Perú

Paro nacional de transportistas de carga pesada por tres días contra el alza del precio de combustibles

Martín Ojeda, representante del gremio, afirmó que el subsidio del gobierno es insuficiente y busca negociar soluciones con el Ministerio de Transportes

Transportistas de carga pesada evalúan paro nacional “en un par de semanas” por alza de combustibles e inseguridad. (Foto: El Buho)
Martín Ojeda, representante del gremio de transportistas de carga pesada, afirmó que el subsidio del gobierno es insuficiente y busca negociar soluciones con el Ministerio de Transportes. (Foto: El Buho)
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El gremio de transportistas de carga pesada alista una paralización a nivel nacional que sería convocada para los días 16, 17 y 18 de noviembre como respuesta ante el aumento en el precio del diésel y reclamos por la informalidad en el sector.

En conversación con RPP, el vocero de la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú, Martín Ojeda, confirmó las fechas de la medida de protesta y afirmó que el subsidio proporsionado por el gobierno no es suficiente para cubrir las necesidades del sector y de sus conductores.

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“Hay cuatro puntos que el Estado está haciendo oídos sordos. Primer lugar, la subida indiscriminada del precio del combustible, que si bien es cierto es un tema internacional, el subsidio que ha mencionado el gobierno actual no alcanza para nadie. No hay partida presupuestal”, argumentó Ojeda.

El representante del sector de transportistas también sostuvo que la protesta tendría alcance nacional y reuniría a cerca de 20.000 transportistas de camiones y unidades de carga. Señaló que las bases de Supe, Barranca, Chiclayo, Piura y Sullana respaldan la convocatoria.

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La Confederación de Gremios de Transportistas de Carga Pesada anuncia paro nacional para este lunes 11 de setiembre| Andina

El gremio también exige la implementación de la ley del observatorio del transporte terrestre, una medida que plantea para frenar el crecimiento de la informalidad en el transporte de carga.

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Los dirigentes esperan una respuesta del Ministerio de Transportes antes del inicio de la paralización para abrir una instancia de diálogo con las autoridades.

Representante de transportistas rechaza un nuevo aumento de precio de pasajes

A finales de octubre, Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet - Perú), descartó un aumento de los pasajes del transporte público pese a que las empresas afrontan extorsiones, incremento en el precio del combustible y falta de conductores.

En conversación con RPP, el dirigente del gremio de transportistas sostuvo que trasladar los costos de las extorsiones y el combustible a los usuarios no es una alternativa porque la población ya no puede afrontar una tarifa mayor a la actual por el mismo servicio que se ofrece en la actualidad.

Comando Unificado refuerza inteligencia policial y despliegue militar para enfrentar extorsiones al transporte.
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Rau Rau afirmó que las compañías y los propietarios individuales del sector atraviesan una situación económica crítica. “Estamos colapsados económicamente no solamente por las extorsiones que nos han generado. No podemos subir más el pasaje. El pueblo no tiene cómo pagar, ya no da más”, dijo.

El lider del gremio vinculó el deterioro financiero con el precio del combustible, que, según indicó, aumentó. “Prácticamente estamos quebrados y colapsados”, sostuvo.

Además, advirtió que la violencia contra los trabajadores ya afecta la operación de las rutas, que también se enfrentan a una reducción en su personal debido al temor de ser víctimas de nuevos atentados. “Tenemos flota parada en los terminales, no hay choferes. ¿Quién quiere arriesgar su vida?”, afirmó al medio radial.

Ministro Astudillo se reunió con transportistas

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo Salcedo, encabezó una reunión con representantes del sector y mandos policiales para coordinar medidas de prevención, investigación y respuesta ante amenazas contra conductores, cobradores, empresarios y pasajeros.

La delincuencia está diezmando el transporte público en Pachacámac. Conductores aterrorizados por extorsionadores renuncian y buscan refugio en el extranjero, dejando un vacío en el servicio y en sus familias. (Crédito: Latina Noticias)

La reunión se realizó en el patio de maniobras de la empresa Patrón San Sebastián, conocida como “La 50”, en San Juan de Lurigancho. Antes del encuentro, el titular del Ministerio del Interior recorrió las instalaciones para supervisar el resguardo brindado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

El despliegue se enmarca en una estrategia que combina vigilancia en recorridos, protección de los patios de maniobras e intercambio de información con las empresas. La meta es que las alertas de los transportistas lleguen a las unidades encargadas de las investigaciones y permitan identificar a quienes realizan las amenazas.

Astudillo señaló que el sector busca mantener una coordinación directa con los empresarios para que continúen con sus operaciones.

Nosotros queremos que trabajen, contraten, sean prósperos, que sus empresas puedan salir adelante sin ningún problema”, expresó.

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