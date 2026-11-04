Asistente de Cienciano rechazó gestos de Horacio Melgarejo contra hinchada de Alianza Lima: “Ya es grande, tiene que responder por sus actos”

El asistente del 'papá' se refirió a la controversia entre el técnico argentino y la hinchada 'blanquiazul' en Matute. (Video: Inka Digital TV)

Guardar

Alianza Lima venció en condición de local a Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un partido que dejó más comentarios por lo ocurrido fuera del juego que por el desarrollo en el estadio Alejandro Villanueva. La expulsión de Horacio Melgarejo y sus gestos hacia los hinchas ‘blanquiazules’ concentraron la atención tras el pitazo final.

El entrenador del ‘papá’ recibió la tarjeta roja por sus reclamos constantes al árbitro Sebastián Lozano. Luego, mientras se dirigía a los vestuarios, formó una ‘U’ con las manos, en alusión a su pasado en Universitario de Deportes como asistente de Ángel Comizzo.

PUBLICIDAD

La reacción provocó los abucheos de las tribunas y generó un cruce en la zona del túnel. Franco Navarro, director deportivo ‘íntimo’, y su hijo se acercaron para reclamarle a Melgarejo, aunque el personal de seguridad evitó que la discusión escalara.

El DT fue expulsado y realizó gestos polémicos a la tribuna. Además, fue increpado por dirigentes del cuadro 'blanquiazul' - Crédito: L1MAX.

Cristian Ruggeri, asistente técnico de Horacio Melgarejo, evitó justificar el comportamiento de su compañero de comando y consideró que cada persona debe asumir las consecuencias de sus actos. “En cuanto a lo de Horacio, es un tema que no voy a hablar por lo que siente él o lo que hizo él. Ya es grande, tiene que ser responsable. Son reacciones que a veces uno en caliente puede llegar a tener. Después cada uno se tiene que hacer cargo”, señaló.

PUBLICIDAD

De la misma manera, marcó distancia frente a cualquier conducta que pueda incentivar enfrentamientos entre protagonistas y aficionados. “Lo primero que creo que, como todo el mundo, no comparto para nada las situaciones de violencia o incitar la violencia. Pero vuelvo a repetir, son reacciones muy personales y cada persona tiene que responder por sus actos. Si me preguntas si estuvo bien, no estuvo bien”, indicó.

El asistente también analizó el rendimiento de Cienciano y aceptó la superioridad de Alianza Lima. “Fue un partido muy disputado. Alianza ganó bien. Nuestros jugadores dejaron todo. Vinimos a una cancha muy difícil contra un equipo que juega muy bien”, expresó Ruggeri. Para el integrante del cuerpo técnico, los ‘aliancistas’ fueron “justos ganadores”.

PUBLICIDAD

Asistente de Cienciano rechazó gestos de Horacio Melgarejo ante hinchada de Alianza Lima.

Cristian Ruggeri sobre el cambio de Gonzalo Aguirre en Alianza Lima vs Cienciano

Otra escena que llamó la atención fue la salida de Gonzalo Aguirre poco después de haber ingresado. El mediocampista entró en el segundo tiempo, pero Horacio Melgarejo decidió reemplazarlo tras el gol que inclinó el resultado a favor de Alianza Lima. La decisión causó molestia en el futbolista, quien buscó explicaciones al borde del campo. La situación obligó a Cristian Ruggeri a intervenir mientras el entrenador se acercaba para dialogar con el jugador.

“Volvemos a lo mismo. No es la primera vez que pasa que entra un jugador y a veces el entrenador piensa que hay que volver a cambiar algo”, explicó.

PUBLICIDAD

El asistente sostuvo que la modificación respondió a una necesidad táctica del equipo luego de quedar en desventaja. “Tomó la decisión de sacarlo a Gonzalo con pocos minutos en campo y tratar de buscar otra variante después de ir perdiendo. Eso fue lo que pasó”, indicó.

Eso sí, reconoció que la incomodidad del futbolista fue entendible. “Obviamente, se entiende la reacción del jugador porque recién había entrado. Ningún jugador que entra quiere que lo saquen. Es un poquito de reacción que hubo, pero son decisiones de los entrenadores”, mencionó.

El jugador tenía pocos minutos en el campo de juego - Crédito: L1MAX.

La Comisión Disciplinaria podría revisar el gesto de Melgarejo en Matute

Por el momento, no se ha informado una sanción adicional contra Horacio Melgarejo por el gesto dirigido a la hinchada de Alianza Lima. La expulsión ya supone una ausencia en el siguiente compromiso ante Sport Huancayo en Cusco, mientras que una eventual medida mayor dependerá de la evaluación de los informes oficiales.

PUBLICIDAD

La Comisión Disciplinaria de la FPF puede abrir una investigación de oficio y revisar el reporte arbitral, los registros audiovisuales y otros elementos vinculados con el incidente.

Por su parte, Cienciano emitió un comunicado para rechazar los hechos y ofrecer disculpas al club ‘blanquiazul’, sus dirigentes y sus aficionados. La entidad cusqueña también anunció que tomará medidas para impedir que se repitan situaciones de esa naturaleza.