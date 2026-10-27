Perú

La Guardia Suiza estará a cargo de la seguridad del papa León XIV durante su visita al Perú

La representación volverá al Perú ocho años después de la visita del papa Francisco y coordinará la custodia de León XIV con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Gendarmería Vaticana

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La seguridad del papa León XIV durante su anunciada visita al Perú estará a cargo de un dispositivo coordinado entre la Guardia Suiza Pontificia, la Gendarmería Vaticana, la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia. El operativo abarcaría las actividades previstas en el norte del país, Lima y Cusco.

Según la información difundida por el Arzobispado de Lima, el Gobierno dispuso la creación de un comando unificado que reunirá a efectivos policiales, militares y personal de inteligencia. El grupo trabaja en la planificación de las medidas de protección y en el control de los accesos a los lugares donde se realizarían los encuentros con el pontífice.

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La Guardia Suiza Pontificia y la Gendarmería Vaticana acompañarían al papa en coordinación con la PNP, que tendrá a su cargo el despliegue local y la seguridad exterior durante los traslados y actos públicos.

La Guardia Suiza Pontificia (Flickr)
La Guardia Suiza Pontificia (Flickr)

Fuerza Aérea anuncia despliegue de sistemas antidrones

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) también alista un sistema antidrones en cada una de las ciudades que visite el pontífice. La medida busca detectar y neutralizar aeronaves no autorizadas que puedan interferir con el operativo de seguridad.

El plan incluirá anillos de control en los puntos de acceso. Anlly Condeña, integrante de la Comisión Central de la visita del papa León XIV, señaló que se prevé realizar verificaciones de identidad mediante el documento nacional de identidad (DNI) para agilizar el ingreso de los asistentes.

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“Va a haber un equipo del Arzobispado que va a ayudarnos a hacer las verificaciones de identidad, entradas con DNI, para que de manera más ágil puedan pasar las puertas de control”, afirmó Condeña.

Piden responsabilidad a los asistentes

El padre Juan Bytton pidió a los ciudadanos colaborar con las disposiciones de seguridad durante las actividades previstas. “Todos somos corresponsables. En este tiempo de Iglesia sinodal, la corresponsabilidad es importante”, sostuvo.

El antecedente más cercano fue la visita del papa Francisco en enero de 2018. En aquella oportunidad, más de 33 mil agentes de la PNP participaron en el resguardo de las actividades del pontífice. La cifra prevista para la llegada de León XIV sería similar, de acuerdo con la información difundida sobre el operativo.

La Guardia Suiza volverá al Perú para supervisar la seguridad de León XIV
La Guardia Suiza volverá al Perú para supervisar la seguridad de León XIV| Foto: Composición Infobae/ Andina

Guardia Suiza regresa al Perú

La Guardia Suiza Pontificia participará en el dispositivo de seguridad previsto para la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre. El cuerpo encargado de la protección inmediata del Pontífice volverá al país ocho años después de la visita apostólica de Francisco, realizada en enero de 2018.

Entonces, una delegación integrada por ocho miembros de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Vaticana llegó a Lima antes del arribo del Papa. El grupo revisó las rutas, los lugares de concentración y las medidas de protección en Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. Para la próxima visita, la coordinación incluirá a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas.

Su trabajo no se limita a los uniformes de gala y a las alabardas que suelen aparecer en las imágenes del Vaticano. Los guardias reciben preparación para tareas de protección personal y seguridad, por lo que acompañan al pontífice en actividades y desplazamientos bajo protocolos definidos junto con las autoridades del país anfitrión. En el caso del Perú, integrarán el esquema de custodia de León XIV, aunque mantendrán sus propias funciones y su cadena de mando.

Es preciso señalar que no necesariamente serán los mismos integrantes que llegaron durante la visita de Francisco en enero de 2018. Lo que se repite es la participación de la Guardia Suiza como institución en la coordinación y supervisión de la seguridad papal.

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