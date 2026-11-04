Perú

Ethel Pozo revela que salía con Bruno Pinasco cuando eran adolescentes: “Yo estaba ilusionada”

La presentadora aclaró que no fueron novios, aunque admitió que existió una ilusión cuando coincidieron en el área de promociones de América Televisión

Ethel Pozo contó que conoció a Bruno Pinasco cuando ambos trabajaban en el área de promociones de América Televisión.
Ethel Pozo contó que conoció a Bruno Pinasco cuando ambos trabajaban en el área de promociones de América Televisión.
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Ethel Pozo reveló que su madre, Gisela Valcárcel, intervino para poner fin a la cercanía que mantenía con Bruno Pinasco durante su adolescencia. La conductora contó que ambos se conocieron mientras trabajaban en el área de promociones de América Televisión y que, aunque evitó definir el vínculo como un noviazgo, existió una ilusión de su parte.

La conversación surgió en el podcast Sin + que decir, a partir de un recuerdo de María Pía Copello sobre una antigua entrevista que Pozo ofreció en el programa de Jaime Bayly. En aquel espacio, cuando aún era menor de edad, la hija de Gisela Valcárcel aprovechó una intervención para enviar un mensaje cifrado a una amiga llamada Susana.

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“Quiero mandarle un saludo especial a una amiga, Susana, y quiero decirte que el que ya sabes, ya cayó”, expresó entonces Ethel Pozo. La frase llamó la atención de Jaime Bayly, quien reaccionó con una sonrisa y se limitó a responder: “Ah, ya cayó”, antes de continuar con la entrevista.

Pozo no amplió el tema en ese momento. Años después, Copello retomó aquella escena y le preguntó de manera directa a quién se refería. La conductora explicó que el mensaje estaba destinado a Susana Umbert, productora y amiga cercana de Valcárcel, y que la persona aludida era Bruno Pinasco.

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La conductora recordó una historia de adolescencia que salió a la luz tras una pregunta de María Pía Copello sobre un mensaje que dejó en una entrevista con Jaime Bayly. YouTube/ Sin + que decir

Ethel Pozo explicó mensaje cifrado después de varios años

Durante el podcast, María Pía Copello recordó que, en la entrevista con Bayly, Pozo pareció dejar entrever que alguien por quien sentía interés había correspondido a sus expectativas. Ante esa observación, Ethel reconoció que se trataba de una historia de adolescencia vinculada con el presentador de televisión.

“Yo creo que lo cuento y él me mata. En esa época me shippeaban con Bruno Pinasco”, dijo Pozo entre risas. Luego precisó que Susana Umbert se encontraba en Miami cuando emitió el saludo y que ella trabajaba en América Televisión, donde compartía actividades con Pinasco.

“Yo trabajaba en esa época en América Televisión, en el área de promociones”, agregó.

Al ser consultada por qué había querido transmitirle a Umbert que “ya había caído”, Pozo atribuyó la reacción a la ilusión que sentía en ese momento. “Una cosa infantil. Yo creo que yo estaba ilusionada”, afirmó.

La conversación tomó otro tono cuando María Pía sostuvo directamente que “Bruno Pinasco y Ethel Pozo fueron noviecitos”. Pozo descartó esa definición y matizó la versión. “No, no fuimos noviecitos. Fue un shippeo, yo creo”, respondió.

La conductora afirmó que la cercanía fue “muy inocente”

Ante las preguntas sobre qué había ocurrido entre ambos, Ethel Pozo señaló que sí existió una etapa de acercamiento, aunque remarcó que no pasó de allí. “Salíamos, pero muy inocente todo”, manifestó.

La conductora sostuvo que la relación no avanzó y que el vínculo se interrumpió después de que dejaron de trabajar juntos. “Dejamos de trabajar juntos, nunca pasó nada”, indicó.

Pozo explicó que, desde su perspectiva, la decisión de terminar con esa cercanía partió de su madre. “¿Y quién le puso fin a esa cercanía?”, le preguntaron. “Mi mamá. Se acabó y punto”, contestó.

Según relató, Valcárcel no le dio una explicación inmediata. Pozo dijo que, de un momento a otro, Bruno Pinasco dejó de escribirle. Más adelante, su madre le comunicó que había conversado sobre el tema con Susana Umbert.

“Para mí desapareció en un momento. Yo no sé, nunca más me escribió. Y mi mamá me dijo: ‘Tengo algo que decir’”, relató la conductora. Pozo calculó que tenía alrededor de 15 años cuando ocurrió esa conversación.

De acuerdo con su versión, Valcárcel le habría planteado a Umbert que no era conveniente alentar el vínculo. “Mi mamá le dijo: ‘Susana, mejor no sigas este shippeo. Ambos siguen distintos caminos’”, recordó.

La diferencia de edad fue un elemento mencionado durante la charla

Durante el diálogo, Mario Hart señaló un detalle que, según dijo, resultaba relevante para entender la decisión de Valcárcel: Ethel Pozo tendría 13 años y Bruno Pinasco, 19. La conductora confirmó ese dato con un breve “sí, es verdad”.

Pozo coincidió con sus compañeros en que Bruno ha sido siempre una persona muy respetuosa. “Bruno era bien inocente también, ah. No era un chico de 19 (intranquilo). Estaba tranquilo, trabajaba en el canal”, señaló.

La conductora relató que Gisela Valcárcel intervino en la cercanía que mantenía con Bruno Pinasco durante su adolescencia.
La conductora relató que Gisela Valcárcel intervino en la cercanía que mantenía con Bruno Pinasco durante su adolescencia.

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