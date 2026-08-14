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¿Por qué sigue apareciendo la deuda en Infocorp si ya la pagué? Esto dice la empresa

Equifax – Infocorp, quien realiza el reporte Infocorp, ha contestado una de las consultas más comunes de los usuarios que cancelan sus deudas

Dos personas revisando la computadora con el logo de Infocorp Equifax
Equifax, la empresa que genera el reporte de calificación crediticia, explicó por qué está mal decir "salir de Infocorp". - Crédito Composición Infobae/Andina/Equifax
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¿Sabías que cancelar una deuda no significa que desaparezca de tu reporte crediticio de Infocorp? Si bien cancelar una deuda suele traer tranquilidad, no necesariamente va a desaparecer de tus historial crediticio.

“Cuando llega el momento de solicitar una nueva tarjeta de crédito, un préstamo personal o un crédito hipotecario, muchas personas revisan su reporte de crédito y se sorprenden al encontrar que ese crédito todavía figura registrado”, revela Equifax - Infocorp, pero explica qué se debe esto.

Si aparece tu crédito como deuda aún, puede deberse a los plazos en que estos se actualizan. Pero según Equifax - Infocorp no necesariamente el registro de tu crédito desaparecerá, sino solo cambiará su estado. Como se recuerda, ‘aparecer en Infocorp’ no implica tener deudas, sino solo tener un reporte crediticio generado.

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Ante la acumulación de deudas bancarias, Infocorp recomienda tener responsabilidad financiera para evitar que la situación empeore. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)
Ante la acumulación de deudas bancarias, Infocorp recomienda tener responsabilidad financiera para evitar que la situación empeore. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Qué pasa si mi deuda sigue apareciendo en Infocorp?

Se debe recordar que el reporte de crédito reúne el historial crediticio de una persona y refleja cómo ha administrado sus obligaciones financieras a lo largo del tiempo.

“Cuando una persona cancela una deuda, lo más importante no es que ese crédito deje de aparecer, sino que la información refleje correctamente su situación. Antes de solicitar un nuevo financiamiento, conviene revisar que no exista un saldo pendiente y que los datos reportados estén actualizados. Esa revisión previa puede ayudar a detectar inconsistencias y corregirlas antes de iniciar una nueva evaluación crediticia”, explica Maria Chirinos, Gerente de Ventas Personales de Equifax – Infocorp.

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Así, para evitar confusiones y asegurarse de que la información refleje correctamente la situación financiera, el experto de Equifax recomienda prestar atención a algunos aspectos que explican cómo se ve la deuda en el reporte.

El video es un segmento de un programa financiero donde dos hombres discuten la prescripción de deudas bancarias en Perú. Se plantean preguntas sobre si estas deudas expiran a los 5, 10 años o nunca. En la mesa hay un libro rotulado 'NEGOCIA TUS DEUDAS'. Se observan logos como 'ArrAnque FINANCIERO' y 'BIZZ '. El contenido finaliza con la promoción del 'SEMINARIO CERO DEUDAS' del Dr. Ronel Rojas, incluyendo su nombre y sitio web.

Reporte de Infocorp

Primero, no esperes que tu crédito ya pagado desaparezca del reporte: “El reporte de crédito es un documento que contiene el historial crediticio de una persona. Haber cancelado una deuda no elimina ese antecedente; lo que debe cambiar es el estado de la obligación”, señala la empresa.

Pero también debes revisa cómo aparece registrada la deuda. Así, más que comprobar si el crédito sigue figurando, verifica que ya no aparezca con un saldo pendiente y que la información refleje correctamente que la obligación fue cancelada.

No olvides considerar que la información se actualiza periódicamente. “Las entidades financieras remiten información a la SBS de manera periódica. Por ello, la actualización no siempre se refleja inmediatamente después de realizar el pago, sino cuando la entidad incorpora ese cambio en el siguiente envío de información”, añaden.

Persona con tarjeta de crédito se tapa la cara e imagen de varios billetes de soles con calculadora
Los Millennials manejan deudas, en promedio, por S/9.614 al mes. Pero entre todos, según el cálculo de Equifax - Infocorp, acumulan un monto preocupante de deudas vencidas. - Crédito Composición Infobae/Bigstockphoto/Andina

Igual se recomienda conservar el sustento del pago. Si pagaste una cuota y aún no se refleja correctamente en tu reporte de crédito, guarda el comprobante de pago para facilitar cualquier verificación con la entidad financiera. Si cancelaste la deuda en su totalidad, solicita y conserva la carta de no adeudo como respaldo de que ya no mantienes obligaciones pendientes con esa entidad.

Pero si la información no cambia, consulta con tu entidad financiera. “Si luego de la actualización periódica la deuda continúa apareciendo como pendiente, comunícate con la entidad que otorgó el crédito para confirmar que el pago fue procesado y reportado correctamente. Si ya notificaste la situación y la información aún no ha sido corregida, puedes solicitar formalmente la rectificación de los datos reportados”, añade Equifax - Infocorp.

Asimismo, si identificas una inconsistencia, solicita su revisión. Cuando la información registrada no coincide con la realidad, el consumidor puede presentar un reclamo ante la entidad financiera para que verifique el caso y, de corresponder, actualice la información reportada.

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