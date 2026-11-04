Becas para estudiar inglés gratis: conoce los requisitos para participar de la convocatoria

Los interesados podrán postular hasta el miércoles 18 de noviembre de 2026 mediante la plataforma SABE de ESCALO, donde deberán completar el registro y adjuntar los documentos solicitados - Créditos: Magnific.

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El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) abrió una nueva convocatoria de Beca Conectemos, que otorgará 200 becas para estudiar inglés durante 13 meses. El proceso está dirigido a personas mayores de 14 años que cumplan con los requisitos académicos establecidos y contempla clases en modalidad 100 % virtual, sin costo por concepto de enseñanza ni materiales de estudio.

La convocatoria permitirá acceder al Programa de Inglés para Jóvenes y Adultos – Regular. Según informó el ICPNA, esta edición forma parte de una programación que contempla la entrega de 600 becas durante 2026, distribuidas en tres convocatorias trimestrales. En esta oportunidad, los seleccionados podrán completar su formación durante poco más de un año sin asumir los gastos académicos correspondientes.

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La enseñanza se desarrollará completamente a distancia y tendrá una duración de 13 meses. La cobertura comprende los costos académicos y los materiales necesarios para llevar el programa, por lo que los beneficiarios no tendrán que realizar pagos por estos conceptos.

Entre 2022 y 2025, el programa recibió 2.279 postulaciones y otorgó 1.255 becas, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la institución. La nueva edición incorporará a otros 200 participantes, quienes deberán cumplir con las condiciones de ingreso y superar el proceso de evaluación para acceder a las clases.

El programa contempla la entrega de 600 becas durante 2026, distribuidas en tres convocatorias trimestrales - Créditos: Magnific.

¿Quiénes pueden postular a las 200 becas de inglés?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 14 años que acrediten un rendimiento académico determinado, según su nivel educativo. Uno de los requisitos generales es no encontrarse estudiando actualmente en el ICPNA ni tener la condición de alumno regular.

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Las exigencias específicas para cada grupo son las siguientes:

Escolares: deben contar con un promedio mínimo de 16 durante los dos últimos años de secundaria.

Estudiantes de institutos: necesitan acreditar una calificación promedio de 14 como mínimo en el último semestre y no tener cursos desaprobados.

Universitarios: deben pertenecer, como mínimo, al tercio superior del último ciclo cursado.

Personas que no estudian actualmente: tienen que presentar documentos que acrediten su último nivel educativo y su situación socioeconómica.

La evaluación de los expedientes estará a cargo de ESCALO, mediante la plataforma SABE. Los interesados deberán completar el registro virtual y proporcionar los datos y archivos solicitados para acreditar que cumplen con las condiciones de participación.

El ICPNA abrió una nueva convocatoria de Beca Conectemos que otorgará 200 becas para estudiar inglés durante 13 meses sin pagar mensualidades ni materiales - Créditos: Magnific.

¿Cómo postular a Beca Conectemos del ICPNA?

Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el miércoles 18 de noviembre de 2026. El procedimiento se realizará a través de la plataforma SABE de ESCALO, donde deberán completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación requerida.

Para iniciar la inscripción, los postulantes deben ingresar al siguiente enlace: https://sabe.escalo.pe/preregistro/BecaConectemos.

Es importante revisar los datos registrados y comprobar que los documentos adjuntos correspondan a la categoría del solicitante. La presentación de la solicitud no implica la asignación automática de una vacante, ya que los participantes deberán pasar por el proceso de evaluación establecido.

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Las 200 becas permitirán que los seleccionados estudien inglés durante 13 meses, con clases virtuales y cobertura de los costos académicos y materiales. El plazo para completar la postulación vence el 18 de noviembre.

¿Por qué es importante estudiar inglés?

Amplía las oportunidades laborales: Permite postular a empleos en empresas nacionales e internacionales que solicitan este idioma como requisito.

Facilita el acceso a la educación: Ayuda a comprender investigaciones, libros, cursos y materiales académicos publicados en inglés.

Mejora la comunicación: Permite interactuar con personas de otros países y desenvolverse en diferentes entornos culturales.

Impulsa el crecimiento profesional: Facilita la participación en capacitaciones, congresos y programas internacionales.

Permite acceder a más información: Gran parte del contenido científico, tecnológico y especializado disponible en internet está publicado en este idioma.

Favorece la movilidad internacional: Ayuda a desenvolverse durante viajes, intercambios académicos y experiencias laborales en el extranjero.

Fortalece las habilidades cognitivas: Contribuye al desarrollo de la memoria, la concentración y la capacidad de aprendizaje.