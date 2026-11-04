Jhovan Tomasevich se disculpó con Flor Carnal con una versión infantil de ‘Quédate’ tras revelar el nacimiento de su hija

Jhovan Tomasevich respondió a Flor Carnal con una versión de “Quédate” tras revelar el nacimiento de Amarena

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Jhovan Tomasevich respondió al pedido de disculpas de Romina Delgado, conocida como Flor Carnal, con una versión de “Quédate” en formato de canción de cuna. El cantante abrió su programa en La Roro Network con una guitarra, un pato de peluche y globos blancos, luego de que la esposa de Hugo Lezama, conocido como Cinesmero, cuestionara que se hiciera público el nacimiento de su bebé antes de que ella estuviera lista para anunciarlo.

El episodio se produjo después de que Tomasevich revelara públicamente la llegada de Amarena, la primera hija de Flor Carnal y Cinesmero. La modelo y periodista había optado por preservar la intimidad de la bebé durante sus primeros meses de vida, por lo que expresó su incomodidad al conocer que la noticia ya circulaba.

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Tras presentar oficialmente a su hija ante sus seguidores, Flor Carnal publicó un mensaje dirigido al cantante. “Jhovan Tomasevich, te perdono, pero ahora Zen tiene que hacer ‘Quédate’, versión lullaby”, escribió en redes sociales.

Tomasevich recogió el pedido y le dio una respuesta pública durante el inicio de su espacio digital. El vocalista de Zen apareció sentado con una guitarra, acompañado por una base musical y un pato de peluche que formó parte de la puesta en escena. Más adelante, integrantes de su equipo ingresaron con globos blancos.

En su programa, optó por no ahondar en el tema y solo recibir con tranquilidad las bromas de sus compañeros y la reacción de los usuarios, quien no dudaban en llamarlo ‘soplón’.

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El cantante atendió la solicitud de la esposa de Cinesmero durante su programa y preparó una interpretación con guitarra, globos blancos y un pato de peluche. Podcast/ La Roro Network

Flor Carnal explicó que buscó proteger la intimidad de Amarena

Romina Delgado compartió un extenso mensaje para presentar a Amarena, hija que tuvo junto a Hugo Lezama. La publicación reunió imágenes de su embarazo, fotografías con Cinesmero y postales de la bebé.

La influencer explicó que ella y su esposo decidieron no exponer de inmediato la llegada de la niña. Según señaló, el silencio no respondió a vergüenza ni a temor de mostrar a su hija, sino a la intención de cuidar sus primeros meses lejos de los comentarios en redes sociales.

“Durante estos meses su existencia fue lo más sagrado que tuvimos. Algo tan nuestro, tan íntimo, que quisimos guardarlo un poco más”, escribió Flor Carnal en su publicación.

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La modelo añadió que ella y Lezama querían transitar el inicio de la paternidad y maternidad sin opiniones externas. “No por vergüenza ni por miedo de amarla en voz alta. Sino porque el mundo a veces es cruel y ella todavía es demasiado pequeña para saberlo”, manifestó.

El mensaje fue publicado después de que Jhovan Tomasevich hiciera referencia pública al nacimiento. Aunque Delgado no identificó de forma directa al músico en su descargo inicial, sus palabras fueron interpretadas como una respuesta a la difusión anticipada de una noticia que la pareja esperaba comunicar bajo sus propios términos.

Hugo Lezama, conocido como Cinesmero, y Flor Carnal anunciaron el nacimiento de Amarena, su primera hija.

La esposa de Cinesmero lamentó no haber anunciado la noticia por decisión propia

En otra parte de su texto, Flor Carnal explicó que la pareja había conversado sobre la reserva que mantendrían alrededor de Amarena. La prioridad, sostuvo, era protegerla de la exposición que suele acompañar a las figuras con presencia en plataformas digitales.

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“Hugo y yo queríamos protegerla de todo. De las palabras, de las miradas, de esa extraña costumbre que tiene la gente de opinar sobre lo que no conoce”, expresó la periodista.

El punto central de su malestar fue haber perdido la posibilidad de decidir cuándo y cómo presentar a su hija. “En un mundo ideal, fuimos nosotros quienes anunciaron que Amarena ha llegado”, escribió al recordar que esperaba comunicar la noticia junto a Hugo Lezama.

“Hoy me duele haber perdido esa pequeña decisión. Me duele que el mundo se haya enterado antes de que yo estuviera lista para contárselo”, añadió Delgado.

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La publicación cerró con una dedicatoria a Amarena. “Y, sin embargo, aquí estás. Ajena a todo. Tan pequeña. Tan viva. Tan absolutamente hermosa”, escribió la madre de la bebé.

Por su parte, Cinesmero dejó un comentario en la publicación de su esposa. El creador de contenido se refirió a los cambios que implicó la paternidad y le dedicó unas palabras a Delgado: “Cada día trato de ser un mejor hombre por y para ustedes”.

Flor Carnal y el reclamo tras conocerse el nacimiento de su hija: “Me duele”

La respuesta de los usuarios ante las disculpas de Jhovan Tomasevich

Luego del mensaje de Flor Carnal, Tomasevich llevó el tema a la apertura de su programa en La Roro Network. El cantante adaptó “Quédate”, uno de los temas de Zen, a un formato más suave y asociado a una canción de cuna.

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La respuesta no estuvo acompañada por un descargo extenso. Tomasevich centró su intervención en cumplir con la solicitud que Flor Carnal había hecho en redes sociales, luego de expresar que lo perdonaría si realizaba esa versión de la canción.

En los comentarios, varios usuarios consideraron que el gesto representaba una disculpa. “Yo que ella lo perdonaría”, escribió una seguidora. Otro mensaje señaló: “Las disculpas están hechas”.

También hubo quienes resaltaron el resultado de la adaptación. “Puedo escuchar esta versión muchas veces”, comentó un usuario. Algunas personas opinaron que habría preferido oír una interpretación más directa del cantante, aunque la mayoría valoró que cumpliera con el pedido de Flor Carnal.

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La modelo y periodista compartió imágenes de su embarazo y explicó por qué la pareja mantuvo en reserva la llegada de la bebé.