Tres policías y un ciudadano reciben condenas por cobro de coimas en Lima Noroeste

Tres efectivos de la Policía Nacional del Perú y un ciudadano, por delitos relacionados con el pago y la recepción de sobornos.

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Tres efectivos de la Policía Nacional del Perú y un ciudadano fueron condenados por delitos vinculados al pago y la recepción de sobornos en Lima Noroeste. Las sentencias incluyen penas de prisión suspendida, inhabilitación para ejercer funciones públicas y el pago de reparaciones civiles.

Los casos corresponden a hechos ocurridos durante intervenciones policiales y diligencias vinculadas con accidentes de tránsito y presuntos delitos relacionados con drogas. Según las investigaciones fiscales, los agentes solicitaron o recibieron dinero a cambio de modificar documentos oficiales o evitar sanciones.

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El proceso estuvo a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Noroeste, dirigido por la fiscal María del Rosario Angles Pérez. La investigación permitió establecer las responsabilidades penales de los involucrados mediante pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Las sentencias se dictaron mediante el mecanismo de terminación anticipada, luego de que los procesados reconocieran su responsabilidad en los delitos imputados. La fiscal adjunta provincial Sandra Janeth Iparraguirre Salcedo estuvo a cargo de las diligencias que permitieron alcanzar los fallos judiciales.

Policía pidió S/ 2.000 para modificar un informe por accidente fatal

El primer caso involucra al suboficial de tercera de la Policía Nacional Jesús Jorge, quien se desempeñaba como instructor en la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de Lima Norte. El efectivo recibió una condena de cinco años de pena privativa de la libertad suspendida, cuatro años de inhabilitación para el servicio público y el pago de S/ 4.000 por reparación civil.

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De acuerdo con la investigación fiscal, el agente solicitó S/ 2.000 a un conductor involucrado en un accidente fatal ocurrido en la Panamericana Norte. El dinero tenía como finalidad modificar el informe policial y evitar la imposición de papeletas relacionadas con el hecho.

La intervención fiscal permitió detener al suboficial en flagrancia durante un operativo. En ese momento, el policía recibió un primer pago de S/ 300 en billetes fotocopiados e impregnados con un reactivo fluorescente, elementos utilizados para acreditar la entrega del dinero.

La Fiscalía atribuyó al efectivo el delito de cohecho pasivo propio, relacionado con la recepción o solicitud de beneficios indebidos por parte de un funcionario en el ejercicio de sus funciones.

Suboficial recibió S/ 1.000 para alterar un acta en Ventanilla

Varios hombres esposados y con chalecos con la palabra detenido permanecen alineados frente a una pared bajo la custodia de agentes de policía. (PNP)

El segundo fallo corresponde al suboficial de segunda Fernando Oberti, quien recibió cinco años de pena privativa de la libertad suspendida, cinco años de inhabilitación y una reparación civil de S/ 5.000.

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Según las diligencias del Ministerio Público, el efectivo recibió S/ 1.000 del padre de una persona detenida en la Depincri Ventanilla. El pago buscaba modificar el acta de intervención policial para que el documento indicara que la droga incautada se encontraba en el suelo y no en poder del intervenido.

La alteración del acta habría cambiado un elemento relevante del registro policial sobre la intervención. Por este caso, el suboficial fue condenado por cohecho pasivo propio, mientras que el ciudadano que entregó el dinero recibió una sentencia como coautor del delito de cohecho activo en el ámbito policial.

El padre del detenido fue condenado a tres años y cuatro meses de pena privativa de la libertad suspendida. Además, deberá pagar S/ 2.000 por concepto de reparación civil.

Policía exigió S/ 200 a un motociclista en la Panamericana Norte

El tercer caso involucra al suboficial de tercera Félix Purilla, condenado a cinco años de pena privativa de la libertad suspendida, cuatro años y dos meses de inhabilitación y S/ 4.000 de reparación civil.

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La investigación determinó que el agente intervino a un motociclista en la Panamericana Norte y le exigió S/ 200 bajo la amenaza de imponerle varias papeletas. Entre las infracciones mencionadas figuraban cruzar con la luz roja del semáforo y circular con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vencido.

El dinero fue transferido mediante una billetera digital a una tercera persona, cuya cuenta fue proporcionada por el policía. La operación formó parte de los hechos investigados por la Fiscalía para establecer la responsabilidad del efectivo.

Este caso también se vinculó con el delito de cohecho pasivo propio, debido a la exigencia de dinero a cambio de evitar las sanciones asociadas con la intervención de tránsito.

Fiscalía obtuvo las sentencias mediante terminación anticipada

Cuatro policías detenidos en Huaura tras exigir S/10 mil a dos mujeres con amenazas de incriminación por drogas| Andina

El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Noroeste consiguió las tres sentencias mediante terminación anticipada. Este mecanismo permitió resolver los procesos tras el reconocimiento de responsabilidad por parte de los involucrados.

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La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Sandra Janeth Iparraguirre Salcedo, quien presentó los elementos que sustentaron las imputaciones por cohecho pasivo propio y cohecho activo en el ámbito policial.

Las sanciones impuestas comprenden penas suspendidas de prisión, periodos de inhabilitación y reparaciones civiles diferenciadas según cada caso. En conjunto, los fallos alcanzan a tres integrantes de la Policía Nacional y al ciudadano que entregó dinero para obtener una modificación del acta de intervención en Ventanilla.