ser ejemplo. Usted es líder de un grupo; yo, no”.

Horacio Melgarejo rechazó esa crítica y negó tener dificultades para liderar a Cienciano: “Pero manejo de grupo es una cosa y disciplina en el campo es otra, me parece a mí. Nosotros con el grupo estamos superbien, nos llevamos recontra bien, pero que yo después la cague en el estadio no quiere decir que yo tenga mal manejo de grupo”.

El DT fue expulsado y realizó gestos polémicos a la tribuna. Además, fue increpado por dirigentes del cuadro 'blanquiazul' - Crédito: L1MAX.

¿Qué dijo Horacio Melgarejo sobre sus gestos en Matute?

Horacio Melgarejo se refirió a los gestos que realizó hacia la hinchada de Alianza Lima durante el partido ante Cienciano, disputado en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Tras ser expulsado en los minutos finales, el técnico argentino hizo una “U” frente a las tribunas de Matute y luego reconoció que su reacción fue inapropiada.

En declaraciones a L1 Radio, el entrenador de Cienciano atribuyó su comportamiento a la tensión del encuentro y pidió disculpas a los aficionados del cuadro ‘íntimo’. También aseguró que no debió responder a los insultos, escupitajos y objetos que, según afirmó, recibió desde las gradas.

La verdad que me ganó un poco el nerviosismo. Quiero pedir disculpas a la gente de Alianza. No tengo que reaccionar así, más allá de los insultos, los escupitajos y un montón de cosas que me tiraron”, manifestó.

El entrenador de Cienciano habla de su polémica expulsión en Matute y sus gestos a las tribunas. (Video: L1MAX)

Melgarejo reiteró su arrepentimiento por lo ocurrido en Matute: “Vuelvo a decir, pido disculpas a la gente de Alianza, porque no corresponde hacer lo que hice”.

El técnico señaló que ahora buscará cerrar la temporada con Cienciano en la mejor posición posible. “A partir de ahí, hay que seguir peleando, tratar de dejarlo más arriba posible a Cienciano y ver qué pasa. Pero el objetivo principal es, repito, pedir disculpas al club, Alianza, a su gente y en este caso al fútbol peruano. Pero ya pasó”, agregó.

Temas Relacionados

Horacio MelgarejoCiencianoAlianza LimaLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cienciano condena la conducta de Horacio Melgarejo tras polémica ante Alianza Lima: “Estos actos son absolutamente inaceptables”

El club cusqueño ofreció disculpas a los hinchas y dirigentes blanquiazules, y anunció que adoptará medidas para evitar que se repitan episodios similares

Cienciano condena la conducta de Horacio Melgarejo tras polémica ante Alianza Lima: “Estos actos son absolutamente inaceptables”

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ reciben a la ‘misilera’ en el estadio Monumental en un duelo que podría definir su liderato en este certamen. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Gonzalo Aguirre se confiesa tras conflicto con Horacio Melgarejo en Alianza Lima vs Cienciano: “Me pareció una falta de respeto”

El mediocampista de 23 años se enfrentó a su entrenador luego de ser cambiado en apenas 16 minutos durante el encuentro por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Gonzalo Aguirre se confiesa tras conflicto con Horacio Melgarejo en Alianza Lima vs Cienciano: “Me pareció una falta de respeto”

Pablo Guede lanzó sorpresivo comentario sobre conflicto con Hernán Barcos: “Ojalá algún día se enteren de la verdad”

El entrenador de Alianza Lima se disculpó por su reacción contra el ‘Pirata’ en el choque contra Sporting Cristal, aunque admitió que hubo un fuerte trasfondo detrás

Pablo Guede lanzó sorpresivo comentario sobre conflicto con Hernán Barcos: “Ojalá algún día se enteren de la verdad”

Horacio Melgarejo pide disculpas a Alianza Lima por su provocación en Matute: “Me ganó el nerviosismo, me arrepiento”

El técnico de Cienciano se pronunció después de su polémica reacción en el estadio Alejandro Villanueva, pidió disculpas al club y a sus hinchas, y reconoció que no debió actuar así

Horacio Melgarejo pide disculpas a Alianza Lima por su provocación en Matute: “Me ganó el nerviosismo, me arrepiento”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú construirá sus propias megacárceles al “estilo Bukele”: dos penales en Huacho albergarán a 24 mil internos

Perú construirá sus propias megacárceles al “estilo Bukele”: dos penales en Huacho albergarán a 24 mil internos

Juicio a Alfonso López Chau por presunta corrupción duraría menos de un año, según experto

Minería ilegal: ¿Qué propone la nueva ley MAPE para reemplazar al REINFO después del 31 de diciembre?

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

ENTRETENIMIENTO

Luren Márquez, su preparación para Miss Universo 2026 y el respaldo a Jessica Newton tras dejar Miss Grand Perú: “Sabe lo que hace”

Luren Márquez, su preparación para Miss Universo 2026 y el respaldo a Jessica Newton tras dejar Miss Grand Perú: “Sabe lo que hace”

Ethel Pozo revela que salía con Bruno Pinasco cuando eran adolescentes: “Yo estaba ilusionada”

Alejandra Baigorria mostró foto de sus inicios como empresaria y comparte emotiva reflexión: “Hasta el día de hoy sigo aprendiendo”

Magaly Medina cuestiona el rápido cambio físico de Deyvis Orosco tras comparar fotos: “Esto es hace un mes”

Rodrigo González desmiente versión de Magaly Medina y le recuerda que la ayudó a llegar a Latina: “Ella es la pionera en espectáculos”

DEPORTES

Cienciano condena la conducta de Horacio Melgarejo tras polémica ante Alianza Lima: “Estos actos son absolutamente inaceptables”

Cienciano condena la conducta de Horacio Melgarejo tras polémica ante Alianza Lima: “Estos actos son absolutamente inaceptables”

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Gonzalo Aguirre se confiesa tras conflicto con Horacio Melgarejo en Alianza Lima vs Cienciano: “Me pareció una falta de respeto”

Pablo Guede lanzó sorpresivo comentario sobre conflicto con Hernán Barcos: “Ojalá algún día se enteren de la verdad”

Horacio Melgarejo pide disculpas a Alianza Lima por su provocación en Matute: “Me ganó el nerviosismo, me arrepiento”