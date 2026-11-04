Cienciano podría quedarse sin DT: Horacio Melgarejo recibiría castigo y se analiza suspender su medida cautelar tras gestos contra Alianza Lima.

Cienciano se quedaría sin entrenador por una posible suspensión del argentino. Créditos: L1 Radio.

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Lo hecho por Horacio Melgarejo durante el Alianza Lima vs. Cienciano, por la fecha 15 del Torneo Clausura, podría traerle consecuencias graves. Estas también podrían repercutir en Cienciano, club al que el argentino dirige desde esta temporada.

El periodista deportivo Kevin Pacheco abordó las medidas que evalúa el directorio de la Liga 1 tras lo ocurrido en el estadio Alejandro Villanueva, cuando el técnico hizo una “U” en dirección a las tribunas.

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“En cuanto a información, lo que tenemos en este momento es que probablemente la próxima semana se abrirá un expediente a Horacio Melgarejo”, informó el reportero en la última edición de L1 Radio.

Y eso no sería todo. También se evalúa retirar la medida cautelar que el TAS le había otorgado a Horacio Melgarejo por una sanción previa. “El directorio de la liga evaluará qué medida tomar en referencia a la situación del TAS, de la que justamente hablábamos con Gustavo, y verá si puede anular incluso la cautelar que el técnico de Cienciano había presentado”.

La medida cautelar a favor de Horacio Melgarejo se concedió luego de que el entrenador de Cienciano cuestionara con dureza a la Copa de la Liga —torneo organizado durante el Mundial— y a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

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En aquella oportunidad, la Comisión de Disciplina sancionó al argentino con un año de suspensión y el pago de una multa por sus declaraciones. Por ese motivo, el DT del ‘papá’ acudió a instancias judiciales internacionales para levantar el castigo.

Ahora, tras este nuevo episodio, la medida cautelar podría quedar sin efecto. Además, Horacio Melgarejo podría recibir una sanción más dura por sus conductas reiterativas dentro y fuera del campo de juego.

Cienciano podría quedarse sin DT: Horacio Melgarejo recibiría castigo y se analiza suspender su medida cautelar tras gestos contra Alianza Lima.

¿Qué dijo Horacio Melgarejo ante su posible sanción?

En L1 Radio, le preguntaron a Horacio Melgarejo si era consciente de que su nueva polémica podría repercutir en la medida cautelar que obtuvo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La respuesta del argentino desconcertó a los panelistas: “No, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque es otro caso”.

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Melgarejo restó importancia a una eventual sanción como técnico de Cienciano y dejó la decisión en manos de las autoridades de la Liga 1 y del TAS. “Bueno, al final es tema de la Liga y del TAS. Ya veremos qué resuelve el TAS. Yo no sé de abogacía; eso no me corresponde a mí”.

El DT fue expulsado y realizó gestos polémicos a la tribuna. Además, fue increpado por dirigentes del cuadro 'blanquiazul' - Crédito: L1MAX.

Melgarejo y su continuidad en Cienciano

Antes de este episodio, Horacio Melgarejo tenía encaminada su continuidad como entrenador de Cienciano. Incluso, distintas fuentes señalaban que el argentino ya había firmado la renovación de su contrato.

No obstante, sus gestos durante el partido ante Alianza Lima generaron malestar en la directiva del club cusqueño. Cienciano difundió un comunicado en el que pidió disculpas a la institución blanquiazul por el comportamiento de su técnico en el estadio Alejandro Villanueva.

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“El club Cienciano expresa su profundo rechazo y lamenta la falta de respeto y los hechos de violencia ocurridos esta noche durante el encuentro ante el Club Alianza Lima. Estos actos son absolutamente inaceptables y contradicen los principios de respeto y convivencia que deben prevalecer en el fútbol”, indicó la institución.

El firme comunicado de Cienciano tras polémica de Horacio Melgarejo contra Alianza Lima.

Consultado sobre su continuidad, Melgarejo sostuvo que la decisión quedará en manos de la directiva. El entrenador reconoció que debe corregir aspectos vinculados con su conducta, aunque defendió el balance de su gestión.

“Es una decisión de la directiva. Es cierto que hablábamos de una posible renovación, pero son dos cosas distintas. Debo mejorar mi disciplina, pero eso no significa que el trabajo esté mal hecho: se vio un año futbolístico muy bueno”, cerró.

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